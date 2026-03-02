Trova nel Magazine
Sal Da Vinci ha detto sì all'Eurovision, ma c'è un problema: la finale coincide con il tour insieme a Fausto Leali

Il giorno del debutto della sua tournée in America è lo stesso della serata finale della kermesse internazionale: ora dovrà spostare le date.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Sal Da Vinci all'Eurovision 2026 con problemi
iPa

Con la vittoria di Sanremo 2026, Sal Da Vinci si è conquistato anche un pass diretto per la finale dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno di terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio. Il cantautore italo americano, al secolo Salvatore Michael Sorrentino, aveva già fatto sapere che in caso di vincita avrebbe partecipato più che volentieri alla kermesse internazionale ma ora, a conti fatti, pare ci sia un problemino da sistemare. La voce di Per sempre sì‘, infatti, dovrebbe iniziare il tour in Nord America insieme a Fausto Leali, proprio il 16 maggio giorno del debutto sul palco di Atlantic City, ma anche giorno della finale dell’Eurovision. "Non so che dire, è una cosa che mi invade, l’Italia ci deve essere quindi per sempre si", aveva detto Da Vinci durante l’ultima conferenza di Sanremo, parlando proprio della competizione organizzata dall’Ebu, ma adesso le cose si complicano e l’artista potrebbe essere costretto a spostare qualche data della sua tournée.

Eurovision 2026, Sal Da Vinci ha detto si ma il suo tour inizia il giorno della finale

Le date della tournée americana di Sal Da Vinci in America, insieme a Fausto Leali, sono quattro: il 16 maggio con il debutto ad Atlantic City, il giorno successivo a Boston, il 20 a Chicago, e la tappa finale di venerdì 22 a Montreal in Canada. ‘Da Vinci-Leali: Due voci…un tour‘, questo il nome del tour che vede i due artisti, amici fraterni nella vita, insieme sul palco oltre oceano. La prima data, però, potrebbe essere a rischio, dato che coincide proprio con la serata della finale dell’Eurovision Song Contest 2026, kermesse dove Sal Da Vinci è chiamato a rappresentare l’Italia dopo la vittoria di Sanremo.

"Fausto Leali è un carissimo amico, ha accompagnato la mia carriera negli eventi cruciali: quando io vinsi il Festival Italiano, lui c’era e così fu anche nel 2009 quando esordii a Sanremo e fui terzo. Infine l’ho ritrovato qui anche quest’anno, è il destino: nei miei momenti felici, Fausto Leali c’è sempre", aveva dichiarato Sal Da Vinci parlando del collega e amico con cui ora dovrà concordare le nuove date del tour per poter partecipare serenamente all’Eurovision.

