Eurovision 2026: Sal Da Vinci pronto a ribaltare i pronostici, la sua risalita nelle quote stupisce anche i bookmakers Il cantante partenopeo sta guadagnando terreno nei pronostici e dal fondo classifica ora è proiettato a un passo dal podio: cosa sta succedendo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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La marcia di avvicinamento alla prossima edizione di Eurovision va avanti a grandi passi. Il grande festival della musica europea si terrà infatti quest’anno dal 12 al 16 maggio, come sempre nel paese vincitore dello scorso anno. La location del 2026 sarà la Wiener Stadthalle di Vienna. Il portabandiera dell’Italia come sempre, tranne eccezioni e rinunce volontarie (come quella di Olly l’anno scorso che lasciò il posto a Lucio Corsi), sarà il vincitore del Festival di Sanremo di quest’anno, quindi Sal Da Vinci che ha trionfato con la sua "Per Sempre Sì". Un artista e un brano che hanno le potenzialità per farci vincere l’Eurovision Song Contest?

Eurovision: Sal Da Vinci sconvolge i pronostici a colpi di "like"

A dare retta ai bookmaker, fino a qualche settimana fa Sal Da Vinci non aveva alcuna possibilità nemmeno di avvicinarsi al podio. In una ipotetica classifica si piazzava tra i fanalini di coda. Era infatti quotato circa 34 volte la posta e la sua vittoria era stimata intorno al 2%. Ma negli ultimi giorni le cose sembrano essere parecchio cambiate a favore del nostro Sal e il cantante napoletano avrebbe fatto un salto, nei pronostici, che ora lo proietterebbe nella parte alta, anzi addirittura altissima, della classifica. Stando alle nuove quote, infatti, l’ipotesi di una sua vittoria all’Eurovision 2026 non sembra essere più così peregrina. Sal Da Vinci in questo momento viene dato a 8.5 (su Snai) e anche a 7.00 (secondo Eurobet).

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I superfavoriti per la vittoria finale della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest sono però cantanti di altre nazioni. Sembrano infatti partire in pole position, per i bookmaker, Linda Lampenius e Pete Parkkonen della Finlandia; alle loro spalle, in quanto a probabilità di vittoria finale, si piazza la cantante Monroe della Francia, seguita dall’artista Søren Torpegaard della Danimarca.

Naturalmente, c’è da tenere in considerazione che le quote riportate sono quelle che compaiono sui siti italiani di scommesse, però non sono solo le quote cambiate a segnalare che Sal Da Vinci sta pian piano aumentando le proprie potenzialità di un buon piazzamento nella settimana del festival della canzone europea.

E per capirlo basta dare un’occhiata ai canali social ufficiali dell’Eurovision Song Contest 2026. I post dedicati a Sal Da Vinci, infatti, stanno crescendo per numero di interazioni: like e commenti non mancano e sono da considerare una spia che misura una certa crescita di simpatia, se non di tifo, nei confronti del cantante partenopeo e della sua "Per Sempre Sì". E il pubblico degli altri paesi non ha ancora visto dal vivo la coreografia che accompagna il brano: scommettiamo che a quel punto le quote del portabandiera italiano aumenteranno ancora?

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