Sal Da Vinci, la laurea (ad honorem) dopo il diploma a 40 anni: “Mamma, ce l’ho fatta”. Poi commuove con la dedica alla moglie
Il cantante vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo ha ricevuto il riconoscimento dal Conservatorio di Benevento
Un riconoscimento che celebra oltre cinquant’anni di musica, sacrifici e successi. Sal Da Vinci ha ricevuto la laurea honoris causa in Canto Pop-rock conferita dal Conservatorio Statale di Musica ‘Nicola Sala’ di Benevento, nel corso di una cerimonia ricca di emozione, applausi e affetto da parte del pubblico nei confronti del vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Sal Da Vinci riceva la laurea ad honorem al Conservatorio: l’emozionante discorso
L’onorificenza arriva al termine di un periodo particolarmente felice per Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Per sempre sì’ e dalla successiva partecipazione all’Eurovision Song Contest. Un anno da protagonista che si arricchisce ora di un importante riconoscimento accademico come la laurea honoris causa conferitagli dal Conservatorio Statale di Musica ‘Nicola Sala’ di Benevento per il contributo artistico e culturale offerto nel corso della sua lunga carriera. Durante la cerimonia Sal Da Vinci non è riuscito a nascondere la commozione e, nel momento dei ringraziamenti, ha rivolto un pensiero speciale alla madre, alleggerendo l’emozione con una battuta: "Mamma, mi sono laureato tardi, un pochino troppo fuori corso. Ma la scusa ce l’ho: stav’ faticann’". Poi la dedica alla moglie Paola Pugliese, con cui proprio recentemente ha festeggiato 34 anni di matrimonio: "Comunque… ce l’ho fatta. E condivido questo momento con mia moglie Paola, l’altra mia fortuna". Dopo aver interrotto gli studi durante l’adolescenza per dedicarsi completamente alla musica e al lavoro accanto al padre Mario Da Vinci, il cantante è riuscito a conseguire il diploma di maturità nel 2009, all’età di 40 anni. Oggi, con la laurea honoris causa, si aggiunge un nuovo capitolo a un percorso umano e professionale costruito con determinazione, talento e passione, coronato anche e soprattutto dal successo al Festival di Sanremo.
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Il tour dell’estate 2026 di Sal Da Vinci: il calendario delle date
Per Sal Da Vinci i festeggiamenti non sono certo finiti qui. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo e la partecipazione all’Eurovision, infatti, il 2026 da sogno del cantante campano prosegue con il tour che toccherà tutta Italia fino alla grande festa finale nella ‘sua’ Napoli. Di seguito l’elenco completo di tutte le tappe della tournée
- 18 luglio – Cattolica (RN) – Arena della Regina
- 21 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival
- 27 luglio – Este (PD) – Este Music Festival
- 30 luglio – Agrigento – Live Arena
- 1 agosto – Francavilla al Mare (CH) – Piazza Sant’Alfonso (evento gratuito)
- 7 agosto – Giovinazzo (BA) – Levante Arena
- 8 agosto – San Pancrazio (BR) – Forum Eventi
- 12 agosto – Cirò Marina (KR) – KrimiSound Festival
- 18 agosto – Sabaudia (LT) – Arena del Mare BCC Roma
- 20 agosto – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli
- 3 settembre – Roma – Roma Summer Fest (Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)
- 25 settembre – Napoli – Arena Flegrea
- 26 settembre – Napoli – Arena Flegrea
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