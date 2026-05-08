Sal Da Vinci all’Eurovision, già svetta in una classifica pesantissima: boom all’estero dopo la prima prova, “Solo a voi italiani non piace” Migliaia di interazioni in poche ore, commenti entusiasti da tutta Europa e fan stranieri che parlano di podio: la prima prova di Sal Da Vinci all’Eurovision è un successo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’esordio di Sal Da Vinci sul palco dell’Eurovision sembra aver già lasciato il segno ben prima della serata ufficiale. Dopo la diffusione delle immagini della prima prova attraverso i canali social ufficiali della manifestazione, il cantante napoletano è rapidamente diventato uno dei protagonisti più discussi online, con un’ondata di reazioni entusiaste arrivate non solo dall’Italia ma soprattutto dagli utenti stranieri.

Il post delle prove di Sal Da Vinci tra i più commentati dell’Eurovision

A poche ore dalla pubblicazione delle prime immagini ufficiali della performance di Sal Da Vinci, il post condiviso sull’account Instagram dell’Eurovision ha iniziato a macinare numeri impressionanti. Oltre 25mila interazioni e migliaia di commenti in pochissimo tempo, tanto da renderlo uno dei contenuti più virali tra quelli dedicati alle prove dei concorrenti di quest’anno. Soltanto il post della Serbia, pubblicato però ben un giorno prima, sarebbe riuscito a registrare numeri leggermente superiori.

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Un dato che non è passato inosservato ai fan più attenti della competizione, soprattutto perché gran parte dei messaggi arrivati sotto le foto del cantante italiano provengono da utenti stranieri. Ed è proprio questo l’aspetto che sta facendo crescere l’ottimismo intorno alla partecipazione italiana: all’Eurovision il consenso internazionale pesa enormemente sul risultato finale, dal momento che non si può votare per il proprio paese, e riuscire a creare entusiasmo già durante le prove rappresenta spesso un ottimo indicatore.

I commenti dei fan stranieri a Per Sempre Sì: ovazioni da tutta Europa

Sotto il post ufficiale dedicato a Sal Da Vinci si è creato un vero e proprio flusso continuo di messaggi d’apprezzamento. Alcuni utenti si sono sbilanciati apertamente sul possibile piazzamento finale dell’Italia, mentre altri hanno elogiato l’atmosfera della canzone e l’impatto scenico della prova. Tra i commenti più condivisi spiccano frasi come: "Guarda l’Italia che arriva al top 5 senza alcun sforzo", ma anche "La migliore partecipazione italiana all’Eurovision dal 2015!" e ancora "Un altro ingresso italiano iconico".

Qualcuno invece si rivolge al pubblico italiano: "Cari italiani, tutti tranne voi amano questa canzone. La giuria l’adora, tutti e 34 i concorrenti qui amano Sal da Vinci. Se l’adorano, anche la giuria e il pubblico voteranno per lui". Un messaggio che ha generato centinaia di reazioni e che fotografa bene il clima che si respira online attorno alla partecipazione italiana.

Non sono mancati poi gli elogi all’impostazione dello show e all’estetica della performance. In particolare, molti utenti hanno sottolineato la presenza di una sposa sul palco (impersonata da Francesca Tocca), dettaglio che ha colpito il pubblico internazionale: "Prima volta nella storia che vediamo una sposa sul palco, wow Italia".

L’effetto nostalgia di Sal Da Vinci e i suoi commenti dopo le prove

Tra i motivi che starebbero contribuendo al successo social della prova di Sal Da Vinci ci sarebbe anche il forte richiamo alla tradizione melodica italiana. Diversi commenti parlano infatti di una canzone immediata, emotiva e facilmente riconoscibile anche per chi non conosce la lingua italiana: "Una musica che tutti possono cantare", scrive qualcuno. E ancora: "L’Italia non fallisce mai, solo puro amore per la musica, leggende assolute, merita la vittoria". C’è persino chi ha già assegnato simbolicamente i propri punti all’Italia: "I miei 12 punti quest’anno! La canzone italiana migliore da molti anni! Questa è l’Italia che amo!!".

Sempre attraverso i canali ufficiali dell’Eurovision è stato pubblicato anche un breve video in cui Sal Da Vinci racconta le sue sensazioni subito dopo aver lasciato il palco della prima prova. Il cantante è apparso visibilmente emozionato e travolto dall’atmosfera della manifestazione: "Ciao, ho appena finito di fare le prove, e sono rimasto senza fiato per la bellezza del palco e da questo posto gigantesco. Io non vedo l’ora di risalire e ricantare per tutti, e di rappresentare il mio paese, che è l’Italia, con Per sempre sì!". Intanto, mentre cresce l’attesa per l’esibizione ufficiale, sui social c’è già chi considera Sal Da Vinci una delle sorprese più forti di questa edizione dell’Eurovision.

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