L’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest si apre sotto il peso di una responsabilità storica e di una tensione geopolitica senza precedenti. E mentre Vienna celebra il 70° anniversario della manifestazione presso la Wiener Stadthalle, l’Italia si presenta con una scelta che appare, a un occhio inesperto, come una mossa di rottura, ma che a un’analisi più profonda rivela la sua natura di "sorbetto" musicale. L’abbiamo notato soprattutto durante la prima semifinale, dove il nostro rappresentate Sal Da Vinci si è esibito appena prima del duo finlandese composto da Pete Parkkonen e Linda Lampenius.

Per sempre sì è una composizione piacevole, rinfrescante, ma incapace di costituire il nutrimento principale di una competizione che sembra ormai orientata verso il massimalismo scandinavo. Sal Da Vinci, trionfatore a Sanremo 2026, è l’irriducibile della musica leggera italiana, un artista che ha trovato la sua consacrazione definitiva a 55 anni (circa), spinto da una resistenza che ricorda la devozione francescana e da un successo virale tardivo che ha trasformato la sua sincerità in un’arma a doppio taglio.

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Se da un lato il boato del pubblico italiano e i numeri impressionanti dello streaming suggeriscono una posizione di forza, i bookmaker e le dinamiche storiche del concorso indicano che la vera portata principale di questo banchetto europeo è la Finlandia, con la sua proposta iper-tecnologica e virtuosistica che sfida i limiti del regolamento internazionale.

L’ascesa dell’irriducibile, la poetica ostinata di Sal Da Vinci

Riconoscere l’ostinazione di Sal Da Vinci non è un atto di condiscendenza, ma il riconoscimento di una traiettoria umana e artistica che si discosta dai canoni del divismo contemporaneo. Nato a New York ma radicato visceralmente nella cultura napoletana, Sal Da Vinci (all’anagrafe Sorrentino) ha costruito la sua carriera nell’ombra della grande tradizione, portando avanti l’eredità del padre Mario con una dignità che lo ha reso un simbolo di perseveranza.

La sua vittoria al 76° Festival di Sanremo è giunta dopo diciassette anni dalla sua ultima apparizione sul palco dell’Ariston, un intervallo che avrebbe scoraggiato chiunque non fosse sorretto da una fede incrollabile nel proprio linguaggio espressivo. Questa immagine di artista "povero" di sovrastrutture, ma ricco di verità, ha creato un legame indissolubile con il televoto italiano, che ha visto in lui l’antitesi delle produzioni iper-ingegnerizzate e dei messaggi sociali talvolta artificiosi delle nuove generazioni.

Il successo di Sal Da Vinci è figlio di una concezione che premia la genuinità. E proprio quando si tende sempre di più a valorizzare tendenze volatili, Per sempre sì si impone come una canzone "vera", quasi anacronistica nella sua purezza melodica. La sua storia, segnata da una lunga gavetta nel teatro musicale e da una rinascita digitale grazie a brani come Rossetto e caffè, lo ha trasformato nel volto di un’Italia che non vuole rinunciare alle proprie radici, anche a costo di apparire fuori tempo massimo rispetto al resto del continente.

Ma, questa stessa "povertà" stilistica, pur essendo il suo punto di forza in ambito nazionale, potrebbe trasformarsi in una vulnerabilità nel contesto di un evento come l’Eurovision, dove l’eccessiva semplicità viene spesso confusa con la mancanza di competitività.

Il trionfo Sanremo 2026 (che non replicherà a Eurovision)

La vittoria di Sal Da Vinci non è stata un incidente di percorso, ma il risultato di una convergenza tra diverse componenti del sistema di voto italiano, che ha premiato la dote dell’artista di parlare a un’audience trasversale, dalla generazione dei "wine moms" ai giovani catturati dai trend di TikTok.

L’analisi del voto rivela che Da Vinci ha saputo capitalizzare i punti accumulati durante le cinque serate, beneficiando di un sistema che valorizza la costanza della performance. Eppure, il divario tra il sentimento popolare italiano e le aspettative internazionali è evidente: se in Italia la sua vittoria è stata celebrata come un riscatto, all’estero il brano è stato accolto con un misto di rispetto per la vocalità e scetticismo per la struttura compositiva, ritenuta troppo legata ai canoni del "neomelodico" di classe, spesso guardato con sospetto dai mercati del Nord Europa.

Per sempre sì, anatomia tecnica di un brano "sorbetto"

Per sempre sì è una ballata che vive di dinamiche classiche e di un’intensità orchestrale che cerca di evocare i fasti della musica italiana degli anni ’60 e ’70. A livello musicale, il brano si sviluppa su un crescendo armonico che prepara l’ascoltatore a un ritornello esplosivo, progettato per mettere in risalto l’estensione vocale di Da Vinci. L’uso di "hits" ritmici – colpi secchi che sottolineano i passaggi principali – è una tecnica consolidata per mantenere alta la tensione e l’anticipazione nel pubblico.

Ma, la definizione di "sorbetto" per questo brano non è casuale. In un banchetto sonoro come quello di Vienna 2026, dove le portate principali sono costituite da produzioni elettroniche d’avanguardia o rock teatrale, la proposta italiana non è che un intermezzo digestivo. È piacevole, ben eseguita, rinfrescante nella sua onestà, ma non ha la complessità strutturale necessaria per dominare la classifica finale. La sua brevità, appena 2 minuti e 55 secondi, la rende uno dei pezzi più sintetici mai portati dall’Italia, una scelta che evita la necessità di tagli per il regolamento EBU ma che, per assurdo, potrebbe non lasciare il tempo necessario per sedimentarsi nella testa di un pubblico che voterà solo dopo aver ascoltato oltre venti canzoni.

