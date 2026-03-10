Sal Da Vinci sbarca in discoteca: il remix di ‘Per sempre sì’ diventa un tormentone da ballare fino all’alba
Il brano che ha trionfato al Festival di Sanremo 2026, e che presto approderà all'Eurovision Song Contest, arriva ora in versione dance: scopriamo di più.
Sal Da Vinci ha fatto il botto, e questa è l’unica vera certezza. Il brano Per sempre sì con il quale ha trionfato al Festival di Sanremo 2026 è ormai diventato un vero e proprio tormentone, cantato e ballato in lungo e in largo. Tra ovazioni, polemiche, impegni e la grande attesa dell’Eurovision Song Contest 2026, al quale Sal parteciperà rappresentando l’Italia, arriva ora anche una nuova versione del brano, pronta a far ballare tutti fino all’alba: ecco i dettagli.
Per sempre si, il remix del brano di Sal Da Vinci sbarca in discoteca
Dopo l’enorme successo del brano originale, che oltre ad aver vinto Sanremo 2026 ha già conquistato milioni di persone, i producer Joe Rok e Benzato hanno deciso di riproporre Per sempre sì in una veste tutta nuova: un remix dance pronto a sbarcare in discoteca per far ballare davvero tutti. Alla base troviamo la struttura originale della ballata sanremese, alla quale sono state aggiunte sonorità elettroniche e dance che aggiungono ancora più ritmo. E, in vista soprattutto della bella stagione, questo remix non potrà che impazzare sia in radio che in discoteca.
Sal Da Vinci, la svolta dance di Per sempre sì aspettando l’Eurovision
Una grande soddisfazione per Sal Da Vinci, la cui canzone è quindi passata nelle mani di due producer di grande successo. Joe Rok, nome d’arte di Giuseppe Roccasalvo, ha iniziato la sua carriera a soli 14 anni e ad oggi è un DJ producer conosciutissimo, con all’attivo numerosi remix e mashup trasmessi dalle principali emittenti radiofoniche. Non da meno anche il producer e DJ Raffaele Benzato, conosciuto soprattutto per le sue sorprendenti reinterpretazioni di brani pop in chiave afro house.
Insomma, per Sal Da Vinci questo è senza dubbio un momento d’oro, segnato non solo dal grande amore del pubblico ma anche dall’enorme apprezzamento per la sua musica. Non rimane ora che scoprire come reagiranno gli altri Paesi a Per Sempre sì nel corso dell’Eurovision Song Cotest di Vienna, che si terrà tra il 12 e il 16 maggio 2026. Attualmente, i bookmaker già all’opera non danno notizie particolarmente confortanti in merito all’eventuale vittoria di Sal Da Vinci, pagato in media circa 34 volte la posta.
Un dato che, almeno per il momento, porta la proponibilità di vittoria del cantante napoletano al 2%. Senza contare tutte le polemiche di questi giorni, tra chi non apprezza la canzone (come il giornalista Aldo Cazzullo) e chi sostiene che non sia adatta a rappresentare l’Italia all’Eurovision. Ma non saranno certe le prime scommesse e qualche critica a smorzare l’entusiasmo di Sal, che anche sul grande palco di Vienna farà sicuramente una performance incredibile, indipendentemente dal risultato.
