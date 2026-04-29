Sal Da Vinci, Eurovision 2026 stravolge la scenografia: perché è una novità che lo avvantaggia Il cantante italiano potrebbe sfruttare un nuovo dettaglio 'tecnico' durante l'esibizione di quest'anno. E recuperare così terreno sui performer europei favoriti.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Meno di due settimane all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2026, e l’emittente austriaca ORF ha svelato (finalmente) la nuova scenografia di Vienna. Il palco, costruito in poco meno di 14 giorni con turni anche notturni, ha dimensioni insolitamente ridotte rispetto alle edizioni passate. Un dettaglio che potrebbe fare davvero la differenza per Sal Da Vinci e il suo "Per sempre sì". Ecco perché e come potrebbe essere avvantaggiato il performer italiano sulla concorrenza.

Sal Da Vinci, la novità sul palco ‘ridotto’ a Eurovision 2026

La novità più significativa, appena svelata dall’emittente austriaca che si occuperà dell’Eurovision 2026, è la riduzione dello spazio a disposizione degli artisti. Il palco di quest’anno sarà infatti quadrato, con due grandi corsie frontali, e sormontato da uno schermo verticale con un gigantesco pentagramma luminoso. Per la maggior parte dei cantanti in gara, questo significa meno possibilità di sfruttare coreografie elaborate, performance visive e movenze sceniche. Molti dei competitor stranieri di Sal Da Vinci, infatti, sono performer a tutto tondo: non puntano solo sulla voce, ma anche (e soprattutto) sullo show visivo, sulla presenza scenica, sulla capacità di occupare il palco. Con meno spazio a disposizione, quindi, questi elementi potrebbero risultare irrilevanti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il vantaggio (teorico) per Sal Da Vinci

Ed è proprio qui che si apre l’opportunità per l’Italia. Sal Da Vinci è un cantante puro, che punta sull’interpretazione e sulla melodia, non sulle performance fisiche. Per un artista che basa la propria forza su voce, intonazione e capacità di trasmettere emozioni, un palco ridotto è meno vincolante. Insomma, mentre altri partecipanti potrebbero sentirsi limitati dalla mancanza di spazio, Da Vinci potrà concentrarsi semplicemente su ciò che sa fare meglio: cantare. E la scenografia, con il suo grande schermo verticale di sfondo e il pentagramma luminoso che lo circonda, gli offrirà anche un supporto visivo elegante che si sposa perfettamente con un’interpretazione classica e teatrale come la sua.

I dettagli tecnici del nuovo palco

Secondo i dati ufficiali, la costruzione del palco di Eurovision 2026 ha richiesto l’utilizzo di oltre 5.000 metri quadrati di materiale riciclabile, insieme a 816 metri di tubi d’acciaio sospesi per un peso di tre tonnellate complessive. In più, è stato montato un impianto luci con 2.135 proiettori e oltre 8.500 LED controllabili individualmente. E per la prima volta l’intero sistema di telecamere si basa su ARRI Alexa 35 Cinematic LIVE Cameras, progettato per creare un look cinematografico senza precedenti nella storia del concorso.

Le prime prove sono previste a partire da sabato 2 maggio, con l’Italia che debutterà giovedì 7 maggio nella fascia 13:30-13:55. E senza dubbio questi ultimi dettagli tecnici – con il vantaggio teorico per Sal Da Vinci- non fanno che aumentare la voglia del pubblico di assistere allo spettacolo canoro più atteso dell’anno.

Potrebbe interessarti anche