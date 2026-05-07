Sal Da Vinci all’Eurovision sarà un musical (tra i limoni): svelata la nuova coreografia. E schizza sul podio Prima prova a Vienna per Sal Da Vinci: “Per sempre sì” diventa un musical in quattro atti tra romanticismo, acrobazie e Napoli sul palco. L’Italia vola tra i favoriti.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Il viaggio dell’Italia verso l’Eurovision Song Contest 2026 entra nel vivo.

Oggi – 7 maggio – a Vienna, tra i corridoi della Wiener Stadthalle, Sal Da Vinci ha debuttato nella sua prima prova ufficiale, portando sul palco "Per sempre sì". Un’esibizione che va ben oltre il classico brano in gara: è un vero musical in miniatura. La messa in scena è costruita come un racconto cinematografico in quattro atti, tra romanticismo, teatro e spettacolarità visiva.

Eurovision 2026, la prima prova di Sal Da Vinci conquista Vienna

La prima prova di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 segna un cambio di passo netto rispetto alle esibizioni più statiche degli anni passati. "Per sempre sì" diventa infatti un vero musical d’amore, costruito come una narrazione in quattro momenti distinti che accompagnano il pubblico dentro una storia romantica dal forte impatto scenico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si parte in modo intimo, con il cantante nei panni dello sposo circondato dai testimoni, vestito con un elegante abito bianco che fonde tradizione napoletana e taglio contemporaneo. La scena si apre quasi come un film, con un’atmosfera raccolta che lascia spazio alla voce e all’emozione. Poi il palco si trasforma: un imponente lampadario cala dall’alto e l’ambiente diventa una ballroom lussuosa, dove il corpo di ballo guidato da Marcello Sacchetta e Francesca Tocca introduce una coreografia dinamica e acrobatica che alza immediatamente il ritmo dello show.

Coreografia, cast e pronostici: l’Italia tra spettacolo e podio

La seconda parte della performance spinge ancora di più verso la teatralità. La sposa attraversa la scena, mentre Sal Da Vinci sorprende il pubblico trasformandosi in officiante del rito, suggellando simbolicamente l’unione al centro del palco. È un passaggio scenico che rafforza l’idea di un’esibizione costruita come un vero spettacolo narrativo. Il finale è un omaggio diretto alla sua terra: un ricevimento in stile napoletano sotto un cielo stellato, tra alberi di limoni e un’esplosione di luci digitali che simulano fuochi d’artificio. Un Mediterraneo emotivo che invade il cuore dell’Europa, portando identità e spettacolarità sul palco austriaco.

Sul fronte quote, l’effetto è immediato. Secondo Sisal, l’Italia è in piena corsa per il podio con una quota attorno a 3,00. Davanti restano la Finlandia (1,50), la Grecia (2,00) e la Danimarca (2,75), ma la distanza non appare più incolmabile. Con una messa in scena così strutturata e una forte identità narrativa, Sal Da Vinci si inserisce stabilmente nella lotta per le prime posizioni.

Potrebbe interessarti anche