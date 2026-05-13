Sal Da Vinci, il messaggio (tenerissimo) a Fiorello dopo l’exploit a Eurovision: “Grazie di cuore…” Il cantante italiano ha inviato un vocale allo showman appena sceso dal palco. E il contenuto integrale è stato condiviso con soddisfazione proprio dal conduttore Rai.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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L’esibizione di Sal Da Vinci di ieri sera, nella prima semifinale dell’Eurovision 2026, ha lasciato il segno. E a supportare l’artista, oltre al popolo social (soprattutto estero) ci ha pensato anche l’amico Rosario Fiorello. Che in cambio del sostegno ha ricevuto un messaggio vocale tenerissimo, condiviso proprio dallo showman nella puntata odierna de La Pennicanza. Nel resto dell’episodio, c’è stato spazio anche per l’intervento di un altro grande della musica italiana, Tony Renis. E il siparietto finale con Fiorello è stato da applausi. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Sal Da Vinci, il messaggio inatteso a Fiorello dopo l’Eurovision

‘Per sempre sì’ sul palco di Vienna ha strappato un sorriso, e cori di approvazione, agli appassionati stranieri dell’Eurovision. Più critica è stata invece la reazione degli italiani, che hanno notato imperfezioni nella performance di Sal Da Vinci, giudicata in linea di massima meno efficace rispetto a quella dell’Ariston. Fiorello però ha supportato come sempre al cento per cento il cantante, e oggi ha pure svelato un retroscena inatteso su quanto sarebbe avvenuto dopo l’esibizione di ieri.

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Sal infatti avrebbe inviato a Fiore un messaggio vocale istantaneo, appena sceso dal palco, per ringraziarlo personalmente. E il contenuto integrale è stato riprodotto proprio nella puntata di oggi de La Pennicanza. "Ciao Fiore un abbraccio tutti voi", ha esordito con la voce emozionata, "grazie a tutta l’Italia, grazie di cuore del tuo messaggio, grazie di cuore a tutta l’Italia che in questo momento mi sta supportando in giro per il mondo".

Come ulteriore omaggio alla performance di Da Vinci, Fiorello ha anche mandato in onda una versione ironica del balletto avvenuto sul palco a Vienna (che aveva con protagonisti i bravissimi Marcello Sacchetta e Francesca Tocca). Solo che al posto dei due ballerini, stavolta, si sono esibiti (malissimo) Fiorello e il suo sodale Biggio. Con un effetto comico e kitsch che ha estasiato il pubblico in studio.

L’intervento di Tony Renis a La Pennicanza

Sul finale è stato invece il leggendario Tony Renis a prendersi il centro della scena a La Pennicanza. Il cantante e compositore italiano ha chiamato Fiorello in diretta, per ringraziarlo di essere stato citato più volte durante la puntata. "Rosario adorato, ma tu sei proprio mio fratello che mi ama", ha esclamato con trasporto. Poi è stato Fiore a ricordare un dettaglio: "Sai che una volta mi ha raccontato un aneddoto per cui ho riso per 20 minuti…da ragazzino era amico intimo di Adriano Celentano, tutti e due andarono a fare un provino…". E Tony ha proseguito: "Successe che io ero balbuziente e ci mettevo due ore e mezza su una consonante, Adriano lo conoscete…facevamo le audizioni e non ci prendeva nessuno, siamo stati mesi e mesi all’ufficio collocamento spettacolo seduti su una panca di marmo, appena arrivava un impresario noi ci alzavamo e sulla panchina di marmo facevamo il tip tap, perché siamo andati a scuola di tip tap, e cantavamo ‘That’s amore’". E infine la conclusione dolcissima di Renis: "Rosario, tu sai quanto io ti amo come un figlio, tu sei come mio figlio, e ti stimo perché tu non hai rivali, sei il più grande".

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