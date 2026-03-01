Sal Da Vinci, dopo la vittoria a Sanremo dimenticate la musica napoletana: i film che (forse) non ricordavi Un talento eclettico prestato più volte al cinema: riscopriamo i due exploit migliori in sala di Sal Da Vinci

Ieri sera, sabato 28 febbraio 2026, Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo con la sua Per sempre sì e si è commosso talmente tanto quando ha scoperto di essere il vincitore che mentre cantava per l’ultima volta il suo brano all’Ariston si è perso per un momento tra parole ed emozioni, per poi riprendersi alla grande e portarsi a casa un’altra standing ovation. Ma la carriera di Sal Da Vinci non si ferma alla musica. Dal palcoscenico teatrale e musicale al grande schermo: la doppia anima artistica del cantante passa anche per il cinema. Cantante amatissimo dal pubblico partenopeo e protagonista di musical di successo, Sal Da Vinci nel corso della sua carriera ha affiancato alla musica anche alcune esperienze cinematografiche, lavorando con registi molto diversi tra loro. Due titoli in particolare raccontano questo lato meno noto: Troppo forte di Carlo Verdone e Vita, cuore, battito di Sergio Colabona. Ecco di cosa parlano e che ruolo ha avuto l’artista di origine partenopea.

Prima di Sanremo Sal Da Vinci in Troppo forte: gli anni ’80 del Verdone d’annata

Forse la più nota apparizione cinematografica di Sal Da Vinci è quella che risale al 1986 con Troppo forte, commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone. Il film racconta la storia di Oscar Pettinari, giovane romano appassionato di cinema d’azione che sogna di diventare il nuovo Stallone di borgata. Tra equivoci, illusioni e disavventure sentimentali, Verdone costruisce uno dei suoi ritratti più iconici degli anni Ottanta.

In questo contesto Sal Da Vinci compare in un ruolo secondario, legato al mondo dello spettacolo e della musica, in una delle sequenze che contribuiscono a dare colore all’ambiente popolare e televisivo in cui si muove il protagonista. Si tratta di una presenza breve ma significativa, che testimonia come, già negli anni Ottanta, l’artista fosse considerato un volto riconoscibile anche al di fuori del circuito musicale napoletano.

Troppo forte uscì nelle sale italiane nel 1986 e rappresenta un titolo significativo della prima filmografia di Verdone. Per Sal Da Vinci fu un’esperienza altrettanto significativa nel cinema nazionale, in una fase in cui la sua carriera musicale era già avviata ma non ancora al picco di popolarità che avrebbe raggiunto negli anni successivi tra teatro e canzone partenopea.

Vita, cuore, battito: Sal Da Vinci protagonista nella Napoli contemporanea

Trent’anni dopo, Sal Da Vinci torna al cinema con un ruolo di primo piano in Vita, cuore, battito del 2016, diretto da Sergio Colabona. In questo caso non si tratta di un cameo o di una breve apparizione, ma di una partecipazione più strutturata all’interno di una commedia ambientata a Napoli.

Il film vede protagonisti gli Arteteca (Monica Lima e Enzo Iuppariello), celebre duo comico di Made in Sud, nei panni di due fidanzati della periferia napoletana che vincono un viaggio culturale in Spagna, scatenando una serie di gag basate sul contrasto culturale. Sal Da Vinci interpreta una versione di se stesso, mettendo in scena la propria immagine pubblica di cantante affermato e punto di riferimento per molti ragazzi che aspirano a sfondare nel mondo della musica. La sua presenza diventa così un elemento chiave nella dinamica tra realtà e finzione, in una pellicola che gioca molto sull’identità artistica e sull’idea di successo.

Vita, cuore, battito si inserisce nel filone della commedia popolare napoletana contemporanea e ha trovato il suo pubblico soprattutto a livello locale e tra i fan dell’artista. Per Sal Da Vinci è stata l’occasione di tornare sul grande schermo in una fase matura della carriera, dopo anni di successi teatrali e musicali, consolidando un legame forte con il territorio e con il suo pubblico di riferimento. Il film è disponibile per lo streaming su RaiPlay e Amazon Prime Video.

