Sal Da Vinci, quanto guadagna all’Eurovision 2026: il suo cachet è sorprendente Tutto pronto per L’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna che vedrà la partecipazione di ben 35 Paesi: ma quali sono costi e cachet di questo evento?

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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A partire da questa sera, 12 maggio 2026, la Wiener Stadthalle di Vienna si illuminerà per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. Il nostro Sal Da Vinci, trionfatore dell’ultimo Festival di Sanremo, salirà sul grande palco europeo con il brano Per Sempre Sì, accompagnato dalla coreografia eseguita dai ballerini Francesca Tocca e Marcello Sacchetta. Uno spettacolo pensato nei minimi dettagli per coinvolgere oltre 200 milioni di spettatori e portare alta la bandiera dell’Italia. Ma mentre il pubblico si interroga sugli ultimi pronostici e sulla possibilità del nostro Paese di trionfare, c’è anche chi si pone una domanda diversa: quanto guadagna Sal Da Vinci all’Eurovision 2026? Scopriamolo.

Eurovision Song Contest 2026, quando guadagna Sal Da Vinci

Quando guadagnerà Sal Da Vinci per la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026? La risposta è: nulla. L’ente organizzatore dell’Eurovision Song Contest insieme all’emittente ospitante, quest’anno l’ORF austriaca, non prevede alcun compenso diretto per i cantanti in gara. Nessun gettone di presenza e nessun rimborso artistico da parte della produzione internazionale. In altre parole, Sal Da Vinci non incasserà un centesimo dall’organizzazione di Vienna per la sua esibizione. La sua partecipazione rientra semplicemente negli impegni assunti con la Rai dopo la vittoria all’Ariston.

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Nessun premio in denaro nemmeno per il vincitore della kermesse, il quale riceverà soltanto un microfono di cristallo. Bellissimo, certamente, ma non spendibile. D’altronde, il vero guadagno dell’Eurovision si misura da sempre in visibilità e popolarità, e non certo in denaro. Questo lo sanno bene i Måneskin che, dopo la vittoria del 2021 con Zitti e buoni, hanno superato i 100 milioni di stream in tempi record, scalando classifiche mondiali e triplicando i propri cachet per i concerti live. Insomma, l’Eurovision è una vetrina che letteralmente non ha prezzo.

Quanto costa all’Italia (e agli altri Paesi) partecipare all’Eurovision

E, in tutto questo, non solo i cantanti non guadagnano nulla, ma ogni Paese è anche chiamato a spendere cifre esose per poter partecipare alla kermesse. L’Eurovision Song Contest è una co-produzione che coinvolge ben 40 emittenti pubbliche europee, ognuna delle quali contribuisce economicamente alla realizzazione dell’evento. Le quote di partecipazione variano in base al PIL e alla popolazione del Paese membro: per le nazioni del cosiddetto Big Five, ovvero Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, gli stessi che accedono direttamente alla finale senza passare dalle semifinali, l’investimento supera spesso i 100mila euro solo per i diritti di iscrizione. A queste si sommano poi tutte le voci collaterali: logistica, delegazione, costumi, effetti speciali, prove, alberghi e personale tecnico.

Il peso maggiore, però, lo porta il Paese ospitante. L’Austria, che ha ottenuto il diritto di organizzare l’edizione 2026 grazie alla vittoria di JJ nel 2025, sostiene una spesa che oscilla tra i 10 e i 20 milioni di euro. Una cifra imponente, compensata però da ritorni economici altrettanto rilevanti: il turismo generato dall’evento, la vendita dei biglietti per le serate in arena e soprattutto gli introiti pubblicitari degli sponsor. Per le emittenti nazionali come la Rai, poi, la partecipazione si traduce in spazi pubblicitari venduti a peso d’oro durante la messa in onda. Tirando le somme, l’Eurovision è un ecosistema economico sofisticato in cui tutti guadagnano tranne, paradossalmente, chi canta. Questo però soltanto nell’immediato, perché sul lungo periodo, come dimostra la storia, salire su quel palco può valere molto più di qualsiasi cachet.

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