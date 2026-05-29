Sal Da Vinci, svolta dopo Eurovision: oggi lancia il nuovo album e il singolo ‘Poesia’ (con un imprevisto) Sal Da Vinci ha inaugurato il suo nuovo album con un release party, organizzato il 27 maggio a Milano. Ecco tutte le canzoni e le date dei concerti.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Sal Da Vinci si è esibito di recente sul palco dell’Eurovision Song Contest, interpretando il brano Per sempre sì, vincitore dello scorso Festival di Sanremo. Il cantante napoletano torna ora sulla scena musicale con il nuovo album Per Sempre Sì, prodotto da Adriano Pennino e che è disponibile a partire da oggi – venerdì 29 maggio 2026 – su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.

Nello stesso giorno, si può ascoltare in radio il nuovo singolo Poesia. Sal è inoltre pronto ad incontrare tutti i suoi fan in occasione del suo instore tour, con cui raggiungerà le più importanti città italiane: Torre Annunziata, Roma, Molfetta (Bari), Reggio Emilia, Milano e Palermo.

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Per sempre sì, il nuovo album di Sal Da Vinci in uscita il 29 maggio

Questo album arriva proprio in un momento d’oro della carriera di Sal Da Vinci, ossia quando il cantante napoletano ha trionfato sul palco del Festival di Sanremo ed è arrivato di diritto anche all’Eurovision Song Contest rappresentando l’Italia. Questo progetto pone al centro di tutto l’amore ma anche la famiglia e l’importanza dei sentimenti. Con Per Sempre Sì, Sal ha voluto parlare di fedeltà ma anche di vita e sogni, portando l’ascoltatore a non abbattersi e ad andare avanti nonostante tutto.

All’interno dell’album si possono infatti trovare dei racconti intimi e quotidiani, su quello che viviamo ogni giorno e anche sugli affetti familiari. Nel realizzare questo progetto, Da Vinci ha usato senz’altro la sua sensibilità e partecipazione, ma anche una dimensione poetica che è propria del suo operato. Per il disco, il cantante ha collaborato con il figlio Francesco e con la collega Serena Brancale.

Ecco la tracklist completa:

LATO A

FUGA D’AMORE

UNA LETTERA E UN MAZZO DI ROSE

PER SEMPRE Sì

POESIA

PESSIMI PENSIERI

DIMMELO FT. SERENA BRANCALE

L’AMMORE È NA PRUMESSA

LATO B

SOMIGLI A ME FT. FRANCESCO DA VINCI

L’AMORE E TU

A REGINA E NAPULE

VOGLIO ANCORA AMARTI

AJERE E DIMANE

ROSSETTO E CAFFÈ

NON È VERO CHE STO BENE

Le date dei live

Giovedì 9 luglio 2026 | Locarno, Moon&Stars

| Locarno, Moon&Stars Mercoledì 15 luglio 2026 | Benevento, BTC Music Festival

| Benevento, BTC Music Festival Giovedì 16 luglio 2026 | Paterno (PZ), Piazza Morra (gratuito)

| Paterno (PZ), Piazza Morra (gratuito) Sabato 18 luglio 2026 | Cattolica (RN), Arena della Regina

| Cattolica (RN), Arena della Regina Martedì 21 luglio 2026 |Cervere (CN), Anima Festival

|Cervere (CN), Anima Festival Lunedì 27 luglio 2026 | Este (PD), Este Music Festival

| Este (PD), Este Music Festival Mercoledì 29 luglio 2026 | Adrano (CT), Piazza Umberto (gratuito)

| Adrano (CT), Piazza Umberto (gratuito) Giovedì 30 luglio 2026 | Agrigento, Festival Il Mito

| Agrigento, Festival Il Mito Sabato 1 agosto 2026 | Francavilla al Mare (CH), Piazza Sant’Alfonso

| Francavilla al Mare (CH), Piazza Sant’Alfonso Domenica 2 agosto 2026 | Campitello Matese (CB), Altura Festival (gratuito)

| Campitello Matese (CB), Altura Festival (gratuito) Mercoledì 5 agosto 2026 | Golfo Aranci (SS), Golfo Aranci Mon Amour

| Golfo Aranci (SS), Golfo Aranci Mon Amour Venerdì 7 agosto 2026 | Giovinazzo (BA), Levante Arena

