Sal Da Vinci, il figlio Francesco sfonda con ‘Signorina’: il premio sulle orme del successo del padre
Il figlio di Sal Da Vinci, Francesco, ha pubblicato il suo nuovo singolo. Sta infatti seguendo le orme del papà.
Anche per Francesco Da Vinci – figlio del famoso Sal – è arrivata la fortuna. Il primogenito del cantante napoletano, che ha quest’anno trionfato al Festival di Sanremo salendo di diritto sul palco dell’Eurovision Song Contest, ha infatti pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Signorina. Il giovane artista ha scelto di seguire le orme del papà.
Per distanziarsi dal suo cognome importante, Francesco ha in realtà scelto di chiamarsi FDV, un nomignolo che si trova spesso nel panorama musicale italiano. Lui è infatti stato il co-autore di Per Sempre sì, il brano con cui Sal Da Vinci ha vinto la kermesse musicale. Proprio in questi giorni, il cantante ha conquistato tutti con la nuova canzone e ci sono stati diversi commenti positivi da parte del pubblico.
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Chi è Francesco Da Vinci: carriera e vita privata
Nato nel 1993, Francesco è il fratello maggiore di Annachiara, la seconda figlia che Sal ha avuto dalla moglie Paola Pugliese. Il giovane cantautore ha già una solida carriera alle spalle e, nel 2019, ha anche preso parte al talent show The Voice con il brano L’ammore fa paura. Poi ha pubblicato l’album Partenope ed è apparso nella serie tv Sky Gomorra, per cui ha anche scritto alcuni brani.
Capita spesso che Sal Da Vinci collabori con suo figlio e che i due abbiano anche cantato sul palco durante i concerti. Francesco ha infatti scritto il brano Per Sempre Sì insieme a Federica Abbate, Merk & Kremont, Eugenio Maimone e Alessandro La Cava.
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