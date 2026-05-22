Sal Da Vinci post Eurovision, crolla nella classifica italiana (ma in Europa è diverso): lo strano caso della Lituania Sal Da Vinci conquista l’Europa con Per sempre sì: fuori dalla Top 20 italiana, ma all’estero il pubblico lo premia sempre di più.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A pochi giorni dalla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, il percorso europeo di Sal Da Vinci continua a sorprendere, soprattutto se confrontato con la risposta molto più tiepida registrata in Italia. Se nel nostro paese Per sempre sì non riesce più ad imporsi tra i brani più ascoltati come accadeva post Sanremo, fuori dai confini nazionali la situazione appare decisamente diversa, con risultati che stanno attirando l’attenzione anche degli osservatori più scettici.

Per sempre sì, il successo nato dopo l’Eurovision e il caso della Lituania

Il dato più interessante riguarda proprio la crescita del brano nelle classifiche Spotify di diversi Paesi europei immediatamente dopo la finale dell’Eurovision Song Contest. Nelle ore successive all’evento, infatti, Per sempre sì ha iniziato a comparire nelle Top 50 quotidiane di nazioni molto diverse tra loro, segnale di un interesse che va oltre il semplice sostegno della comunità italiana all’estero. Il risultato più sorprendente, come spiegato da Fanpage, arriva dalla Lituania, dove la canzone è riuscita addirittura a raggiungere la seconda posizione tra i brani più ascoltati. Un dato che assume ancora più peso se si considera che durante la manifestazione la giuria nazionale aveva assegnato zero punti all’Italia. Il televoto, però, aveva raccontato una storia completamente diversa: il pubblico lituano aveva infatti premiato Sal Da Vinci con 8 punti, rendendolo uno degli artisti più votati nel Paese. Anche l’Austria si è rivelata particolarmente ricettiva nei confronti del brano, portandolo fino alla 20esima posizione. Un piazzamento significativo, soprattutto considerando l’enorme concorrenza internazionale che caratterizza le playlist europee nel periodo post-Eurovision.

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Sal Da Vinci: il confronto tra l’Italia e gli altri stati europei

Mentre all’estero il brano continua a crescere la sua stabilità, in Italia la situazione appare più complicata. Dopo il consueto boost registrato nei giorni successivi alla finale, Per sempre sì ha progressivamente rallentato la sua corsa, fermandosi attualmente alla 21esima posizione della Top 50 italiana di Spotify. Un risultato discreto, ma lontano dall’exploit del dopo vittoria del Festival di Sanremo 2026 e il quinto posto ottenuto all’Eurovision Song Contest. A lasciarlo fuori dalla Top20 è il brano Beat It di Michael Jackson, tornata improvvisamente a crescere negli ascolti italiani grazia al biopic sul cantante americano proiettato nelle sale italiane.

Il televoto premia Sal Da Vinci anche in altri stati

Guardando più nel dettaglio i numeri europei, emerge un elemento piuttosto chiaro: il pubblico sembra apprezzare Sal Da Vinci molto più delle giurie tecniche. È successo anche in Grecia, dove la giuria aveva assegnato zero punti all’Italia, salvo poi vedere il televoto ribaltare completamente il risultato con 7 punti destinati all’artista napoletano. Oggi Per sempre sì occupa la 32esima posizione nella classifica greca di Spotify. Situazione più equilibrata invece in Finlandia, uno dei Paesi favoriti alla vittoria finale dell’Eurovision, dove sia giuria che pubblico hanno sostenuto il brano con voti abbastanza simili. Qui la canzone si trova attualmente alla 29esima posizione. Al momento sono cinque i Paesi europei in cui Per sempre sì è riuscita a entrare stabilmente nelle classifiche Spotify: Lituania, Austria, Italia, Finlandia e Grecia, con l’aggiunta dell’Estonia, dove il brano è arrivato fino al 46esimo posto.

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