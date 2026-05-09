Sal Da Vinci domina l’Eurovision 2026: “Per sempre sì” è già il tormentone europeo Con oltre 36 milioni di stream, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci è il brano più ascoltato dell’Eurovision 2026 prima del debutto a Vienna.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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A pochi giorni dall’inizio ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci si presenta come uno degli artisti più forti e discussi dell’intera competizione. Il suo brano "Per sempre sì", infatti, sta registrando numeri impressionanti sulle piattaforme streaming, diventando la canzone più ascoltata tra tutte quelle in gara quest’anno. Un risultato che arriva ancora prima della sua esibizione sul palco di Vienna, prevista per il 12 maggio, e che conferma il grande entusiasmo del pubblico europeo e internazionale attorno all’artista italiano. Nel frattempo cresce anche l’attesa per il nuovo album omonimo, pronto a inaugurare una nuova fase della carriera di Sal Da Vinci.

"Per sempre sì" conquista lo streaming dell’Eurovision 2026

Con oltre 36 milioni di ascolti complessivi, "Per sempre sì" è attualmente il brano più ascoltato dell’Eurovision Song Contest 2026. Un dato che lo colloca nettamente davanti agli altri concorrenti in gara e che mette ancora una volta l’Italia al centro della scena musicale internazionale. La canzone è riuscita a imporsi non solo grazie alla forza del ritornello e all’impatto emotivo del pezzo, ma anche per la grande diffusione online. Il brano, infatti, è diventato rapidamente virale su diverse piattaforme social, accompagnando migliaia di contenuti creati dagli utenti e raggiungendo un pubblico sempre più ampio anche fuori dai confini italiani.

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A colpire è soprattutto la capacità del pezzo di parlare a generazioni differenti. Da una parte i fan storici dell’artista, dall’altra un pubblico più giovane che ha scoperto la canzone attraverso video, trend e condivisioni online. Una crescita definita dagli addetti ai lavori "organica", costruita senza rallentamenti fin dal giorno della pubblicazione. L’ottimo riscontro digitale sta inevitabilmente alimentando anche le aspettative attorno alla performance di Vienna. Il consenso raccolto online potrebbe infatti trasformarsi in un importante vantaggio durante la competizione ufficiale.

Sal Da Vinci verso Vienna tra album e concerti

L’Eurovision rappresenta soltanto uno dei tasselli di un periodo particolarmente intenso per Sal Da Vinci. Oltre all’attesa per il debutto sul palco internazionale del 12 maggio, i fan stanno aspettando l’uscita del nuovo album "Per sempre sì", prevista per il 29 maggio. Il progetto discografico segna un nuovo capitolo nel percorso artistico del cantante e arriva in un momento di grande popolarità. L’album sarà accompagnato anche da una lunga stagione live che porterà Sal Da Vinci sui palchi italiani nei prossimi mesi, tra festival, rassegne musicali e grandi eventi.

Particolarmente attesi i tre concerti consecutivi all’Arena Flegrea, in programma il 25, 26 e 27 settembre, appuntamenti che si preannunciano tra i momenti clou della sua estate musicale.

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