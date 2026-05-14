Sal Da Vinci da record all’Eurovision 2026, 'Per Sempre Sì' travolge tutti i rivali: la classifica (sorprendente) che lo avvicina alla vittoria
“Per sempre sì” di Sal Da Vinci domina nelle classifiche streaming su Spotify: dietro di lui solo la Svezia tiene il passo, doppiati tutti gli altri cantanti dell'Eurovision 2026.
Nell’attesa di rivedere la potente esibizione di Sal Da Vinci durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, il brano "Per Sempre Sì" continua a registrare ascolti record. Oltre ad essere diventato ormai un vero e proprio tormentone dentro e fuori i confini nazionali, il brano di Sal Da Vinci è ad oggi al primo posto nella classifica streaming di Spotify per l’Eurovision 2026 con oltre 20milioni si stream. Ecco tutti i dettagli.
Sal Da Vinci domina lo streaming dell’Eurovision 2026
Ebbene sì, i numeri parlano chiaro: "Per Sempre Sì" di Sal Da Vinci ha raggiunto quota 26,2 milioni di ascolti su Spotify, un traguardo che nessun altro brano in gara all’Eurovision 2026 è riuscito nemmeno ad avvicinare. La seconda classificata nella corsa agli stream è la svedese Felicia con "My System", ferma a 19,1 milioni, seguita dai finlandesi Linda Lampenius e Pete Parkkonen con "Liekinheitin" a 13 milioni. Tutti gli altri artisti in gara sono ben al di sotto della soglia dei 10 milioni. E ancora non è tutto, perché il video dell’esibizione di Sal Da Vinci durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest è ad oggi tra i più visti con oltre 850mila views, segno di un apprezzamento che, alle porte della grande finale di sabato 16 maggio, fa sognare e sperare.
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Eurovision Song Contest 2026, i pronostici italiani e internazionali su Sal Da Vinci
Il pubblico della prima semifinale ha risposto con calore e applausi all’esibizione di Sal Da Vinci sulle note di "Per Sempre Sì", accompagnata dalla splendida coreografia di Marcello Sacchetta e Francesca Tocca. Questo però non basta certo a garantire all’Italia una buona posizione nella classifica finale, o addirittura la vittoria della kermesse. Sul versante dei pronostici internazionali, infatti, il quadro si fa più complesso: come riporta Fanpage, le quote delle agenzie di scommesse straniere collocano Sal Da Vinci al nono posto, con un coefficiente intorno a 41, mentre la Finlandia appare nettamente favorita per la vittoria finale con una quota di appena 2,5.
In Italia, invece, l’ottimismo è decisamente più acceso, con i bookmaker nazionali che vedono il cantante almeno sul podio, con quote comprese tra 5 e 10. Un divario che riflette la natura tutta particolare del successo di "Per Sempre Sì": un brano in grado di conquistare e far ballare gli italiani, ma che dovrà convincere e far innamorare anche le giurie e i televoti di tutta Europa per trasformare i numeri dello streaming in un risultato storico sul palco di Vienna. Pronti a incrociare le dita!
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