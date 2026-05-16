Sal Da Vinci non si ferma più, sorpresa con Serena Bortone e tour mondiale dopo l’Eurovision: retroscena e programma
A “La Volta Buona” lo scoop di Luca Dondoni: nell'album “Per sempre sì” Sal Da Vinci duetterà con Serena Brancale, poi un tour internazionale dopo Eurovision.
A "La Volta Buona" arriva una rivelazione che accende subito l’attenzione sul mondo della musica italiana. Sal Da Vinci è sempre più protagonista di un periodo d’oro tra televisione, nuovi progetti e palchi internazionali. Nel corso della trasmissione viene svelato anche un dettaglio inedito sul suo prossimo album. Si tratta di una collaborazione speciale con Serena Brancale nel disco "Per sempre sì". Un progetto che segna una nuova fase artistica per il cantante napoletano, che stasera – sabato 16 maggio 2026 – sarà uno dei protagonisti della finalissima dell’Eurovision 2026.
Sal Da Vinci, il duetto con Serena Brancale nell’album Per sempre sì
Direttamente nel salotto di Caterina Balivo è stato anticipato uno dei momenti più attesi del nuovo progetto discografico di Sal Da Vinci. Il cantante, reduce da un periodo particolarmente intenso tra televisione e grandi eventi musicali, ha confermato l’uscita del suo nuovo album "Per sempre sì", prevista per il 29 maggio. A sorprendere il pubblico è però soprattutto la notizia rilanciata dal giornalista Luca Dondoni: all’interno del disco ci sarà un duetto con Serena Brancale, definito in studio come "una bomba atomica" per intensità e impatto artistico.
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La collaborazione non arriva in modo casuale. Sal Da Vinci e Serena Brancale hanno già condiviso il palco in passato, in particolare durante l’esperienza di "Io Canto Family" del 2025, dove entrambi hanno ricoperto il ruolo di coach. In quell’occasione i due artisti si sono esibiti più volte insieme in duetti diventati subito virali sul web: da "Yes I Know my Way" di Pino Daniele, a "Quando l’amore se ne va" di De Crescenzo, fino a "Malafemmena" scritta dal grande Totò, , dimostrando una forte sintonia musicale che oggi trova conferma in questo nuovo progetto discografico. Il brano inserito nell’album punta a unire le rispettive identità artistiche, mescolando tradizione melodica e contaminazioni contemporanee.
"Per sempre sì", Eurovision e il tour internazionale: il nuovo capitolo di Sal Da Vinci
Il nuovo album rappresenta un tassello importante in un momento particolarmente ricco per la carriera dell’artista. Sal Da Vinci è infatti atteso anche sul palco della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2026, dove porterà il brano che dà il titolo al disco, confermando una presenza sempre più centrale sulla scena europea. Un percorso che segue idealmente il successo ottenuto anche nel circuito televisivo e nei grandi eventi musicali italiani.
Parallelamente all’uscita del progetto discografico, l’artista ha già annunciato una tournée estiva e internazionale. Dal 9 luglio partirà una serie di concerti che lo porteranno prima in diverse città italiane e poi oltreoceano, con tappe previste a Toronto, Chicago e New York. Un calendario fitto che conferma la crescita della sua popolarità anche fuori dai confini nazionali. Il periodo d’oro di Sal Da Vinci sembra quindi destinato a continuare senza sosta. Tra nuove collaborazioni, grandi eventi e un pubblico sempre più ampio, "Per sempre sì" si presenta come un progetto simbolico, capace di segnare un vero e proprio nuovo capitolo artistico.
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