Sal Da Vinci alla riscossa tra le critiche: un nuovo concerto a Napoli dopo l'Eurovision. Quando sarà
Sal Da Vinci annuncia una nuova data a Napoli. Appuntamento all'Arena Flegrea dopo Sanremo e l'Eurovision Song Contest.
L’annuncio di Sal Da Vinci smuove l’ampia base di fan che l’artista si è costruito in questi lunghi e faticosi anni di carriera. Il successo cresce a dismisura dopo Sanremo e con esso le polemiche annesse al suo impegno musicale e televisivo in questi mesi. Non sono bastate le critiche al brano vincitore e alla sua esibizione: per la prima volta l’enorme successo dell’artista finisce per generare fastidio, polemiche e critiche feroci. Impossibile negare quanto la presenza del cantante sia diffusa in questo periodo tra programmi televisivi, interviste e social. La sua immagine e la sua voce sono ovunque. Una sovraesposizione che fa storcere il naso in vista dell’Eurovision Song Contest, dove serve rigore e anche un pizzico di mistero, che qui sembra mancare. Sal Da Vinci però non sembra intenzionato a farsi da parte. Ora che il suo momento è finalmente arrivato è tempo di spingere sull’acceleratore e l’annuncio di oggi lo conferma.
Terza data a Napoli per Sal Da Vinci: tripletta all’Arena Flegrea
Sal Da Vinci annuncia una nuova data del suo tour estivo: il cantante ha aggiunto un terzo appuntamento all’Arena Flegrea di Napoli, il 27 settembre 2026. L’evento segue due date già annunciate del 25 e 26 settembre. I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva su Ticketone per cinque giorni a partire da oggi, giovedì 30 aprile. La vendita generale parte martedì 5 maggio 2026 dalle ore 11:00 su tutti i principali circuiti online e nei punti vendita autorizzati. L’artista è pronto a rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest di Vienna con Per sempre sì, brano che sta conquistando sempre più pubblico anche all’estero. La tournée estiva segna il ritorno live di Sal Da Vinci con uno spettacolo che alterna i brani più amati del suo repertorio alle canzoni più recenti, al centro di questo nuovo capitolo artistico. Da ottobre, i live continueranno con un tour nei teatri.
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Nuovo album e tour nei teatri: per Sal Da Vinci è solo l’inizio
Il 29 maggio esce anche il nuovo e attesissimo album di Sal Da Vinci: sarà un progetto realizzato attraverso storie e pezzi di vita quotidiana. Si intrecceranno esperienze personali e racconti in cui i fan proveranno a riconoscersi insieme a chi ha cominciato ad apprezzare il cantante dopo l’exploit sanremese. Il video ufficiale di Per sempre sì ha superato il muro dei 23 milioni di visualizzazioni su YouTube. Rossetto e caffè cresce ancora, oltrepassando i 128 milioni e confermandosi come uno dei brani più riconoscibili del repertorio recente dell’artista.
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