Sal Da Vinci ed Ermal Meta, duetto inatteso: cosa faranno insieme i due Big di Sanremo Il vincitore del Festival e il cantautore pronti per una collaborazione inedita: "Praticamente faremo un duetto molto figo".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Il nuovo duetto tra Sal Da Vinci e Ermal Meta è una delle collaborazioni più sorprendenti annunciate nelle ultime settimane della musica italiana: una rivelazione arrivata quasi per caso, ma destinata a far parlare molto. A rompere il silenzio, e dare questa notizia al ciel sereno, è stato il vincitore del Festival di Sanremo 2026 durante un’intervista a Radio 105 con la conduttrice Lucilla Agosti. Nella chiacchierata si è lasciato sfuggire uno ‘spoiler‘ inaspettato: i due artisti stanno lavorando insieme su un brano a due voci. Una dichiarazione spontanea, accolta con sorpresa anche in studio, che segna la prima conferma ufficiale del progetto .

Duetto a sorpresa tra Sal Da Vinci ed Ermal Meta: cosa sappiamo

Al momento, i dettagli restano pochi: non è stata annunciata una data di uscita né è chiaro se il brano farà parte di un album o sarà pubblicato come singolo autonomo. Ma una cosa è certa: la collaborazione è reale e già in fase di sviluppo. Il valore del progetto sta anche nell’incontro tra due identità artistiche molto diverse. Da una parte Sal Da Vinci, interprete legato alla tradizione melodica e napoletana; dall’altra Ermal Meta, tra i principali rappresentanti del cantautorato pop contemporaneo.

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Questa fusione potrebbe dare vita a un brano capace di unire immediatezza emotiva e profondità autoriale, mettendo insieme due pubblici differenti ma complementari. Non è un caso che questo sodalizio nasca proprio dopo l’ultima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto entrambi protagonisti: Da Vinci che ha conquistato la vittoria con Per sempre sì, una ballata intensa che gli ha permesso di imporsi come uno dei nomi più forti della scena attuale, e Meta che invece ha partecipato con Stella stellina, brano incluso nel suo album Funzioni vitali, classificandosi all’ottavo posto ma confermando la solidità del suo percorso artistico.

Senza anticipazioni ufficiali sul sound o sul tema del brano, il progetto resta avvolto da un certo mistero, ma è comunque cosa praticamente fatta: "Prossimamente… spoiler. Praticamente faremo un duetto insieme Jermanmetta, bellissimo, molto figo. Questa è la prima volta che parlo di questo in radio". Tuttavia, l’idea di vedere insieme due artisti così distinti apre scenari interessanti: una possibile contaminazione tra pop melodico e scrittura cantautorale, oppure un equilibrio tra tradizione e modernità.

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