Sal Da Vinci si ferma per il piccolo Domenico: il gesto ‘commovente’ dopo la vittoria a Sanremo 2026 Il vincitore del Festival 2026 ha deciso di posticipare i festeggiamenti in città per non sovrapporsi a un evento dal grande significato collettivo. Ecco i dettagli.

Prima la dignità, poi i festeggiamenti. Sal Da Vinci, il cantante di "Per sempre sì" incoronato vincitore a Sanremo 2026, ha dimostrato di saper leggere il momento con grande sensibilità. Il suo trionfale ritorno a Napoli, atteso per oggi con tanto di scorta della Questura dall’aeroporto a casa sua, è stato posticipato a domani. E il tutto per permettere lo svolgimento pacifico dei funerali del piccolo Domenico. Mentre la settimana prossima è atteso per Sal un riconoscimento ambitissimo dal sindaco di Napoli. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Sal Da Vinci, il gesto ‘nobile’ che ha commosso Napoli

Tutto è nato da un messaggio di un cittadino preoccupato, inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli. L’utente in questione aveva segnalato la sovrapposizione tra i festeggiamenti per il ritorno di Sal Da Vinci e i funerali del piccolo Domenico, il bambino tragicamente scomparso di recente, fissati per oggi pomeriggio a Nola alle ore 15.

Borrelli, per tutta risposta, ha contattato direttamente Da Vinci ricevendo una rassicurazione immediata: ‘Il bimbo prima di tutto". Il cantante aveva quindi già preso la decisione da solo, ancor prima che qualcuno glielo chiedesse. "Ho sentito Sal", ha aggiunto Borrelli, "che mi ha comunicato di aver già spostato l’evento per rispetto alla tragedia del piccolo Domenico".

Il rientro a Napoli del cantante è quindi confermato per domani, giovedì 5 marzo, con la festa che si terrà in un clima di gioia ma senza sovrapporsi al momento di dolore collettivo che la città sta vivendo.

La medaglia della città per Sal Da Vinci

Ma i festeggiamenti non si fermeranno alla sola giornata di domani. Mercoledì 11 marzo, infatti, alle ore 12, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi conferirà a Sal Da Vinci il più alto riconoscimento cittadino: la targa con la Medaglia della Città di Napoli, con menzione speciale "Napoli Città della Musica".

Un onore che va ben oltre la vittoria del Festival, a testimonianza del ruolo di Da Vinci come ambasciatore della musica napoletana in Italia e nel mondo, voce di una tradizione che a Sanremo 2026 ha trovato nuova linfa e visibilità internazionale.

La cerimonia non sarà però un momento solitario, dato che il sindaco Manfredi omaggerà anche tutti gli artisti e professionisti napoletani che hanno portato lustro alla città durante l’ultima edizione del Festival. Riceveranno un riconoscimento istituzionale anche LDA, Luchè, Aka7, Samurai Jay, Mazzariello, il produttore Checco D’Alessio e i direttori d’orchestra Adriano Pennino ed Enzo Campagnoli. Sarà insomma una grande festa collettiva nel segno della musica e della vera ‘napoletanità’.

