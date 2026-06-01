Sal Da Vinci star (anche) in TV dopo l'Eurovision, la decisione della Rai: cosa farà al posto di Carlo Conti Il cantante di "Per sempre sì" potrebbe entrare nei palinsesti del primo canale con uno show tutto suo. Diventando così il vero erede del 'collega' Gigi D'Alessio.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Sal Da Vinci è pronto a fare il grande salto. Da cantante nazionalpopolare a vero showman del prime time di Rai1. Dopo il trionfo a Sanremo 2026 con "Per sempre sì", e il prestigioso quinto posto all’Eurovision di Vienna, il cantautore napoletano è il nome caldo che Viale Mazzini potrebbe scegliere per ‘riempire’ il venerdì d’autunno lasciato libero da Carlo Conti. L’idea sul tavolo è chiara: affidargli almeno due prime serate musicali, e un nuovo varietà che lo metta al centro non solo come voce, ma come padrone di casa a tutto tondo. Ecco qui sotto i dettagli e le ultime indiscrezioni.

Rai, il vuoto del venerdì sera dopo Carlo Conti

Per capire la mossa allo studio in Rai, bisogna guardare innanzitutto alla rivoluzione del programma di Carlo Conti. Come anticipato da Affari Italiani, Tale e Quale Show dovrebbe slittare nella prossima stagione dal venerdì al mercoledì, con nove puntate ‘spalmate’ a metà settimana per dare modo a nuovi show di essere testati nel weekend. A cascata, questa scelta dovrebbe poi portare a un anticipo della messa in onda di The Voice Senior, sempre atteso per il venerdì sera.

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Sul programma della Clerici resta però un’incognita ‘logistica’, legata a problemi di allestimento dello studio. E complice anche i due venerdì dedicati alla Nazionale a inizio autunno – il 25 settembre e il 2 ottobre – il margine per anticipare lo show resta risicato. Ma al di là di queste valutazioni tecniche, rimane il fatto che con Conti spostato al mercoledì, e Antonella ‘da sola’ a reggere il venerdì, The Voice non basterà a riempire tutte le settimane autunnali su Rai 1. Ecco allora che si fa largo l’ipotesi di un programma aggiuntivo, totalmente nuovo, da affidare a un volto che negli ultimi mesi si è preso di prepotenza il palcoscenico mediatico in Italia.

Sal Da Vinci e il progetto (ipotetico) della Rai

Secondo le indiscrezioni, Rai 1 starebbe lavorando a un nuovo varietà musicale cucito su misura per Sal Da Vinci. Non un semplice concerto televisivo, ma uno spettacolo vero e proprio, con ospiti, possibili duetti, magari momenti comici e un forte radicamento (immaginiamo) nel mondo della canzone italiana. L’idea sarebbe di programmare almeno due prime serate di questo tipo in autunno, probabilmente proprio al venerdì, che facciano da ponte dopo la fine naturale di The Voice Senior.

Per Sal Da Vinci sarebbe il primo test da conduttore‑showman in solitaria su Rai 1, dopo le partecipazioni come ospite in diversi programmi e le esperienze a teatro. In un certo senso, andrebbe a raccogliere il testimone di Gigi D’Alessio, altro cantautore partenopeo che per anni ha alternato musica e conduzione tra special e varietà (come ha dimostrato il successo di ‘20 anni che siamo italiani’ con Vanessa Incontrada). Con l’uscita di D’Alessio dai palinsesti Rai, toccherebbe ora a Sal rappresentare quella figura di artista poliedrico capace di cantare, raccontare e fare da anfitrione in tv.

La possibile scelta arriva al culmine di una stagione intensissima per Sal: oltre alla vittoria sanremese e al quinto posto all’Eurovision, l’estate 2026 lo vedrà impegnato in un lungo tour tra festival e teatri e in due serate evento all’Arena Flegrea per celebrare i suoi successi. Le serate di Rai 1 si inserirebbero idealmente in questo percorso celebrativo, trasformando il prime time in una grande festa di musica popolare, ‘napoletanità’ e canzoni d’autore.

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