Le criticità vocali della semifinale

La tecnica vocale di Sal Da Vinci è fuori discussione. A 57 anni, l’artista dimostra una tenuta fisica impressionante, raggiungendo note come il Si bemolle 4 con un’emissione a pieno petto (belting) che non lascia spazio a dubbi sulla sua preparazione professionale. In semifinale è stato però tradito da qualche emozione di troppo, che ce lo ha presentato molto al di sotto delle sue reali possibilità.

Il limite intrinseco di Per sempre sì è quindi nella sua stessa natura. Di certo è una canzone perfetta per un matrimonio (rappresentato anche sul palco di Vienna con Francesca Tocca e Marcello Sacchetta tra i ballerini) o per una celebrazione familiare in Italia, ma manca di quel "fattore X" che trasforma una ballata nazionale in un successo transnazionale. Il dubbio è che il brano venga percepito come una proposta di nicchia, che attrae il voto delle comunità italiane all’estero e degli amanti della melodia rétro, ma incapace di scalfire il muro di indifferenza delle giurie più giovani e dei mercati occidentali.

La predisposizione scandinava, il dominio estetico del Nord

Uno degli aspetti più complessi da affrontare per qualsiasi delegazione mediterranea è la predisposizione statistica e culturale della manifestazione verso i paesi scandinavi. L’Eurovision Song Contest, nelle sue ultime edizioni, ha mostrato una chiara tendenza a premiare lo "slick pop" e le produzioni che riflettono il gusto dei mercati occidentali e nordici. Analisi statistiche condotte da istituti come l’UCL e l’Imperial College di Londra suggeriscono che, sebbene non esistano prove di discriminazione negativa deliberata, le affinità basate su cultura, geografia e storia creano dei blocchi di voto quasi impenetrabili.

Il blocco scandinavo, che include Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca e Islanda, beneficia di uno scambio reciproco di punti, ma soprattutto di una coerenza estetica che le giurie internazionali tendono a identificare come lo standard qualitativo della manifestazione. E se l’Italia spesso si isola con proposte linguisticamente e melodicamente radicate nel proprio territorio, i paesi scandinavi producono brani che sembrano progettati in laboratorio per massimizzare l’appeal radiofonico globale.

La Finlandia, in questo contesto, è la punta di diamante del blocco nordico per il 2026. Con una probabilità di vittoria stimata dai bookmaker tra il 34% e il 38%, la delegazione finlandese ha saputo valorizzare l’identità nazionale con un’audacia tecnica che mette in ombra qualsiasi altra proposta. Il brano Liekinheitin è un azzardo che sfrutta ogni angolo del regolamento per imporsi come la portata principale della serata.

Finlandia a Eurovision, la portata principale e il fuoco di Liekinheitin

Il duo finlandese composto da Pete Parkkonen e Linda Lampenius ha scosso le fondamenta del concorso con Liekinheitin (Il Lanciafiamme), un brano tra pop-rock cinematografico, visual teatrali e un elemento di purezza musicale che mancava da decenni sul palco dell’Eurovision. Se Sal Da Vinci punta sulla sincerità, la Finlandia si gioca tutto sulla potenza del fuoco e sulla maestria tecnica di una leggenda come la Lampenius.

L’aspetto più dirompente della partecipazione finlandese nel 2026 è senza dubbio l’autorizzazione concessa a Linda Lampenius di suonare il violino dal vivo. Dal 1999, l’Eurovision ha imposto regole ferree: tutte le parti strumentali devono essere pre-registrate sulla base musicale, e gli artisti sul palco devono limitarsi a mimare l’esecuzione. Questa norma fu introdotta per ragioni tecniche e logistiche, eliminando la complessità di dover gestire il soundcheck di un’orchestra o di strumenti dal vivo in una diretta televisiva dai tempi serratissimi.

Il concorso della discordia

L’Eurovision 2026 è un evento che si svolge in un clima di profonda crisi istituzionale. Il boicottaggio di cinque nazioni chiave – Spagna, Irlanda, Slovenia, Paesi Bassi e Islanda – a causa della partecipazione di Israele ha ridotto il numero dei partecipanti e ha alterato i pesi elettorali storici. Una situazione che ha creato un vuoto che potrebbe favorire Paesi con una base di voto solida e non scalfita dalle polemiche, come la Finlandia e, in misura minore, l’Italia.

Inoltre, l’EBU ha introdotto una riforma radicale delle giurie, espandendole a sette membri e imponendo la presenza di due giovani sotto i 25 anni. Questa mossa è stata progettata per allineare il voto tecnico al gusto delle nuove generazioni, che consumano musica prevalentemente tramite piattaforme digitali.

L’impatto dei giovani giurati sul destino di Sal Da Vinci

Le analisi condotte sui flussi di voto passati suggeriscono che i giurati più giovani tendono a essere meno influenzati dalla tradizione e più attratti da produzioni "fresh" e inventive.

Il rischio per l’Italia è che l’entusiasmo generato dal boato del pubblico e dagli streaming non trovi corrispondenza nel voto delle giurie rinnovate. Se i giovani giurati dovessero classificare Sal Da Vinci nella parte bassa della loro graduatoria, nemmeno un televoto massiccio potrebbe bastare a portarlo sul podio. Al contrario, la Finlandia sembra avere tutte le carte in regola per conquistare sia i giurati "tradizionalisti" (colpiti dal violino della Lampenius) sia i giurati più giovani (attratti dall’energia di Parkkonen). Non ci resta che attendere fino alla finale di sabato 16 maggio.