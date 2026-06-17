Sal Da Vinci, ok allo show su Rai 1 (ma Viale Mazzini tentenna). E si espone sul Sanremo 'stravolto' di De Martino Il cantante ha aperto a un programma tutto suo in prima serata ma la tv di Stato tituba ancora, poi gli auguri al nuovo conduttore del Festival

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La prossima stagione televisiva Rai ripartire da un nuovo protagonista: Sal Da Vinci. Nelle ultime settimane, infatti, si è parlato con sempre più insistenza di un nuovo programma in cantiere condotto proprio dal vincitore dell’ultima edizione di Sanremo. Dopo l’esperienza all’Eurovision Song Contest, dunque, Sal Da Vinci potrebbe dunque sbarcare in prima serata su Rai 1; è stato lo stesso cantante ad aprire a questa possibilità, oltre a dire la sua sul futuro del Festival sotto la guida di Stefano De Martino. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Sal Da Vinci: un nuovo programma tutto suo su Rai 1? Le sue parole

Stando a quanto riportato da AffariItaliani, Sal Da Vinci potrebbe essere tra i protagonisti della stagione 2026/27 della Rai. L’ipotesi è quella di un approdo in prima serata su Rai 1 con uno show personale, segnando un importante passo nella sua carriera televisiva oltre che musicale. Le voci parlano infatti di un varietà pensato appositamente per lui, con due appuntamenti speciali previsti il venerdì sera dopo The Voice Senior condotto da Antonella Clerici: "Sarebbe in arrivo un nuovo varietà su Rai1 condotto proprio da Sal Da Vinci, che cosi si avvia ad essere uno showman a tutto tondo…" si legge sul portale.

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Raggiunto da Adnkronos alla prima di Toy Story 5 al Teatro Sistina di Roma, il cantante non ha però confermato ufficialmente il progetto. Alla domanda sul possibile debutto alla conduzione di un programma tutto suo, infatti, ha preferito mantenere il massimo riserbo, limitandosi a rispondere: "Chi lo sa…". Poi, però, l’apertura: "Mi piacerebbe tanto…".

Il futuro di Sanremo nel segno di Stefano De Martino: cosa ne pensa il vincitore dell’ultima edizione del Festival

Oltre a lanciare ‘indizi’ sul suo futuro nel mondo del piccolo schermo, Sal Da Vinci ha commentato anche le indiscrezioni relative al futuro del Festival di Sanremo, dove pochi mesi fa a trionfato con la sua hit ‘Per sempre sì’. Le voci parlano di possibili novità legate alla conduzione di Stefano De Martino e a una riorganizzazione della serata del venerdì, che potrebbe essere dedicata all’Eurovision Song Contest con una gara separata per scegliere l’artista che rappresenterà l’Italia. Il cantante ha accolto positivamente tutte le novità. "Ogni tanto è bello rinnovare le cose, stanno facendo un bel lavoro creativo" ha ammesso Da Vinci, facendo gli auguri al nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse: "Io auguro ogni bene a Stefano De Martino, a tutti gli autori e alla Rai che ha puntato su un grande talento come Stefano".

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