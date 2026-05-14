Sal Da Vinci da record all’Eurovision 2026, 'Per Sempre Sì' travolge tutti i rivali: la classifica (sorprendente) che lo avvicina alla vittoria “Per sempre sì” di Sal Da Vinci domina nelle classifiche streaming su Spotify: dietro di lui solo la Svezia tiene il passo, doppiati tutti gli altri cantanti dell'Eurovision 2026.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Nell’attesa di rivedere la potente esibizione di Sal Da Vinci durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, il brano "Per Sempre Sì" continua a registrare ascolti record. Oltre ad essere diventato ormai un vero e proprio tormentone dentro e fuori i confini nazionali, il brano di Sal Da Vinci è ad oggi al primo posto nella classifica streaming di Spotify per l’Eurovision 2026 con oltre 20milioni si stream. Ecco tutti i dettagli.

Sal Da Vinci domina lo streaming dell’Eurovision 2026

Ebbene sì, i numeri parlano chiaro: "Per Sempre Sì" di Sal Da Vinci ha raggiunto quota 26,2 milioni di ascolti su Spotify, un traguardo che nessun altro brano in gara all’Eurovision 2026 è riuscito nemmeno ad avvicinare. La seconda classificata nella corsa agli stream è la svedese Felicia con "My System", ferma a 19,1 milioni, seguita dai finlandesi Linda Lampenius e Pete Parkkonen con "Liekinheitin" a 13 milioni. Tutti gli altri artisti in gara sono ben al di sotto della soglia dei 10 milioni. E ancora non è tutto, perché il video dell’esibizione di Sal Da Vinci durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest è ad oggi tra i più visti con oltre 850mila views, segno di un apprezzamento che, alle porte della grande finale di sabato 16 maggio, fa sognare e sperare.

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Eurovision Song Contest 2026, i pronostici italiani e internazionali su Sal Da Vinci

Il pubblico della prima semifinale ha risposto con calore e applausi all’esibizione di Sal Da Vinci sulle note di "Per Sempre Sì", accompagnata dalla splendida coreografia di Marcello Sacchetta e Francesca Tocca. Questo però non basta certo a garantire all’Italia una buona posizione nella classifica finale, o addirittura la vittoria della kermesse. Sul versante dei pronostici internazionali, infatti, il quadro si fa più complesso: come riporta Fanpage, le quote delle agenzie di scommesse straniere collocano Sal Da Vinci al nono posto, con un coefficiente intorno a 41, mentre la Finlandia appare nettamente favorita per la vittoria finale con una quota di appena 2,5.

In Italia, invece, l’ottimismo è decisamente più acceso, con i bookmaker nazionali che vedono il cantante almeno sul podio, con quote comprese tra 5 e 10. Un divario che riflette la natura tutta particolare del successo di "Per Sempre Sì": un brano in grado di conquistare e far ballare gli italiani, ma che dovrà convincere e far innamorare anche le giurie e i televoti di tutta Europa per trasformare i numeri dello streaming in un risultato storico sul palco di Vienna. Pronti a incrociare le dita!

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