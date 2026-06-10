Sal Da Vinci, il figlio Francesco sfonda con ‘Signorina’: il premio sulle orme del successo del padre Il figlio di Sal Da Vinci, Francesco, ha pubblicato il suo nuovo singolo. Sta infatti seguendo le orme del papà.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Anche per Francesco Da Vinci – figlio del famoso Sal – è arrivata la fortuna. Il primogenito del cantante napoletano, che ha quest’anno trionfato al Festival di Sanremo salendo di diritto sul palco dell’Eurovision Song Contest, ha infatti pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Signorina. Il giovane artista ha scelto di seguire le orme del papà.

Per distanziarsi dal suo cognome importante, Francesco ha in realtà scelto di chiamarsi FDV, un nomignolo che si trova spesso nel panorama musicale italiano. Lui è infatti stato il co-autore di Per Sempre sì, il brano con cui Sal Da Vinci ha vinto la kermesse musicale. Proprio in questi giorni, il cantante ha conquistato tutti con la nuova canzone e ci sono stati diversi commenti positivi da parte del pubblico.

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Chi è Francesco Da Vinci: carriera e vita privata

Nato nel 1993, Francesco è il fratello maggiore di Annachiara, la seconda figlia che Sal ha avuto dalla moglie Paola Pugliese. Il giovane cantautore ha già una solida carriera alle spalle e, nel 2019, ha anche preso parte al talent show The Voice con il brano L’ammore fa paura. Poi ha pubblicato l’album Partenope ed è apparso nella serie tv Sky Gomorra, per cui ha anche scritto alcuni brani.

Capita spesso che Sal Da Vinci collabori con suo figlio e che i due abbiano anche cantato sul palco durante i concerti. Francesco ha infatti scritto il brano Per Sempre Sì insieme a Federica Abbate, Merk & Kremont, Eugenio Maimone e Alessandro La Cava.

Il premio vinto da FDV Francesco Da Vinci ha anche ottenuto un meritato riconoscimento per il suo operato. Qualche giorno fa, ha infatti ritirato il premio Malafemmena intitolato a Totò perché ha "tracciato un percorso artistico autentico e innovativo, capace di far dialogare le radici della canzone napoletana con il linguaggio dell’urban-pop internazionale".

In qualche intervista, Francesco Da Vinci ha parlato del suo papà come di una persona fondamentale nella sua vita, che gli ha dato il giusto esempio e sostegno. Durante la sua ospitata nel salotto di Verissimo, ha detto: "È stato super affettuoso ma anche severo per quanto riguarda gli insegnamenti, il rispetto, l’educazione. Non ha mai mollato il sogno dell’arte, della musica: lo vedevamo poco ma era presente in ogni momento importante. Lui fa suoi ogni problema degli altri, soprattutto quelli di noi figli. Ho una spalla su cui contare per la vita. È inoltre un nonno super premuroso, un nonno che non ha viziato i figli ma sta viziando i nipoti".

Francesco ha sposato Riccarda D’Ambrosio, da cui ha avuto i figli Salvatore e Nina. La figlia minore di San, Annachiara, è anche lei sposata con Salvatore Santoro, da cui ha avuto Antonio.

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