Sal Da Vinci, adesso qualcuno lo salvi: rossetto, caffè e divorzio consensuale. L'ossessione per il matrimonio che rischia di rovinare tutto Sovraesposizione, meme e quell'anello in primo piano che rischia di rovinare tutto: il successo di Sal Da Vinci è ora chiamato a salvarlo da se stesso

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Se nell’estate del 2024 qualcuno avesse ipotizzato che Rossetto e caffè avrebbe trasformato Sal Da Vinci nel fenomeno transgenerazionale dell’anno, la discografia italiana avrebbe sorriso con scetticismo. Snobbato inizialmente dai grandi network radiofonici nazionali, il brano ha trovato su TikTok la sua prateria digitale, scardinando le barriere distributive tradizionali fino a conquistare un doppio disco di platino FIMI e l’ingresso nella Top 50 Viral Global di Spotify. Un trionfo commerciale d’altri tempi nato con i mezzi della sociologia digitale.

Da quel momento, la parabola dell’artista napoletano si è mossa su un binario tanto fortunato quanto rischioso per la sua stessa identità artistica. La vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì e il successivo quinto posto all’Eurovision Song Contest di Vienna – trainato dal televoto europeo e dalle giurie tecniche insieme – hanno consacrato l’artista a livello internazionale, portandolo a superare la soglia dei 2,9 milioni di ascoltatori mensili. Il problema sorge quando l’intero apparato decide di trasformare un’intuizione vincente in una catena di montaggio.

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Sal Da Vinci, la trilogia dell’officiante: da Sanremo 2026 al meme del matrimonio pop

Il successo di Per sempre sì è stato accompagnato da una strategia di posizionamento visivo tanto rigida quanto pervasiva. L’apparato promozionale di Warner e Atlantic ha progressivamente cucito addosso a Sal Da Vinci il ruolo di officiante liturgico del pop italiano, declinato attraverso una vera e propria trilogia mediatica nel corso di questi primi mesi del 2026. Questa serializzazione del rito è partita dal videoclip ufficiale sanremese diretto da Marcello Sacchetta, dove il cantante compare in abito bianco a celebrare il matrimonio coreografato tra lo stesso regista e Francesca Tocca, capitalizzando sul background biografico e sul gossip televisivo dei protagonisti. Una struttura scenica poi riproposta fedelmente sul palco dell’Eurovision a Vienna tra baci scenici e gonne tricolore.

Poco dopo, la Rai ha deciso di replicare il medesimo canovaccio per lanciare la coppia di commentatori dell’Eurovision formata da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Sal Da Vinci è spuntato nuovamente nelle vesti di sacerdote televisivo impegnato a unire civilmente i conduttori, lanciando il tormentone social della fede mimata. Il modulo è stato infine prestato come operazione di guerriglia marketing per il singolo Superman di Federica Abbate, co-autrice del trionfo sanremese. Attraverso un finto teaser di matrimonio con l’attore Francesco Monte, l’artista è stato chiamato ancora una volta a interpretare il celebrante parodistico, svuotando il rito della sua eccezionalità drammatica per trasformarlo in uno starter pack promozionale da spendere sui social.

Il pregiudizio culturale di Aldo Cazzullo e la risposta della discografia

Questa costante reiterazione non è sfuggita alla critica musicale più esigente. Se la stampa generalista ha premiato l’impatto nazional-popolare, altri hanno stroncato il progetto, liquidandolo come una riproposizione di stilemi melodici alla Massimo Ranieri rivestiti di un lucido neomelodico e infiocchettati con abusati confetti bianchi. A ciò si sono aggiunte le riserve tecniche espresse da figure come Luca Jurman e il caso del video dell’audio isolato circolato su TikTok durante le prove di Vienna, che ha esposto l’artista a una dura ondata di scetticismo online per via di una traccia vocale sbilanciata rispetto alla base musicale.

A complicare il quadro si innesta la persistenza di un radicato pregiudizio socioculturale nei confronti della matrice artistica partenopea. L’editoriale di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, che liquidava Per sempre sì come la potenziale colonna sonora di un matrimonio della camorra, è apparsa quasi come una sorta di resistenza dell’intellighenzia settentrionale, incline ad accettare la cultura popolare meridionale solo se storicizzata sul modello di Pino Daniele e a bollarla come folklore contiguo alla criminalità quando si fa musica pop contemporanea.

Ma la reazione strategica del team di Sal Da Vinci ha finito per evidenziare un punto debole. Nel tentativo di affrancarsi dall’accusa di provincialismo e di compiacere i canoni della discografia "colta, l’artista ha accettato una drastica sterilizzazione della propria proposta. Diventando l’officiante rassicurante per i siparietti social dei creator di turno, Sal Da Vinci sembra aver barattato la genuina drammaticità della canzone napoletana con le asettiche logiche dell’hype, smarrendo parte della propria unicità espressiva.

Da Scugnizzi a Sanremo, il divorzio consensuale dall’identità teatrale

Ma la bidimensionalità del meme dell’officiante stride con la reale caratura professionale di Sal Da Vinci. La riduzione dell’artista a macchietta da banchetto nuziale possiamo definirla come una sorta di divorzio consensuale da una storia artistica cinquantennale, iniziata nel 1976 e caratterizzata da un rigore interpretativo speciale. Figlio d’arte del grande Mario Da Vinci, Sal è stato un bambino prodigio della sceneggiata e del teatro musicale napoletano, vanta un curriculum cinematografico di rilievo che lo ha visto recitare con Alberto Sordi e Carlo Verdone in Troppo forte nell’86, e prime ricerche espressive nate dalla collaborazione con James Senese e Peppe Lanzetta per brani d’avanguardia urbana come Guaglione.

Il vertice della sua legittimazione culturale rimane però l’interpretazione di Don Saverio nel capolavoro teatrale C’era una volta… Scugnizzi del 2002, firmato da Claudio Mattone ed Enrico Vaime. Nei panni di un prete di strada impegnato nel recupero dei minori a Nisida e in lotta contro la camorra, Sal Da Vinci proponeva una prova drammatica straordinaria. Brani memorabili come Io ce credo o Magnifica gente non erano canzonette d’evasione, ma veri manifesti di riscatto sociale e dolore, radicati nelle piaghe reali del territorio campano. L’accettazione acritica della liturgia del matrimonio pop sponsorizzata dalle major segna una frattura netta con questo glorioso passato: in cambio di una viralità planetaria e di un posizionamento nelle classifiche europee, il suo talento drammatico è stato confinato nell’angolo zuccheroso della parodia nuziale.

Il tour estivo 2026, l’occasione per ritrovare la verità della scena

Il successo di Per sempre sì resta un risultato storico che premia la dedizione di un interprete eccezionale. Ma affinché questa fortunata parentesi pop non si trasformi nel capolinea della sua credibilità artistica, Sal Da Vinci deve ricucire lo strappo con la propria identità e con il teatro-canzone che ha segnato la sua vita professionale.

L’imminente tour estivo del 2026, forte di ben 32 date nei più prestigiosi spazi all’aperto d’Italia – dall’Arena della Regina di Cattolica fino alla doppia e cruciale data all’Arena Flegrea di Napoli – è lo spartiacque ideale per una controriforma espressiva. È su quei palcoscenici, davanti a una platea reale e non virtuale, che l’artista ha l’occasione di dimostrare che la sua musica non è un accessorio per video promozionali o sketch digitali, ma un veicolo di espressione complesso. Soltanto uscendo dalla gabbia dorata dell’officiante seriale Sal Da Vinci potrà dimostrare che il suo patto cinquantennale con la musica è, per davvero, un legame indissolubile.

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