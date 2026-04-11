Sal Da Vinci come Angelina Mango, sbarca all'Eurovision In Concert di Amsterdam. Il duetto (sorprendente) con la francese Monroe Dall’AFAS Live Arena al duetto intergenerazionale sulle note di Per sempre si e Regarde!, il rappresentante italiano all’Eurovision si prepara a una serata chiave per il Festival.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Questa sera Amsterdam si tinge dei colori dell’Europa musicale con l’Eurovision In Concert, uno degli appuntamenti pre-gara più seguiti e amati dai fan dell’Eurovision Song Contest. Sul palco dell’AFAS Live Arena salirà anche Sal Da Vinci, pronto a presentare dal vivo Per sempre si, il brano con cui rappresenterà l’Italia nell’edizione 2026 della kermesse. L’evento, che prenderà il via alle 20:00, sarà condotto da Krista Siegfrids e Cornald Maas e riunirà ben 26 artisti in gara, trasformando la capitale olandese in un crocevia di talenti, stili e sensibilità musicali differenti.

L’Eurovision In Concert: un banco di prova europeo importante per Sal Da Vinci dopo Sanremo

Non si tratta di una semplice esibizione promozionale. L’Eurovision In Concert, nato nel 2009 e cresciuto nel tempo fino a diventare un riferimento imprescindibile per addetti ai lavori e appassionati, rappresenta un vero banco di prova. Qui si misura la temperatura dell’entusiasmo internazionale per i cantanti in gara, si raccolgono le prime reazioni dal vivo e si osservano con attenzione le dinamiche tra i favoriti annunciati e le possibili sorprese. Diventa anche un’ottima occasione per gli artisti per eventualmente correggere il tiro sulla loro esibizione.

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Sal Da Vinci arriva ad Amsterdam con un brano melodico capace di unire immediatezza e tradizione. Per sempre si porta con sé quel tratto identitario italiano che, quando funziona, riesce a conquistare anche oltre i confini linguistici. L’attenzione attorno al cantante è cresciuta sensibilmente nelle ultime settimane. Accanto a lui si alterneranno nomi molto attesi: dalla potente Delta Goodrem con la sua Eclipse, definita da molti un brano in perfetto stile Eurovision, fino alla Danimarca di Søren Torpegaard Lund con Før vi går hjem, considerata una delle canzoni più quotate di questa edizione. Ma tra le presenze che stanno catalizzando l’attenzione c’è anche la giovanissima Monroe, in gara per la Francia con Regarde!.

Il duetto tra la francese Monroe e Sal Da Vinci prima dell’Eurovision Song Contest 2026

Proprio con Monroe, Sal Da Vinci ha dato vita nelle scorse ore a un momento che ha acceso i social. In un reel condiviso in collaborazione con l’account ufficiale di Eurovision France e con la capodelegazione Alexandra Redde-Amiel, i due artisti hanno interpretato un mashup inedito che intreccia Regarde! e Per sempre si. "La più giovane e il più grande insieme", ha scritto qualcuno nei commenti. Infatti lui, a 57 anni, è il più maturo tra gli artisti in gara, invece lei, appena 17enne, è la più giovane a contendersi il microfono di cristallo sul palco della Stadthalle di Vienna.

Il mashup non è solo divertimento o pubblicità, ma un dialogo musicale che mette in evidenza le sfumature dei due brani: lo stille pop-opera di Regarde! (che è valso la vittoria a JJ lo scorso anno) si fonde con la linea melodica di Per sempre si, creando un ponte tra le due nazioni in linea con lo slogan dell’Eurovision Song Contest, "United by Music". Non è la prima volta che artisti in gara collaborano tra loro, ma ogni volta il pubblico risponde con entusiasmo.

Per l’Italia non è una novità la partecipazione all’Eurovision In Concert. Negli anni passati altri rappresentanti hanno calcato il palco di Amsterdam, contribuendo a rafforzare il legame tra il pubblico internazionale e la proposta italiana, ricordiamo infatti Marco Mengoni (con la sua prima corsa nel contest), Francesca Michielin, Francesco Gabbani e Angelina Mango.

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