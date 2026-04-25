Sal Da Vinci e il sogno Eurovision, all’estero lo snobbano e lui sfodera il nuovo album: "Incredibile" Il cantautore napoletano si prepara a vivere settimane decisive: prima il palco dell’Eurovision, poi l’uscita del nuovo album che promette di segnare una svolta nella sua carriera.

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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C’è un momento preciso in cui una carriera di un cantante smette di essere "solo" nazionale e diventa qualcosa di più grande. Per Sal Da Vinci, quel momento sembra essere arrivato adesso. Mentre tutta Europa canticchia ancora Per sempre sì, brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e l’attesa per l’Eurovision Song Contest 2026 cresce giorno dopo giorno, il cantautore napoletano gioca una carta decisiva: un nuovo album, già pronto, che promette di segnare una svolta. Scopriamo di più sulla nuova fatica del cantante e le sue dichiarazioni, anche in vista della competizione internazionale.

Sal Da Vinci, il nuovo album e le dichiarazioni del cantante

Il nuovo progetto discografico del fresco vincitore del Festival arriverà il 29 maggio, due settimane dopo la sua partecipazione al Eurovision Song Contest, in programma a Vienna con semifinali il 12 e 14 maggio e finale il 16. Non solo un disco, ma un lavoro che si preannuncia come un percorso artistico più maturo, costruito con attenzione e ancora avvolto da un certo mistero. Pochissime le anticipazioni: niente spoiler sulle tracce o sulle eventuali collaborazioni, solo la promessa di un racconto musicale intenso, pensato per accompagnare questa nuova fase della sua carriera. Proprio su questo periodo così importante, Sal Da Vinci ha raccontato di vivere "giorni carichi di emozione e responsabilità", spiegando come l’Eurovision rappresenti "un’occasione unica per portare la mia musica davanti a un pubblico completamente nuovo, senza perdere la mia identità artistica". Poi le parole sul nuovo album:

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"Il titolo non è ancora stato partorito, ma lo faremo appena avremo un attimo di tempo per farlo. È un viaggio incredibile, io racconto attraverso la fotografia del mio quotidiano delle storie, alcune mi appartengono direttamente, altre le rappresento e alla fine ci sono delle sfumature che appartengono a tutti noi. Non vedo l’ora di presentarlo a voi, e voi deciderete se ciascuna canzone è la vostra o se passare alla traccia successiva. Non vi dico nulla, ma presto ne parleremo, ci vediamo davanti a una bella pizza o un piatto di spaghetti".

Sal Da Vinci all’Eurovision: favorito in Italia ma non all’estero

Al centro di tutto c’è l’Eurovision Song Contest 2026, vetrina internazionale che porterà Sal Da Vinci a esibirsi davanti a milioni di spettatori. Un palco che rappresenta molto più di una semplice competizione: è l’occasione per presentarsi a un pubblico europeo sempre più curioso e già conquistato dal suo stile. A proposito di questo, In Italia il suo nome viene già indicato tra i possibili favoriti, complice l’eco del successo del brano con cui si è imposto nelle ultime settimane. Tuttavia, lo scenario internazionale racconta una realtà diversa: i bookmaker esteri, al momento, non lo inseriscono tra i principali favoriti per la vittoria finale. Sal Da Vinci si prepara dunque a vivere settimane decisive: Prima la sfida europea, poi l’incontro con il pubblico attraverso il nuovo album. Due tappe ravvicinate che potrebbero segnare un punto di svolta. E la sensazione è che stavolta non si tratti solo di un successo momentaneo, ma dell’inizio di un capitolo tutto nuovo.

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