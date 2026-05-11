Sal Da Vinci, quote vincitore ribaltate all’Eurovision 2026: ora è sul podio (ma c’è un dettaglio preoccupante) Dopo l'esibizione sulle note di 'Per sempre sì', il performer napoletano ha scalato le quotazioni dei bookmakers. Ma all'estero restano ancora dubbi. Ecco perché.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Sal Da Vinci recupera terreno a una manciata di giorni dalla finale. Il cantante rappresentante dell’Italia, che il 16 maggio si giocherà la vittoria all’Eurovision 2026, sarebbe risalito a sorpresa nella classifica (provvisoria) dei bookmakers. Tutto merito, a quanto pare, delle prove alla Wiener Stadthalle, che hanno entusiasmato i social e trovato cori di approvazione per l’insieme di coreografia e performance azzeccata. Super-favorita resta comunque la Finlandia, come da pronostici. Ma appena dietro si piazza proprio il vincitore di Sanremo. Ecco tutti i dettagli.

Sal Da Vinci, le nuove quote a cinque giorni dalla finale di Eurovision 2026

Soltanto pochi giorni fa, il 5 maggio, Sal Da Vinci era quarto nelle quote Eurobet a 7.00. Ma dopo l’esibizione di prova del 7 maggio la musica è cambiata. Ora l’artista partenopeo è sceso a quota 5.00, e (quello che più conta) ha guadagnato il secondo posto dietro la favoritissima Finlandia (2.50). Al tempo stesso la Grecia, che si attestava sul secondo gradino del podio, è crollata al quinto posto. Il risultato è che al momento la probabilità implicita di vittoria di Sal, calcolata sulla quota Eurobet, è schizzata al 17-18% (era al 12% una settimana fa).

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Parte del cambiamento è da attribuire senza dubbio alla performance di Da Vinci, che pare aver convinto il mercato italiano grazie a un mix di arrangiamento azzeccato, presenza scenica notevole e scenografia da ‘matrimonio napoletano’ che di certo non guasta.

Le altre quote dei Paesi in gara

Quanto al resto delle quote, si alternano sorprese e alcune conferme. La Finlandia resta solidamente al comando, ma la Grecia di Akylas con "Ferto" crolla a 9.00, in quinta posizione. Mentre Israele, sempre grazie alle prove, passa da 21.00 a 11.00 (quota quasi dimezzata), e anche la Francia dà un sussulto scendendo da 10.00 a 7.00. Ecco i primi classificati nelle quote Eurobet al momento:

Finlandia – 2.50

Italia (Sal Da Vinci) – 5.00

Danimarca – 7.00

Francia – 7.00

Grecia – 9.00

Australia – 11.00

Israele – 11.00

Svezia – 21.00.

I dubbi ‘esteri’ su Sal Da Vinci

Restano tuttavia perplessità sulla finalissima. Nelle quote estere, infatti, Sal Da Vinci non trova lo stesso favore che ha da noi. Il modello statistico di Aussievision, che mette insieme gli stream di Spotify, YouTube e le quote internazionali, ha assegnato a ‘Per sempre sì’ una chance di vittoria tutto sommato bassa, pari al 2.9%. Che in soldoni corrisponde a una ottava-nona posizione in classifica.

Ad ogni modo tutto potrebbe ancora cambiare. La finale dell’Eurovision 2026 è programmata per sabato 16 maggio alle 21:00 alla Wiener Stadthalle di Vienna. Prima ci saranno le semifinali, il 12 e 14 maggio, in cui i Big 5, Italia compresa, si esibiranno fuori gara. Sal Da Vinci sarà sul palco già martedì 12 maggio nella prima semifinale, settimo in scaletta tra Georgia e Finlandia. E sarà certamente un altro banco di prova fondamentale per le quote dell’ultima ora. Non resta che incrociare le dita.

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