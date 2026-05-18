Sal Da Vinci rilancia dopo la delusione dell'Eurovision: cambia il programma dei concerti (e maxi festa finale a Napoli)
Sulla scia del successo sanremese di ‘Per sempre sì’ e il quinto posto all’ESC, il cantante si prepara a una lunga tournée estiva prima di approdare in teatro
Sal Da Vinci non si ferma. Dopo il quinto posto all’Eurovision Song Contest, infatti, il cantante vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo si prepara all’uscita del suo nuovo album Per sempre sì e alla lunga tournée estiva che lo porterà in giro per l’Italia, alla quale si sono aggiunte tre nuove date. Scopriamo tutti i dettagli e il calendario completo del tour.
Sal Da Vinci, il tour estivo dopo l’Eurovision: le tappe (e le nuove date)
L’Eurovision Song Contest 2026 è andata in archivio con l’ottimo quinto posto nella finale dello scorso sabato e per Sal Da Vinci ora è tempo di tornare in Italia e guardare al futuro. Il prossimo 29 maggio uscirà il suo nuovo album Per sempre sì (sulla scia del successo del brano con cui si è aggiudicato il Festival di Sanremo di Carlo Conti), poi partirà il tour estivo. Il cantante conquisterà il Bel Paese a suon di concerti a partire da luglio fino a settembre, poi sarà la volta dei teatri. Il 16 luglio a Paterno (PZ) a Piazza Morra, il 25 agosto a Maiori (SA) a Porto Turistico e il 28 agosto a Torrenova (ME) all’Amunì Festival sono le tre nuove date annunciate per la tournée di questa estate, che si chiuderà a fine settembre con la grande festa della ‘tripletta’ a Napoli. Di seguito il calendario completo:
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- Giovedì 9 luglio 2026 | Locarno, Moon&Stars
- Mercoledì 15 luglio 2026 | Benevento, BTC Music Festival
- Giovedì 16 luglio 2026 | Paterno (PZ), Piazza Morra (gratuito) NUOVA DATA
- Sabato 18 luglio 2026 | Cattolica (RN), Arena della Regina
- Martedì 21 luglio 2026 |Cervere (CN), Anima Festival
- Lunedì 27 luglio 2026 | Este (PD), Este Music Festival
- Mercoledì 29 luglio 2026 | Adrano (CT), Piazza Umberto (gratuito)
- Giovedì 30 luglio 2026 | Agrigento, Festival Il Mito
- Sabato 1 agosto 2026 | Francavilla al Mare (CH), Piazza Sant’Alfonso
- Domenica 2 agosto 2026 | Campitello Matese (CB), Altura Festival (gratuito)
- Mercoledì 5 agosto 2026 | Golfo Aranci (SS), Golfo Aranci Mon Amour (gratuito)
- Venerdì 7 agosto 2026 | Giovinazzo (BA), Levante Arena
- Sabato 8 agosto 2026 | San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi
- Lunedì 10 agosto 2026 | Santa Maria di Castellabate (SA), Villa Matarazzo
- Mercoledì 12 agosto 2026 | Cirò Marina (KR), KrimiSound Festival
- Giovedì 13 agosto 2026 | San Nicola Arcella (Cs), Arcella Open Air
- Sabato 15 agosto 2026 | Lucera (FG), Lucera Music Lights Festival (gratuito)
- Domenica 16 agosto 2026 | Tottea (TE), XX edizione Notte Azzurra (gratuito)
- Martedì 18 agosto 2026 | Sabaudia (LT), Arena del Mare BCC Roma
- Giovedì 20 agosto 2026 | Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli
- Martedì 25 agosto 2026 | Maiori (SA), Porto Turistico NUOVA DATA
- Venerdì 28 agosto 2026 | Torrenova (ME), Amunì Festival (gratuito) NUOVA DATA
- Martedì 1 settembre 2026 | Trasacco (AQ), Piazza Matteotti (gratuito)
- Giovedì 3 settembre 2026 |Roma, Roma Summer Fest
- Venerdì 25 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea
- Sabato 26 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea
- Domenica 27 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea
La tournée nei teatri: dove sarà Sal Da Vinci
Al termine del tour estivo – come detto – Sal Da Vinci non conoscerà sosta e si sposterà in teatro per una nuova, lunga, tournée che toccherà tutta Italia. Si parte il prossimo 7 settembre a San Marino; l’ultima data è prevista per il 9 novembre ad Ancona. Ecco tutte le tappe:
- Mercoledì 7 ottobre 2026 | San Marino, Teatro Nuova Dogana
- Venerdì 9 ottobre 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione
- Lunedì 12 ottobre 2026 | Brescia, Teatro Clerici
- Martedì 13 ottobre 2026 | Torino, Teatro Colosseo NUOVA DATA
- Mercoledì 14 ottobre 2026 | Torino, Teatro Colosseo
- Venerdì 16 ottobre 2026 | Padova, Gran Teatro Geox
- Domenica 18 ottobre 2026 | Bologna, Europauditorium
- Martedì 20 ottobre 2026 | Milano, Teatro Arcimboldi
- Venerdì 23 ottobre 2026 | Bitritto (BA), Palatour
- Giovedì 29 ottobre 2026 | Avellino, Teatro Gesualdo NUOVA DATA
- Martedì 3 novembre 2026 | Firenze, Teatro Verdi
- Giovedì 5 novembre 2026 | Catania, Teatro Metropolitan
- Sabato 7 novembre 2026 | Avellino, Teatro Gesualdo
- Lunedì 9 novembre 2026 | Ancona, Teatro delle Muse
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