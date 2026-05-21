Sal Da Vinci, arriva la vera vittoria dopo il quinto posto all'Eurovision 2026: l'Italia torna protagonista assoluta Non ha vinto… ma ha fatto vincere l'Italia: il fenomeno Sal Da Vinci conquista l'Europa dopo il quinto posto a Vienna

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I numeri di Sal Da Vinci a una settimana dal quinto posto all’Eurovision Song Contest di Vienna. Oltre all’uscita dell’album Per sempre sì prevista per il 29 maggio, l’artista partenopeo festeggia nuovi traguardi. Ecco il suo engagement dopo la competizione e cosa sta succedendo in tutta Europa e in Italia.

Sal Da Vinci sbanca in Francia e Lituania: colpo di scena dopo l’Eurovision di Vienna

Sui profili social di Sal Da Vinci è chiaramente visibile come l’Europa si sia innamorata di lui dopo l’Eurovision. La performance sul palco a Vienna ha lasciato un segno che va oltre il piazzamento in classifica: è qualcosa di più profondo e destinato a durare nel tempo. I fan dalla Francia gli chiedono di raggiungerli per dei concerti e in Lituania sta accadendo qualcosa di assolutamente incredibile. Per sempre sì entra nella Top 50 del Paese su Spotify posizionandosi direttamente sul podio in seconda posizione. A questo si aggiungono i seguenti traguardi sulla medesima piattaforma:

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Austria: 10° posto

Finlandia: 13° posto

Svezia: 21° posto

Estonia: 22° posto

Svizzera: 23° posto

Lussemburgo: 24° posto

Germania: 31° posto (fuori dalla Top 30, ma dentro la Top 50 Spotify)

Grecia: 39° posto

Lettonia: 42° posto

Sal Da Vinci: numeri da capogiro dopo l’Eurovision Song Contest 2026

Un engagement pauroso per il cantante, che raggiunge la vincitrice DARA con Bangaranga nelle visualizzazioni su YouTube e si avvicina sempre più ai Big che hanno partecipato al contest tenutosi a Vienna. I numeri si moltiplicano anche sui profili del cantante, con visualizzazioni, like e commenti copiosi ai suoi ultimi post. Non era difficile, in quei giorni di contest a Vienna, percepire l’entusiasmo degli altri Paesi in gara durante le esibizioni di Sal Da Vinci. Una vetrina che contribuisce, ora dopo ora, a consolidare lo status di icona non solo italiana, ma adesso anche europea per Sal Da Vinci. L’uscita dell’album prevede il tour instore per i firmacopie e poi partirà la lunga serie di concerti che lo vedranno in giro per tutta l’estate e oltre. Che dopo sia necessario pensare anche al resto dei fan sparsi tra Francia e Lituania per una porzione di concerti oltralpe? Il cantante era già conosciuto in diverse parti del mondo tra cui anche Canada e America. Innegabile però la spinta ottenuta grazie alla partecipazione all’Eurovision. Anche in Italia il brano e il videoclip hanno subito un’impennata tra ascolti e visualizzazioni. Non è solo Sal Da Vinci a confermarsi talento indiscusso e gioiello della musica italiana. Anche la competizione canora afferma con forza il suo compito come vetrina assoluta per chi prende parte alle varie edizioni.

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