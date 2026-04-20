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Sal Da Vinci è già la star dell’Eurovision: l’omaggio (inaspettato) degli altri cantanti in gara

Il grande contest deve ancora iniziare, ma il cantante napoletano sembrerebbe aver già conquistato il cuore di tutti: ecco cosa sta accadendo.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Manca sempre meno all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna e l’Italia si presenta con una carta tutt’altro che scontata: Sal Da Vinci, il cantautore napoletano che a febbraio ha conquistato la 76esima edizione del Festival di Sanremo con Per sempre sì. Un brano che, nonostante le polemiche iniziali, ha dimostrato di avere una forza comunicativa rara, ed è stato in grado in pochissimo tempo di uscire dai confini Nazionali ottenendo un grandissimo successo. I segnali che Sal Da Vinci stia già conquistando l’Europa intera si moltiplicano di giorno in giorno, e a dimostrazione di questo c’è proprio l’ultimo post pubblicato dal cantante sui social: scopriamo di più.

Eurovision, Sal Da Vinci è già una star: l’omaggio (inaspettato) degli altri cantanti in gara

Manca meno di un mese all’inizio dell’Eurovision 2026 e il mini-tour europeo di Sal Da Vinci delle ultime settimane, con tappe a Parigi, ad Amsterdam e al London Eurovision Party, lo ha già trasformato in uno dei volti più riconoscibili e amati tra i partecipanti alla kermesse. Nelle ultime ore, Sal Da Vinci ha infatti condiviso sui social un video nel quale appare insieme ad altri concorrenti dell’Eurovision mentre intonano tutti insieme il ritornello della sua canzone. In prima fila, tra i più entusiasti, c’è Alis Kallaçi, il cantante albanese in gara con il brano Nân, con il quale nei giorni scorsi il nostro Sal aveva già reinterpretato la sua canzone in un video poi condiviso sui canali social ufficiali dell’Eurovision. Decisamente un ottimo inizio.

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Eurovision 2026, il balletto di Elettra Lamborghini, Gabriele Corsi e Sal Da Vinci fa impazzire tutti

Per l’Eurovision Song Contest 2026, la conduzione italiana sarà affidata a una coppia inedita: accanto al riconfermato Gabriele Corsi ci sarà Elettra Lamborghini, reduce da un periodo di grande visibilità televisiva. Per Gabriele Corsi si tratta della sesta volta consecutiva come commentatore dell’Eurovision Song Contest, mentre il debutto di Elettra, con i suoi sette milioni di follower su Instagram, i 15 dischi di platino e una verve comunicativa inconfondibile, non potrà che rendere tutto ancora più frizzante e coinvolgente.

Negli ultimi giorni la cantante bolognese ha pubblicato su Instagram un video insieme a Sal Da Vinci e a Gabriele Corsi nel quale il trio balla e canta sulle note di Per sempre sì. Inutile dire che il video è diventato virale in pochissimo tempo e ha raccolto oltre 68mila like e oltre 830 commenti. Tra i commenti anche quello di Mara Maionchi, ex conduttrice dell’Eurovision, che ha scritto: "Forza ragazzi!". Insomma, Sal Da Vinci si avvicina a Vienna con una squadra compatta e un’ondata di affetto che, per una volta, sembra davvero non conoscere confini. L’appuntamento è dunque per il 16 maggio: l’Italia ci sarà, e lo farà ballando.

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