Sal Da Vinci, la finale Eurovision a fine scaletta: il dato che ci fa sperare (ma sarà durissima)
Svelato l’ordine di uscita degli artisti durante la grande finale di sabato 16 maggio 2026: la posizione di Sal Da Vinci potrebbe essere vantaggiosa.
Gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna hanno ufficialmente rivelato l’ordine di esibizione degli artisti durante la grande finale di sabato 16 maggio. Il nostro iconico Sal Da Vinci salirà sul palco con Per sempre sì come 22esimo, e sarà dunque tra gli ultimi cantanti ad esibirsi prima della chiusura dello show e l’inizio delle votazioni ufficiale da tutta Europa. Questo posizionamento riaccende le speranze italiane dato che, secondo analisi statistiche citate dalla BBC, esibirsi verso la fine dello show potrebbe offrire un piccolo vantaggio. Il motivo? Scopriamolo.
Sal Da Vinci, 22esimo nell’ordine di esibizione: il dato che riaccende la speranza
Ebbene sì, Sal Da Vinci si esibirà come 22esimo artista durante la finale dell’Eurovision Song Contest, una posizione che, secondo alcune statistiche citate dalla BBC, potrebbe portare all’artista un leggero vantaggio, senza ovviamente cancellare la competitività di avversari molto forti. Entrando ancor più nel dettaglio, essere tra gli ultimi ad esibirsi permette a Sal Da Vinci di sfruttare un meccanismo psicologico semplice: chi vota tende a ricordare meglio le performance viste più di recente, e le statistiche che esaminano risultati passati rivelano un lieve incremento di probabilità per chi canta nell’ultimo quarto della finale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
È doveroso, però, sottolineare che si tratta di un effetto statistico soggetto a molte variabili, come la qualità dell’esibizione, lo staging, le reazioni del pubblico in arena, le operazioni promozionali e la distribuzione dei voti tra giurie e televoto, e che di conseguenza rimane pur sempre un vantaggio eventuale e non determinante. La scaletta favorevole sarà dunque una carta in più, ma per l’Italia sarà comunque molto dura e servirà un’esecuzione incisiva e una messa in scena che resti davvero impressa negli ultimi minuti prima del voto.
Eurovision 2026, l’ordine di esibizione in finale (16 maggio)
- Danimarca: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
- Germania: Sarah Engels – Fire
- Israele: Noam Bettan – Michelle
- Belgio: ESSYLA – Dancing on the Ice
- Albania: Alis – Nân
- Grecia: Akylas – Ferto
- Ucraina: LELÉKA – Ridnym
- Australia: Delta Goodrem – Eclipse
- Serbia: LAVINA – Kraj Mene
- Malta: AIDAN – Bella
- Cechia: Daniel Zizka – CROSSROADS
- Bulgaria: DARA – Bangaranga
- Croazia: LELEK – Andromeda
- Regno Unito: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
- Francia: Monroe – Regarde!
- Moldova: Satoshi – Viva, Moldova!
- Finlandia: Linda Lampenius e Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Polonia: ALICJA – Pray
- Lituania: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Svezia: FELICIA – My System
- Cipro: Antigoni – JALLA
- Italia: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
- Norvegia: JONAS LOVV – YA YA YA
- Romania: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Austria: COSMÓ – Tanzschein
Potrebbe interessarti anche
Eurovision 2026, anticipazioni seconda semifinale: chi canta stasera, scaletta completa e la rimonta (inattesa) di Sal Da Vinci
Oggi giovedì 14 maggio 2026 in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna va in scena...
Eurovision 2026, chi sono i 35 cantanti in gara: il significato delle canzoni e i grandi rivali di Sal Da Vinci
La kermesse verrà trasmessa su Rai 2 il 12 e il 14 maggio con le due semifinali, men...
Eurovision 2026, la prima semifinale: c’è subito Sal Da Vinci, a che ora canta, anticipazioni e scaletta completa
Oggi martedì 12 maggio 2026 in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna va in scena...
Eurovision 2026, Sal Da Vinci ‘a picco’ nelle quote dei bookmakers: la nuova classifica (scoraggiante)
Il cantante partenopeo continua a scendere nel piazzamento provvisorio stilato dagli...
Eurovision 2026, scaletta ufficiale e Sal Da Vinci 'affossato': la nuova quota (davvero sorprendente)
Emerge un dettaglio che può cambiare tutto nella corsa alla finale, mentre le quote ...
Eurovision 2026 è iniziato, prime prove e pronostici spiazzanti: chi vince (e com’è messo Sal Da Vinci)
Al via le prove dell’Eurovision 2026 alla Wiener Stadthalle: primi test sul palco e ...
Sal Da Vinci da record all’Eurovision 2026, 'Per Sempre Sì' travolge tutti i rivali: la classifica (sorprendente) che lo avvicina alla vittoria
“Per sempre sì” di Sal Da Vinci domina nelle classifiche streaming su Spotify: dietr...
Eurovision 2026: Sal Da Vinci commenta le imprecisioni nella semifinale, la tensione con la giornalista israeliana è virale
Sal Da Vinci tra polemiche e pressione all’Eurovision Song Contest: dalle “sbavature...