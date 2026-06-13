Sal Da Vinci, il figlio Francesco cambia lavoro e svolta in Egitto: la reazione del vincitore di Sanremo
Svolta inaspettata per Francesco Da Vinci: il figlio del vincitore di Sanremo apre un beach club a Sharm El Sheikh tra cucina italiana e spettacoli. I dettagli.
Il nome di Sal Da Vinci torna al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta, a far parlare è soprattutto il figlio Francesco Da Vinci, protagonista di una svolta professionale. Il giovane, infatti è volato in Egitto e proprio lì, precisamente a Sharm El Sheikh, ha aperto un Beach Club (Mamma Mia Beach Club). Come avrà reagito il papà Sal Da Vinci? Scopriamolo insieme.
Sal Da Vinci, il figlio Francesco apre un Beach Club a Sharm El Sheikh: la reazione del padre
Francesco Da Vinci ha avviato a Sharm El Sheikh il progetto del 360 Mamma Mia Beach Club, una struttura situata al Sinbad Beach, pensata per unire ristorazione italiana, intrattenimento e spiaggia attrezzata in un’unica esperienza rivolta ai turisti. L’iniziativa è stata annunciata sui social con un video che racconta la fine dei lavori e l’apertura del locale, accompagnato da immagini della location e momenti familiari che hanno contribuito alla diffusione del contenuto online. Nel presentare il progetto, Da Vinci ha dichiarato: "Il segreto è finalmente svelato. Dopo un anno di duro lavoro, il sogno di 360 Mamma Mia Beach Club a Sharm El Sheikh è realtà." Il concept del beach club punta a portare atmosfera italiana e musica dal vivo nel contesto del Mar Rosso, come riassunto anche nella comunicazione ufficiale: "Portiamo la vera vibe italiana, la grande musica e l’ospitalità d’eccellenza sulle spiagge del Mar Rosso". Durante il video di lancio è apparso anche Sal Da Vinci in una scena informale che ha attirato attenzione sui social.
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Il progetto si descrive come un luogo di relax e esperienza completa tra cibo, mare e intrattenimento: "È il posto dove Sharm El Sheikh rallenta. Dove ogni piatto, ogni onda, ogni tramonto diventano parte dell’esperienza". Sostenuto dalla famiglia e già visibile sui social, il beach club ha iniziato ad attirare interesse anche da parte di personaggi dello spettacolo, contribuendo a rafforzarne la visibilità.
Francesco Da Vinci, il figlio di Sal fa il boom con il brano Signorina
Al di là del Beach Club, c’è da dire che Francesco Da Vinci sta portando avanti la sua carriera musicale con il nome FDV e ha recentemente pubblicato il singolo Signorina, che pare stia avendo successo. Ha scelto un’identità artistica autonoma pur collaborando spesso con il padre, con cui ha anche lavorato al brano Per Sempre Sì. La sua carriera include partecipazioni a The Voice, la pubblicazione dell’album Partenope e alcune esperienze nel mondo della televisione e delle colonne sonore, come nella serie Gomorra. Nel tempo ha continuato a ottenere riconoscimenti, tra cui il premio Malafemmena per il suo contributo innovativo alla musica.
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