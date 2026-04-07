Sal Da Vinci festeggia a Capri i suoi 57 anni: la cena in famiglia e tutti gli invitati Vip
Tra relax pasquale, incontri speciali e un duetto improvvisato che ha fatto il giro dei social, l’artista celebra un compleanno dopo il successo al Festival di Sanremo.
Sal Da Vinci ha scelto il mare e la luce di Capri per spegnere 57 candeline, circondato dagli affetti più cari e da amici che condividono con lui un pezzo importante di strada artistica. In una cornice magica, dopo la vittoria di Sanremo e l’imminente sfida all’Eurovision Song Contest, si gode un po’ di meritato relax.
Sal Da Vinci festeggia a Capri, tra Pasqua e compleanno
Prima le vacanze di Pasqua e Pasquetta, poi il giorno più atteso: oggi 7 aprile Sal Da Vinci ha festeggiato i suoi 57 anni nella cornice elegante del Grand Hotel Quisisana di Capri. Una scelta che non è sembrata casuale, ma piuttosto il desiderio di concedersi una pausa lontano dagli impegni professionali dopo un periodo particolarmente intenso. Reduce dal successo al Festival di Sanremo 2026, l’artista ha preferito l’atmosfera dell’isola azzurra per ritrovare equilibrio e serenità insieme alla famiglia. Il soggiorno al Quisisana si è trasformato così in un’occasione per alternare momenti di tranquillità a serate più vivaci, vissute tra sorrisi, musica e brindisi. Un compleanno fatto di legami autentici, senza eccessi ma con la consapevolezza di un percorso artistico che continua a regalare soddisfazioni.
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L’incontro con Rocco Hunt e la cena all’Aurora
Negli stessi giorni anche Rocco Hunt si trovava a Capri per le vacanze pasquali con la famiglia, a pochi giorni dall’annuncio dell’arrivo del suo secondo figlio. L’incontro tra i due è stata una gradevole aggiunta a questo weekend, complice una cena al ristorante Aurora che si è trasformata in qualcosa di più di una semplice serata tra amici. Tra una portata e l’altra, infatti, è nato un duetto improvvisato che ha coinvolto amici e presenti, creando un clima di entusiasmo contagioso. A rendere il tutto ancora più simbolico, un dettaglio che non è passato inosservato: sui piatti comparivano le scritte "Nu juorno buono" e "Per sempre sì", chiaro omaggio ai due artisti e ai loro brani più amati. La serata si è conclusa con una foto insieme alla titolare del locale, mentre i social iniziavano già a rilanciare immagini e video di quel momento spontaneo, diventato in poche ore virale.
Pasquetta tra musica e social
Il clima di festa è proseguito anche nel giorno di Pasquetta, sempre al Quisisana, dove Sal Da Vinci e Rocco Hunt sono stati protagonisti di un altro momento conviviale insieme al patron dell’hotel Adalberto Cuomo. Tra musica, cori, selfie e applausi, l’atmosfera è apparsa leggera e festaiola. A raccontare la serata è stato anche Pascal Vicedomini, produttore cinematografico e conduttore di Paradise, la finestra sullo showbiz, che ha condiviso un video capace di restituire tutta la spensieratezza di quelle ore. Sal elegante in blu, Rocco Hunt in versione più casual tra pantaloncini e infradito: immagini che hanno contribuito a dare al compleanno un tono informale e familiare.
Tra il successo di Sanremo e sguardo all’Eurovision
Il compleanno a Capri arriva in un momento significativo della carriera di Sal Da Vinci. Il recente passaggio al Festival di Sanremo 2026 ha rappresentato un banco di prova importante, riportando il suo nome al centro dell’attenzione nazionale. Un ritorno sotto i riflettori che ha consolidato il rapporto con il pubblico e riacceso l’interesse attorno alla sua musica. In un panorama in cui si parla già di scenari internazionali e di Eurovision Song Contest, il suo percorso sembra inserirsi in una fase di rinnovata energia.
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