Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sal Da Vinci "troppo napoletano", il suo avvocato pronto alla "guerra": "Non è tollerabile". La replica di Aldo Cazzullo

Il cantante ha detto la sua sulle recenti critiche alla sua ‘napoletaneità’ dopo il trionfo al Festival, il giornalista: “Libero di esprimere le mie opinioni”

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Sal Da Vinci prova a placare gli animi. Dopo la generale euforia per la sua vittoria al Festival di Sanremo 2026, infatti, sono subentrate le polemiche e il successo del cantante e del suo brano ‘Per sempre sì’ stanno ancora parecchio discutere. Da Vinci – Salvatore Michael Sorrentino all’anagrafe – è finito nel mirino delle critiche per la sua ‘napoletaneità’ e anche e soprattutto le parole di Aldo Cazzullo hanno sollevato un polverone, tanto che l’avvocato del cantante si è detto pronto ad agire per vie legali. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Sal Da Vinci sulle polemiche dopo Sanremo: cosa ha detto

"Sono arrivate un sacco di provocazioni, magari a volte la mente genera delle cose un po’ strane" le parole di Sal Da Vinci direttamente dal palco di Largo Torretta, a Napoli, dove si è tenuta la festa per il suo successo al Festival di Sanremo 2026. "Io ho semplicemente portato una canzone che parla d’amore, se poi l’amore è una cosa violenta forse probabilmente siamo nel mondo sbagliato" ha spiegato il cantante napoletano, rispondendo alle critiche del vicedirettore del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo. Il conduttore di Una giornata particolare aveva infatti sminuito la canzone vincitrice del Festival ‘Per sempre sì’ definendola "adatta a un matrimonio della camorra". Un’ironia che non è andata giù a molti, scatenando la bufera. "Vi prego, ognuno di voi, ve lo chiedo con umiltà, non rispondete alle provocazioni che ci vengono fatte, non servono a niente, qualcuno avrà quale like in più… Pensiamo alla musica e a tutta la bella gente di questa terra, e basta" ha chiosato Sal Da Vinci, cercando di calmare le acque una volta per tutte e ringraziando personalmente la sua città e il suo quartiere: "Voglio ringraziare tutti i vicoli che ho frequentato, tutte le case dei miei amici che mi hanno accolto, tutto il quartiere della Torretta, tutte le bellissime passeggiate sul Lungomare di Napoli, tutte le bellissime domeniche trascorse sui pontili di Mergellina, grazie veramente di cuore a ogni angolo di questo quartiere che porto nel cuore e che vive con me".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le parole dell’avvocato di Sal Da Vinci e la replica di Aldo Cazzullo

Se da un lato Sal Da Vinci ha invitato ad abbassare i toni e ad archiviare le polemiche dopo il suo trionfo al Festival di Sanremo, dall’altro il suo avvocato si è detto meno disposto al dialogo, dichiarandosi anzi pronto ad agire per vie legali "affinché vengano valutati eventuali profili di violenza mediatica e discriminazione territoriale. Napoli merita rispetto. La critica è libera, ma la discriminazione non è tollerabile". La risposta di Aldo Cazzullo non si è fatta attendere ed è arrivata nel corso della trasmissione In altre parole di Gramellini, dove il giornalista ha rivendicato il diritto di critica: "Sono un giornalista e voglio essere libero di esprimere le mie opinioni. Criticare una canzone non significa criticare una città".

Potrebbe interessarti anche

Aldo Cazzullo - Sal Da Vinci

Sanremo 2026, Aldo Cazzullo tira una nuova bordata contro Sal Da Vinci: “Ecco perchè non mi piace (ma amo Napoli)”

Il Festival è finito, ma le polemiche no, e il dibattito nei confronti della canzone...
Caterina Balivo

Sanremo, Balivo sbotta in diretta su Sal Da Vinci: "L'autore è di Bergamo e vuole che vada avanti, ma io non ci sto"

La polemica dopo Sanremo 2026 infiamma il dibattito a La Volta Buona: tra pregiudizi...
Sanremo - Sal Da Vinci, Aldo Cazzullo e Povia

Aldo Cazzullo si è dimenticato di Povia? Per lui quella di Sal Da Vinci è (forse) la canzone più brutta ad aver vinto Sanremo

Il vicedirettore del Corriere della sera è vittima di una polemica piuttosto sterile...
Sal Da Vinci

Sanremo 2026, il fratello di Sal Da Vinci interviene dopo le polemiche e si commuove: "Basta offese", lo sfogo in TV

Dopo il trionfo al Festival, la famiglia del cantante parla in collegamento da Napol...
Sal Da Vinci all'Eurovision 2026 con problemi

Sal Da Vinci ha detto sì all'Eurovision, ma c'è un problema: la finale coincide con il tour insieme a Fausto Leali

Il giorno del debutto della sua tournée in America è lo stesso della serata finale d...
Sal Da Vinci - Stasera che sera anticipazioni concerto 17 dicembre 2025

Chi è Francesco, il figlio di Sal Da Vinci che conquista Sanremo 2026

Francesco Da Vinci, figlio del celebre cantante, è autore e interprete: dal talento ...
Rosario Fiorello e Carlo Conti

Fiorello ‘semina zizzania’ tra Conti e Pier Silvio Berlusconi: "Sanremo Top? Dovrebbero chiamarlo Flop"

Oggi lo showman Rai ha rifilato una doppia stilettata, sia al collega che all'ammini...
Carlo Conti ed Eddie Brock

Sanremo, lo ‘sgarbo’ di Eddie Brock a Carlo Conti: “Ecco cosa mi sono tatuato dopo il Festival”

Il cantante in gara al Festival 2026, classificatosi ultimo, ha chiamato Fiorello in...
Sal Da Vinci Carlo Verdone

Sanremo 2026, Carlo Verdone ricorda il passato e celebra la vittoria di Sal Da Vinci: "Oggi Troppo Forte sei tu"

Non tutti lo sanno, ma Carlo Verdone e Sal Da Vinci si sono conosciuti da ragazzi, i...

Ford

Guidi, senti, vivi

L’urban SUV che trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora

LEGGI

Personaggi

Sal Da Vinci

Sal Da Vinci
Michele Zarrillo

Michele Zarrillo
fedez

Fedez
Serena Brancale

Serena Brancale

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963