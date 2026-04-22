Sal Da Vinci, duetto da brividi al concerto di Gianni Morandi. Poi la ‘benedizione’ per l'Eurovision: “Si merita tutto” Grande sorpresa durante il “C’era un ragazzo tour 2026” di Gianni Morandi: sul palco di Roma è arrivato come ospite Sal Da Vinci. Ecco cosa è successo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Il C’era un ragazzo tour 2026 dell’iconico Gianni Morandi continua a regalare emozioni e momenti indimenticabili. Nella tappa del 21 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, uno degli appuntamenti più attesi della tournée 2026, il cantante bolognese ha emozionato il pubblico con i suoi grandi classici, in uno show pensato per celebrare oltre sessant’anni di carriera e di musica italiana. Ma i presenti hanno potuto assistere anche a una sorpresa inaspettata: il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, è salito sul palco come ospite d’eccezione regalando al pubblico un emozionante duetto con Morandi e, immancabilmente, la sua Per sempre sì: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Sal Da Vinci al concerto di Gianni Morandi: pubblico in delirio

A metà concerto, tra l’entusiasmo generale e un palazzetto gremito di persone, Gianni Morandi ha accolto sul palco un ospite d’eccezione: Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026. Il cantautore napoletano ha prima fatto ballare e cantare il pubblico con la sua Per sempre sì, il brano che ha trionfato all’Ariston e che è già diventato un vero e proprio tormentone nazionale.

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Poi ha dato vita a un duetto da pelle d’oca con Morandi sulle note di Occhi di ragazza, uno dei pezzi più iconici del repertorio del cantautore bolognese. Un incontro tra passato e presente della musica italiana che ha fatto cantare all’unisono l’intero Palazzo dello Sport. Un momento musicale davvero molto bello che ha reso ancora più speciale il C’era un ragazzo tour 2026, con il quale l’iconico Morandi sta girando l’Italia tra un sold out e l’altro.

Sal Da Vinci, le parole di Gianni Morandi: "Si merita tutto"

Al termine dell’esibizione, Gianni Morandi ha voluto dedicare all’amico e collega parole cariche di stima e affetto. "Ora per lui parte un’avventura straordinaria, rappresenterà l’Italia all’Eurovision. Si merita tutto", ha affermato Morandi. Per Sal Da Vinci, infatti, si apre ora un capitolo fondamentale della sua carriera: la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026, dove rappresenterà l’Italia proprio con Per sempre sì, brano con il quale ha già trionfato al Festival di Sanremo.

La sua canzone, ancora prima dell’inizio della competizione, sembra aver già conquistato tutti, avversari compresi, e questo non fa che aumentare le aspettative attorno alla sua performance sul grande palco dell’Eurovision. Dopo il trionfo a Sanremo e l’abbraccio di un’icona come Morandi, l’artista napoletano si prepara così a portare la sua musica su uno dei palchi più importanti d’Europa, con il vento dell’entusiasmo tutto dalla sua parte. E a noi non rimane ovviamente che incrociare le dita.

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