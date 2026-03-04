Sal Da Vinci, ovazione all’estero dopo Sanremo (e polemiche): ‘Per Sempre Sì’ può davvero vincere Eurovision 2026. Perché La canzone che ha trionfato al Festival sta riscuotendo sempre più consensi anche al di fuori dei confini nazionali: la reazione dei social

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Sal Da Vinci ha vinto e non si dà per vinto. Il cantante vincitore di Sanremo 2026, infatti, a breve sbarcherà a Vienna per l’Eurovision Song Contest 2026, dove rappresenterà l’Italia proprio in virtù del trionfo al Festival. In molti hanno già data per ‘spacciata’ la sua canzone alla manifestazione europea, ma in realtà ‘Per sempre sì’ sta riscuotendo sempre più consensi anche al di fuori del Bel Paese. Scopriamo tutti i dettagli.

Sanremo 2026, la ‘paura’ per Sal Da Vinci all’Eurovision: perché

La vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 ha messo tutti (o quasi) d’accordo. Il cantante di origini napoletane è stato uno dei protagonisti indiscussi della 76esima edizione del Festival della canzone italiana (l’ultima condotta da Carlo Conti, che ha passato il testimone a Stefano De Martino) e ha fatto ballare ininterrottamente il teatro Ariston e non solo. In tanti, però, hanno sollevato parecchi dubbi sul ‘potenziale’ della sua canzone in ottica Eurovision Song Contest. Sal sarà a Vienna dal 12 al 16 maggio per rappresentare l’Italia con la sua ‘Per sempre sì’ che, secondo molti, potrebbe non pagare all’ESC 2026. Dopo il trionfo dei Måneskin nel 2021, il nostro Paese è arrivato sesto (con Mahmood & Blanco), quarto (con Marco Mengoni), settimo (con Angelina Mango) e quinto lo scorso anno con Lucio Corsi. Da dieci anni non siamo fuori dalla Top 10 (nel 2016 Francesca Michielin scivolò al 16esimo posto), eppure c’è chi prevede un tracollo con Sal Da Vinci, tra il suo sound rétro e le quelle note a richiamare la canzone napoletana poco attuali per un palco come quello dell’Eurovision.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il successo inatteso di ‘Per sempre sì’ sui social: la reazione del web

La realtà dei fatti, tuttavia, sembra essere molto diversa dalle tragiche previsioni, soprattutto sui social. Sal Da Vinci sta infatti riscuotendo un discreto successo sul web, anche e soprattutto grazie a quel suo appeal old-school dal sapore partenopeo su cui in pochi avevano scommesso. Il suo stile poco attuale ma ricco di italianità ‘storica’, infatti, sta conquistando all’estero il pubblico sui social, che vede in una sola canzone tantissimi cliché (in senso positivo) che aveva in mente dell’italiano. "Adoro questa canzone, sembra più autentica della maggior parte delle canzoni moderne che abbiamo", "Sono completamente dipendente da lui! Lo adoro!", "Solo musica e puro talento, è fantastico!" si legge sui social, e ancora: "È sfacciatamente tradizionale e lo adoro… non so perché", "Lo amo, mi fa venire l’atmosfera di una notte d’estate in spiaggia!" "Un uomo in giacca e cravatta che canta un classico (…) Sono in fissa con questa canzone!".

Potrebbe interessarti anche