Sal Da Vinci, il duello (demenziale) con Fiorello a colpi di ‘rottura’. E nel mirino finiscono anche Rocío e Raoul Bova
Il cantante napoletano e il comico de La Pennicanza hanno stupito il web con un video esilarante. Tra i due uno scontro epico (con qualche stoccata velenosa). Ecco i dettagli.
Nel solito turbinio de La Pennicanza, su Rai Radio 2, oggi si sono alternati comici da oltreoceano, appelli accorati e uno sketch (demenziale ma geniale) con protagonisti Fiorello e Sal Da Vinci. Il conduttore ha aperto la puntata richiamando ancora una volta l’attenzione sul Teatro delle Vittorie, per poi collegarsi con lo stand-up comedian Francesco De Carlo, direttamente da New York. E non sono mancati affondi alle celebri ex coppie dello spettacolo, tra cui Rocío Munoz Morales e Raoul Bova. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Fiorello e la chiamata a Francesco De Carlo
Si è aperta con un aggiornamento importante, la puntata di oggi de La Pennicanza. Fiorello è infatti tornato sul tema, delicatissimo, della vendita dello storico Teatro delle Vittorie Rai. E dopo aver contattato ieri direttamente il ministro Giuli, oggi ha aggiunto: "Mi scrive Barbara Floridia, presidente commissione vigilanza della Rai, e dice ‘il ministro mi ha chiamata rassicurandomi sul serio’…dice ‘forse per chiamare lui me è una cosa seria’…quindi si sta muovendo qualcosa sul serio!".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A seguire, Fiorello si è concentrato sull’exploit di Francesco De Carlo al Tonight Show di Jimmy Fallon, negli Stati Uniti. E come al solito ha voluto contattare a sorpresa, in videochiamata, proprio il comico italiano. "Un applauso a Francesco, non ha fatto una cosa da poco", ha esordito il conduttore, "da quando ho visto questa cosa mi sono aperto l’app Duolingo!". Poi la domanda scomoda: "Mi devi dire, cosa senti dentro in quel momento, quando stai entrando nel tempio del mondo dello spettacolo? Perché dopo quello ti deve invitare solo Dio…". E Francesco ha replicato: "Io non soffro di solito di ansie…in quel momento però mi è salita una certa tachicardia…poi entri dentro…quella scena me l’ero vista e rivista, immaginata negli anni, poi quando è successa ero pronto…e mentre inizio la prima battuta si è sentito ‘daje!’…".
"Sono felice", ha quindi chiosato Fiorello, "quando c’è un ragazzo italiano che si fa valere all’estero, soprattutto in America…andarci da comico è la cosa grandissima, incredibile!".
Il duello con Sal Da Vinci e la stoccata a Rocío e Bova
Sul finale, La Pennicanza si è chiusa con una clip improbabile ricondivisa subito sui social del programma. Protagonisti Fiorello, nei panni di Sal Da Vinci, e lo stesso Sal, entrambi agghindati con un enorme papillon e abito bianco. In una scena da duello western, i due si sono sfidati strappando a turno le immagini delle celebri coppie italiane separate, da Ilary Blasi e Totti a Rocío e Bova, passano per gli immancabili Ferragnez. "Via Asiago è troppo piccola per tutti e due", ha sentenziato il vero Sal all’inizio del video. Ma in chiusura i due si sono rappacificati, perché, dopotutto, come ha spiegato Fiorello, "Due Sal is meglio che one".
Potrebbe interessarti anche
Irruzione di Sal Da Vinci in studio, Fiorello avverte: “All’Eurovision farà uno sbrego…”
Nella puntata di oggi, 24 aprile, lo showman ha chiarito (con ironia) i motivi della...
Sanremo, Fiorello fa ‘mea culpa’ (a metà) sul caso Pucci: “Pseudo-comico? Era impeto, lui riempie i teatri”
Il comico ha ritrattato il suo vecchio attacco al collega, spiegando di aver detto c...
Sal Da Vinci ‘demolito’ (per sbaglio) da Fiorello: la gag assurda dello showman a La Pennicanza
Oggi il conduttore Rai ha fatto uno smacco involontario al vincitore di Sanremo 2026...
Pio e Amedeo, l'affondo contro Amadeus a La Pennicanza: “Peggio di Sal Da Vinci”
Nella punta di oggi, mercoledì 1 aprile, il duo comico ha scherzato sull'onnipresenz...
La Pennicanza, Fiorello scatena 'Al Bano' contro Sal Da Vinci: “Gli ha copiato la canzone”
Oggi lo showman di Radio 2 si è lanciato nella solita imitazione irriverente del can...
Fiorello ‘gela’ Sayf dopo Sanremo: “Con lui alla serata cover? Non credo che sarei andato”
Lo showman de La Pennicanza ha svelato un retroscena legato alla serata cover della ...
Michelle Hunziker rilancia il karaoke, Fiorello la prende male a La Pennicanza: "Non deve tornare". E svela perché sarà un flop
Lo showman de La Pennicanza non ha accolto bene la decisione di ridare vita al suo s...
Fiorello ‘semina zizzania’ tra Conti e Pier Silvio Berlusconi: "Sanremo Top? Dovrebbero chiamarlo Flop"
Oggi lo showman Rai ha rifilato una doppia stilettata, sia al collega che all'ammini...