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Sal da Vinci, il figlio Francesco sulle orme del papà: la svolta dopo Sanremo. Cosa farà

Francesco Da Vinci, figlio di Sal Da Vinci e autore di “Per sempre sì”, è pronto a tornare con un nuovo singolo che apre una fase inedita.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Francesco Da Vinci è pronto a rimettersi in gioco con un progetto tutto suo.
Il figlio di Sal Da Vinci, che negli ultimi anni ha costruito un proprio percorso musicale, sta per pubblicare un nuovo singolo. Il brano si intitola "DOPO MEZZANOTTE" e sarà disponibile dal 28 agosto 2026 sulle principali piattaforme digitali. Una nuova tappa che arriva dopo diverse esperienze come cantante e autore, tra cui anche quella legata a "Per sempre sì". Questa volta Francesco sceglie di raccontarsi in prima persona, puntando su una dimensione più intima e personale. E il nuovo brano potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase della sua carriera.

Francesco Da Vinci, dal percorso di famiglia alla sua musica

Portare un cognome importante nel mondo della musica può essere un’opportunità, ma anche una responsabilità. Francesco Da Vinci ha scelto però di costruire progressivamente una propria identità artistica, mantenendo il legame con la tradizione napoletana e aprendosi contemporaneamente alle sonorità pop. Il suo percorso discografico è iniziato nel 2018 con "L’ammore fa paura", seguito l’anno successivo dall’EP "Origini", composto da sei brani. Nello stesso periodo è arrivata anche l’esperienza a "The Voice of Italy", che gli ha permesso di farsi conoscere da un pubblico più ampio.

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Negli anni successivi non sono mancate collaborazioni e nuove pubblicazioni. Tra queste c’è "Baby c’est la vie", realizzata insieme a Marco Calone e Nathys, che ha superato i due milioni di stream su Spotify. Nel 2024 Francesco ha poi raccolto diverse release nel progetto "PARTENOPE", il suo primo album di inediti, capace di alternare italiano e napoletano. Anche il 2025 ha segnato un passaggio importante, con "Dimenticarsi" e "Solita Storia". La prima ha ottenuto numeri significativi su YouTube Music, superando i quattro milioni di ascolti. Un percorso che mostra la volontà di allontanarsi dai paragoni e trovare una voce riconoscibile.

"DOPO MEZZANOTTE", il nuovo singolo di Francesco Da Vinci

Ora arriva "DOPO MEZZANOTTE", disponibile dal 28 agosto. Il brano racconta una relazione intensa ormai arrivata al capolinea, utilizzando la notte come scenario per emozioni, ricordi e pensieri che continuano a riaffiorare. Musicalmente il pezzo si muove nel pop e viene arricchito da una produzione curata da Rvsh insieme allo stesso Francesco Da Vinci. Il risultato punta a unire immediatezza e introspezione, con un ritornello che richiama la sensazione di libertà che può arrivare dopo la fine di una relazione diventata difficile da sostenere.

A completare il progetto ci sarà anche il videoclip ufficiale, diretto da Giorgio Gabe e girato tra i paesaggi della Puglia. Al centro ci sono due giovani innamorati, raccontati attraverso un continuo passaggio tra presente e passato. Il video segue così il loro avvicinamento e il successivo distacco, senza arrivare a una conclusione definitiva. Una scelta che riflette il senso stesso del brano: alcune storie finiscono, ma non smettono subito di vivere dentro chi le ha attraversate.

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