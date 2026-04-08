Sal da Vinci e la riscossa a Eurovision 2026, quote stravolte: ora è tra i favoriti (e c’è un motivo)
Stando alle nuove quote dei bookmaker l’Italia risale fino ai piedi del podio: anche sui social i fan stranieri tifano sempre di più il vincitore di Sanremo
Sal Da Vinci si prepara a volare (direzione Vienna) con sempre più fiducia. A maggio, infatti, il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2026 prenderà parte all’Eurovision Song Contest nella capitale austriaca e – stando alle nuove quote – potrebbe essere tra i favoriti. Le nuove cifre dei bookmaker danno l’Italia ai piedi del podio; anche sui social, intanto, Sal Da Vinci continua a ‘conquistare’ i fan stranieri. Scopriamo tutti i dettagli.
Eurovison Song Contest 2026: Sal Da Vinci risale nelle quote, perché
Reduce dal trionfo al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, in scena dal 12 al 16 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna. Il nostro Paese è da quasi dieci anni nella Top10 della classifica finale (con anche la vittoria dei Maneskin nel 2021) ma quest’anno i pronostici sembravano essere tutt’altro che incoraggianti. Fino a qualche settimana fa, infatti, Sal Da Vinci era quotato circa 34 volte la posta e la sua vittoria era stimata intorno al 2% secondo i bookmaker. Nell’ultimo mese, tuttavia, le cose sono cambiate; il cantante napoletano è risalito addirittura fino ai piedi del podio e oggi, stando alle nuove quote, il suo trionfo è dato a 8.5 (su Snai) e anche a 7.00 (secondo Eurobet). I super favoriti rimangono Linda Lampenius e Pete Parkkonen della Finlandia; alle loro spalle se la giocano Francia (con la cantante Monroe) e Danimarca (con Søren Torpegaard).
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Il successo di Sal Da Vinci sui social: il pubblico estero dell’ESC tifa per lui
La risalita di Sal Da Vinci nelle quote sul Paese vincente all’Eurovision Song Contest è naturalmente ‘incentivata’ sui siti di scommesse italiani, ma la sensazione è che il ripensamento sia globale, come dimostrato dal successo del cantante vincitore di Sanremo 2026 sui social. Sui canali ufficiale dell’ESC, infatti, i post riguardanti Sal Da Vinci sono tra i più commentati e apprezzati (l’ultimo suo video è volato oltre 50mila intereazioni a fronte di una media sotto ai 10mila degli altri). "Questa canzone ha un’anima", "Non mi sarei mai aspettata che questa canzone creasse tanta dipendenza, ma adoro il genere old school! Spero che questa canzone arrivi nella top 5!", "Questa è una delle migliori canzoni di quest’anno" si legge sui social, dove tantissimi fan stranieri fanno già il tifo per l’Italia: "Brava Italia, siete la speranza per riportare il vero festival della canzone all’Eurovision. Buona fortuna dalla Polonia!", "Attenzione all’Italia quest’anno, questa canzone è così intramontabile, così elegante, così speciale. Buona fortuna", "Senza dubbio la canzone più sottovalutata di quest’anno. Mi vedo già ad ascoltarla per anni", "Questa canzone mi piace davvero molto, mi ricorda un’altra epoca, più innocente, dolce e semplice", "Questa canzone trasmette delle fantastiche vibrazioni old school".
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