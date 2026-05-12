Sal Da Vinci, la rivelazione (sconvolgente) a poche ore dall’Eurovision di stasera: “Anniversario funesto”. Perché Lo showman de La Pennicanza ha ricordato un dettaglio molto 'particolare' sull'esibizione del cantante di questa sera. Poi lo scoop clamoroso sul governo. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Dopo lo scoop (presunto) di ieri sui Måneskin, anche oggi Fiorello ha sbalordito il pubblico de La Pennicanza con rivelazioni clamorose. Al centro del gossip è finito un anonimo membro di governo, che a quanto pare sarebbe sull’orlo dell’ennesimo scandalo a luci rosse. Ma a fare le spese della verve di Fiorello è stato anche Sal Da Vinci, protagonista questa sera nella prima semifinale dell’Eurovision 2026. E non è mancata una stoccata alla Rai sugli orari in palinsesto. Ecco tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, lo scoop clamoroso sul Governo

Prima di toccare il tema caldo di oggi, cioè l’Eurovision in partenza a Vienna, Fiorello ha affondato il colpo contro l’esecutivo. "Pare che nel governo", ha detto lo showman a La Pennicanza, "ci sia un altro ministro che fa fatica a tenerselo nelle mutande…mi spiace per te Giorgia, ma li hai scelti tutti così…". Poi un altro dettaglio decisivo: "Anche gli amici di Dagospia sanno ma non possono scrivere, uno di Dagospia mi ha detto che l’iniziale è compresa tra la lettera r e la lettera z". Al momento, però, non sono trapelate altre informazioni. E l’eventuale identità del membro di governo resta un mistero assoluto.

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Sempre in tema di attualità politica, Fiore ha aggiunto anche un’esclusiva sull’erede del Cavaliere, Marina Berlusconi. "Contatti con il PD, questa notizia l’avevamo già data una settimana fa", ha spiegato, "io so le cose, la gente si fida e fa male…Marina Berlusocni entra in politica e tutti pensano che vada a Forza Italia…invece no, vanno al campo largo con PD e Cinque Stelle, per far cadere la Meloni! Adesso vi dico di più, lei è in contatto con il PD per la Presidenza della Repubblica, il nome scelto sarebbe quello di Casini…io ho incontrato Casini (agli Internazionali di tennis, ndr)…mi ha detto ‘Chi ti dice queste cose?’, con la faccia di chi mi ha fatto capire che è vero…mi ha confermato questa cosa". Poi la boutade: "L’annuncio ufficiale, però, verrà dato anche questo a Sanremo 2027…De Martino a un certo punto dirà ‘Candidato alla Presidenza della Repubblica sarà Casini’".

La notizia ‘sconvolgente’ su Sal Da Vinci

Quanto all’Eurovision di stasera, anche in questo caso Fiorello si è scatenato: "Ho letto che l’inizio della serata è alle 20.15 su Rai 2, che bello, gli orari belli di una volta…allora non guardate niente, non guardate Rai 1, Rai 3, non guardate la concorrenza Mediaset, soprattutto non guardate il Nove! Diamo un segnale forte".

E ha ovviamente chiamato in causa l’amico Sal Da Vinci, con una provocazione delle sue: "Ricordiamo alle 20.15 su Rai 2 Sal Da Vinci, in occasione di un anniversario per lui funesto, perché nel ‘74 il divorzio diventava legge…non so come l’abbia potuta prendere Sal…". L’autore di ‘Per sempre sì’, insomma, canterà in concomitanza con un evento storico molto particolare. Ma sfortuna non potrà averne, perché è già automaticamente qualificato alla finale di sabato 16 maggio.

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