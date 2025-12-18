Sal Da Vinci in concerto, la confessione in lacrime: "Avrei voluto farlo io". E Bonolis scatenato: "Vuoi i soldi?"
Nel concerto di Sal Da Vinci in onda su canale 5 grandi emozioni e divertimento grazie ai successi del cantante neomelodico e dei tanti ospiti d'onore intervenuti
Sal Da Vinci è il protagonista del concerto–evento intitolato "Stasera…Che Sera!" In onda mercoledì 17 dicembre su Canale 5. Il live registrato in Piazza del Plebiscito a Napoli lo scorso 6 settembre è un modo per festeggiare i quasi 50 anni di carriera di uno dei più celebri cantanti neomelodici degli ultimi anni e per augurargli buona fortuna in vista del Festiva di Sanremo 2026, nel quale sarà in gara tra i big con il brano "Per sempre sì". Scopriamo cosa è successo nel corso della serata durata oltre tre ore che ha visto ospiti d’eccezione come Renato Zero, Gigi D’Alessio e Paolo Bonolis.
Sal Da Vinci, il concerto Stasera che sera: vediamo cosa è successo
Un video di Sabrina Ferilli apre le danze dello show, poi Sal Da Vinci da il benvenuto al pubblico che gremisce la piazza dopo aver cantato "Stasera che sera". "Sono nato a pochi passi da qua, al quartiere la Torretta ma per arrivare su questo palco ci ho messo 50 anni". La prima ospite della serata è Serena Brancale che arriva sul palco sotto le note di "Anema e core". Poco dopo, a salutare Napoli è un idolo della città: Gigi D’Alessio che si esibisce al pianoforte con "Annare'". "Ci sono canzoni come questa che avrei voluto scrivere" dice Sal Da Vinci visibilmente commosso e inizia a cantare "I giardini che nessuno sa" di Renato Zero, il quale poco dopo fa il suo ingresso sul palco tra gli applausi interminabili del pubblico. "Ogni volta che vengo a Napoli ci lascio il cuore" replica il celebre cantautore romano all’amore ricevuto. Arriva anche Il momento di "Rossetto e caffè", hit più celebre di Sal Da Vinci, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.
Paolo Bonolis fa il suo ingresso tra lo stupore e la felicità del pubblico presente e il divertimento è assicurato da subito: "Oggi è la mia festa, tutti mi hanno portato un regalo" dice Sal Da Vinci: "Che vuoi, i soldi?" risponde Bonolis. E il protagonista del concerto chiarisce: "No, voglio che canti qualcosa insieme a me". Il presentatore lo accontenta intonando "Guaglione" di Renato Carosone insieme al pubblico. Il presentatore continua: "Perché con Renato zero piangi e con me no?".
Dopo aver fatto ballare gli spettatori con un medley di canzoni degli anni 80, il cantante napoletano si esibisce con Raf, nuovamente con Serena Brancale e poi incanta il pubblico con una sua personale interpretazione de "O surdato nnamurato". Anche il mitico Fausto Leali partecipa all’evento e si esibisce con un medley dei suoi più grandi successi. Grande emozione quando Francesco Da Vinci, figlio del popolare neomelodico, irrompe sul palco per condividere con il padre "Vera" e "Dimenticarsi". Per la felicità dei più giovani è la volta di Clementino, rapper con il quale Da Vinci si diverte a reinterpretare "A città ‘e Pullecenella" e"Don Raffae". Prima di salutare Sal Da Vinci emoziona tutti gli spettatori con il brano "Voglio ancora amarti" dedicata al padre che non c’è più e trattiene a stento le lacrime.
