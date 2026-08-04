Sal Da Vinci sbotta sul palco dopo gli attacchi social: “L’abbraccio alla bimba disabile? In famiglia vivo un caso del genere”
Il cantautore partenopeo è intervenuto con decisione dopo le critiche ricevute online. Era stato accusato di spettacolarizzazione e pietismo. Poi la rivelazione.
La solita ondata di attacchi social non è andata giù a Sal Da Vinci. Che il 30 luglio 2026, a Catania, aveva sorpreso i fan abbracciando e baciando sul palco una bimba disabile. Il web ha avuto tempo per riflettere sul gesto, e in molti si sono scagliati contro il vincitore di Sanremo senza mezzi termini, accusandolo di aver trasformato la piccola in una sorta di ‘trofeo’. Pochi giorni dopo, sempre dal palcoscenico, Sal ha replicato con durezza agli attacchi. E ha rivelato anche un retroscena molto delicato sulla sua famiglia. Vediamo qui sotto tutta la storia.
Sal Da Vinci, lo sfogo in concerto dopo il caso della bimba disabile
Il polverone social si è alzato dopo l’esibizione di Sal Da Vinci ad Adrano, Catania, il 30 luglio scorso. In quel frangente, il cantante aveva fatto salire sul palco una bimba disabile, abbracciandola e baciandola, per poi chiedere al pubblico un applauso. In molti avevano subito apprezzato la tenerezza del gesto, ma a distanza di qualche ora si era scatenata, immancabile, la gogna social. Perché per i più critici Sal aveva semplicemente spettacolarizzato la malattia della bambina, puntando sulla pietà generata naturalmente dalla sua condizione.
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Una lettura dell’evento piuttosto severa, e forse maliziosa, che evidentemente non è andata giù a un artista abituato ad avere nella spontaneità il suo marchio distintivo. Così Da Vinci è tornato sull’argomento il 1° agosto, come riporta Fanpage, stavolta dal palco di Francavilla a Mare dove si stava esibendo. "Ci siamo commossi tutti", ha spiegato, "perché in famiglia mia vivo un caso del genere, e oggi leggo delle robe che, da essere umano – non da artista, assolutamente – vorrei dire veramente: ma c’è bisogno di apparire e di riscuotere qualche like da qualche hater che scrive?".
L’attacco (durissimo) di Sal Da Vinci agli haters
Ma lo sfogo di Sal non si è fermato qui. "La mamma si doveva vergognare di avermi dato questa bambina speciale in braccio?", ha proseguito l’artista con forza. Per poi affondare definitivamente il colpo: "Passiamo delle giornate a scrivere put***ate pur di fare del male agli altri".
E ancora: "Non mi rivolgo a me, che sono abituato: se me lo dice la mia famiglia, o me lo dite voi, io ci sto male. Ma se me lo dice una persona che non sta bene proprio nella sua vita, gli attacchi che fa li fa perché vorrebbe farli a se stessa".
Resta intanto il mistero sul riferimento fatto da Sal al caso simile che avrebbe colpito la sua famiglia. Non sono emersi altri dettagli, nel frattempo, ma come sottolinea Leggo, sono noti i problemi di salute avuti dai figli del cantante Francesco e Annachiara. La bimba era nata con un angioma alla carotide, mentre il primogenito si era ammalato di meningite a poco più di un anno di età. Non è detto che Sal si stesse riferendo a uno dei due episodi, ma è chiaro invece che il tema della salute sta molto a cuore all’artista. E anche per questo lo sfogo di Francavilla è stato così duro.
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