| Giovinazzo (BA), Levante Arena Sabato 8 agosto 2026 | San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

| San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi Lunedì 10 agosto 2026 | Santa Maria di Castellabate (SA), Villa Matarazzo

| Santa Maria di Castellabate (SA), Villa Matarazzo Mercoledì 12 agosto 2026 | Cirò Marina (KR), KrimiSound Festival

| Cirò Marina (KR), KrimiSound Festival Giovedì 13 agosto 2026 | San Nicola Arcella (Cs), Arcella Open Air

| San Nicola Arcella (Cs), Arcella Open Air Sabato 15 agosto 2026 | Lucera (FG), Lucera Music Lights Festival (gratuito)

| Lucera (FG), Lucera Music Lights Festival (gratuito) Domenica 16 agosto 2026 | Tottea (TE), XX edizione Notte Azzurra (gratuito)

| Tottea (TE), XX edizione Notte Azzurra (gratuito) Martedì 18 agosto 2026 | Sabaudia (LT), Arena del Mare BCC Roma

| Sabaudia (LT), Arena del Mare BCC Roma Giovedì 20 agosto 2026 | Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

| Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli Martedì 25 agosto 2026 | Maiori (SA), Porto Turistico

| Maiori (SA), Porto Turistico Venerdì 28 agosto 2026 | Torrenova (ME), Amunì Festival (gratuito)

| Torrenova (ME), Amunì Festival (gratuito) Martedì 1 settembre 2026 | Trasacco (AQ), Piazza Matteotti (gratuito)

| Trasacco (AQ), Piazza Matteotti (gratuito) Giovedì 3 settembre 2026 |Roma, Roma Summer Fest

|Roma, Roma Summer Fest Venerdì 25 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea

| Napoli, Arena Flegrea Sabato 26 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea

| Napoli, Arena Flegrea Domenica 27 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea

| Napoli, Arena Flegrea Mercoledì 7 ottobre 2026 | San Marino, Teatro Nuova Dogana

| San Marino, Teatro Nuova Dogana Venerdì 9 ottobre 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione

| Roma, Auditorium Conciliazione Lunedì 12 ottobre 2026 | Brescia, Teatro Clerici

| Brescia, Teatro Clerici Martedì 13 ottobre 2026 | Torino, Teatro Colosseo

| Torino, Teatro Colosseo Mercoledì 14 ottobre 2026 | Torino, Teatro Colosseo

| Torino, Teatro Colosseo Venerdì 16 ottobre 2026 | Padova, Gran Teatro Geox

| Padova, Gran Teatro Geox Domenica 18 ottobre 2026 | Bologna, Europauditorium

| Bologna, Europauditorium Martedì 20 ottobre 2026 | Milano, Teatro Arcimboldi

| Milano, Teatro Arcimboldi Venerdì 23 ottobre 2026 | Bitritto (BA), Palatour

| Bitritto (BA), Palatour Giovedì 29 ottobre 2026 | Avellino, Teatro Gesualdo

| Avellino, Teatro Gesualdo Martedì 3 novembre 2026 | Firenze, Teatro Verdi

| Firenze, Teatro Verdi Giovedì 5 novembre 2026 | Catania, Teatro Metropolitan

| Catania, Teatro Metropolitan Sabato 7 novembre 2026 | Avellino, Teatro Gesualdo

| Avellino, Teatro Gesualdo Lunedì 9 novembre 2026 | Ancona, Teatro delle Muse

Sal Da Vinci e il party organizzato per l’uscita di Per Sempre Sì

Lo scorso 27 maggio, Sal Da Vinci ha festeggiato l’uscita del suo nuovo album Per Sempre Sì con un realease party realizzato a Villa Clerici, a Milano. Come dress code, ha proposto il Wedding Party Attire (Abbigliamento da matrimonio), tanto che tutti gli invitati si sono presentati in abiti elegantissimi.

Il cantante è stato accompagnato dalla moglie ed è arrivato all’evento con un outfit color crema. Ad attenderlo c’era un coro, accompagnato da una chitarra, che ha intonato a cappella i suoi due brani più famosi: Per sempre sì e Rossetto e caffè. Il tutto nonostante un piccolo imprevisto: il vincitore di Sanremo, infatti, non ha potuto esibirsi a causa di un abbassamento di voce causato da un colpo di freddo.

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