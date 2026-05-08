Sal Da Vinci, la reazione (spiazzante) di Fiorello dopo le super-prove all’Eurovision: “Sono triste…” Oggi a La Pennicanza, su Rai Radio 2, il cantante partenopeo è stato 'vittima' della solita imitazione esilarante dell'amico showman. Ecco che cosa è successo in dettaglio.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Anche oggi a La Pennicanza se ne sono viste di tutti i colori. Fiorello ha ospitato in videochiamata il vincitore del David di Donatello Sergio Romano, protagonista del sorprendente "Le città di pianura", e ne ha approfittato per strigliare la Rai. Poi è stato Sal Da Vinci a finire nel mirino dello showman, che lo ha omaggiato con un’imitazione delle sue dopo le entusiasmanti reazioni alle prove generali dell’Eurovision 2026. Ecco tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, la stoccata alla Rai e le parole di Sergio Romano

La Pennicanza di oggi ha regalato un omaggio (dovuto) al film "Le città di pianura", che ha trionfato ai David di Donatello 2026 contro ogni previsione. "Ci hanno regalato dei personaggi che non si vedono soventemente in giro", ha detto Fiorello in apertura. Che poi si è collegato in videochiamata con l’attore protagonista Sergio Romano, contentissimo di mostrare al pubblico il suo David in favore di telecamera. "La scena delle birre mi ha fatto molto ridere", ha proseguito Fiore, "ma non la voglio spoilerare…se vuoi dire quello che non hai detto lì (durante il discorso della premiazione, ndr), ti diamo la Rai a tua disposizione".

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E così Romano ne ha approfittato per ringraziare i suoi ‘compagni di viaggio’, gli attori Filippo Scotti e Pierpaolo Capovilla: "Sì per favore, mi son dimenticato di salutare Pierpaolo e Filippo che sono stati i miei compagni…come un deficiente mi sono dimenticato…". Ma Fiorello lo ha rincuorato con una stoccata delle sue: "Tranquillo, che qui noi come ascolti facciamo più dei David di Donatello!". Poi è arrivato lo sgambetto finale alla Rai: "Per chi non ce la facesse ad andare in sala, comunque, su Prime c’è! Vedete il film, e poi andate su RaiPlay a vedere un’altra cosa!".

La ‘reazione’ di Sal Da Vinci dopo le prove all’Eurovision

A seguire, il centro della scena è stato occupato di nuovo dallo showman Rai, che si è lanciato nell’ormai collaudata imitazione di Sal Da Vinci. Stavolta, il finto Sal è stato raggiunto al telefono da Biggio, e ha commentato le sue prove esaltanti sul palco dell’Eurovision. "Sono triste", ha detto spiazzando tutti, "io e mia moglie purtroppo abbiamo litigato, è gelosa di Elettra Lamborghini, quella che condurrà l’Eurovision insieme a Gabriele Corsi…aveva paura che me la facessi…ma senza amore non è possibile, perché io la amo!".

E infine la chiusura esilarante: "Abbiamo fatto pace. Abbiamo fatto sesso al telefono, è stato bellissimo. E mentre lo facevamo è entrato nella mia camera d’albergo sai chi? Gabriele Corsi, mi guardava e s’arrapava!".

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