Sal Da Vinci, il re di Sanremo sfida Carlo Conti: lo scontro (inatteso) in Tv dopo il Festival Mediaset potrebbe ‘contrastare’ Sanremo Top e Canzonissima di Milly Carlucci: Maria De Filippi chiude C’è Posta per Te e l’incognita Serale di Amici

Marzo in tv sta diventando una sorta di partita a scacchi. Con la Rai pronta a puntare su Sanremo Top con Carlo Conti, sul ritorno di Canzonissima di Milly Carlucci e sulle fiction più amate in arrivo, Mediaset starebbe pensando di ‘sfidare’ la tv di Stato con una controprogrammazione mirata. L’attenzione è rivolta soprattutto al prime time del sabato, dove Maria De Filippi e C’è Posta per Te potrebbero chiudere in anticipo per lasciare spazio proprio al vincitore del Festival, Sal Da Vinci. Tra le incognite del calendario, però, c’è anche la data di inizio del Serale di Amici. Scopriamo la nuova programmazione e tutti i dettagli.

Sal Da Vinci contro Carlo Conti e Sanremo Top: le sfide Rai-Mediaset di marzo

Se da un lato per la Rai si sta aprendo un mese ricco di grandi appuntamenti, dall’altro Mediaset sta collocando gli ultimi tasselli di un complicato mosaico per arginare la tv di Stato negli ascolti tv. Gli ‘scontri’ più accesi – come detto – saranno il sabato sera. Al momento c’è solo una certezza: sabato 7 marzo 2026 Maria De Filippi tornerà in onda con C’è Posta per Te e sarà chiamata a una partita difficile contro il primo dei due appuntamenti di Sanremo Top di Carlo Conti. La sfida non si ripeterà sabato 14 marzo 2026, quando andrà in onda il secondo appuntamento di Sanremo Top, durante il quale si esibirà la seconda metà dei ‘Big’ dell’ultima edizione del Festival. Stando a un’indiscrezione riportato da Fanpage, infatti, Canale 5 potrebbe scegliere di non ‘rispondere’ con un semplice film, ma addirittura con il concerto di Sal Da Vinci, già proposto a dicembre. Il live di piazza del Plebiscito sarebbe un vero e proprio smacco per Carlo Conti e il suo Sanremo Top, che si ritroverebbe a duellare proprio con il vincitore del Festival. Uno scenario che potrebbe assumere caratteri surreali nel momento in cui il cantante dovesse andare in onda in contemporanea su Rai 1 e Canale 5.

C’è Posta per Te chiude i battenti in anticipo? Il calendario di Maria De Filippi e Amici 25

A contrario di quanto previsto, tuttavia, dopo la ‘pausa’ del prossimo 14 marzo C’è Posta per Te potrebbe non tornare in onda. Tutto sembrava apparecchiato per una nuova sfida tra Maria De Filippi e Milly Carlucci (già ‘rivali’ in autunno con Tú sí quel vales e Ballando con le Stelle), ma stando agli ultimi rumor Mediaset potrebbe decidere di non mettersi in competizione con il ritorno di Canzonissima fissato per sabato 21 marzo 2026. C’è Posta per Te andrebbe così in archivio già questo sabato, ma non è da escludere un altro appuntamento proprio per il 21, con il debutto della fase Serale di Amici 25 (nella bufera dopo il cambio di regolamento) costretta – a quel punto – a slittare al 28 marzo.

