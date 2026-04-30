Sal Da Vinci, il duello (demenziale) con Fiorello a colpi di ‘rottura’. E nel mirino finiscono anche Rocío e Raoul Bova Il cantante napoletano e il comico de La Pennicanza hanno stupito il web con un video esilarante. Tra i due uno scontro epico (con qualche stoccata velenosa). Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Nel solito turbinio de La Pennicanza, su Rai Radio 2, oggi si sono alternati comici da oltreoceano, appelli accorati e uno sketch (demenziale ma geniale) con protagonisti Fiorello e Sal Da Vinci. Il conduttore ha aperto la puntata richiamando ancora una volta l’attenzione sul Teatro delle Vittorie, per poi collegarsi con lo stand-up comedian Francesco De Carlo, direttamente da New York. E non sono mancati affondi alle celebri ex coppie dello spettacolo, tra cui Rocío Munoz Morales e Raoul Bova. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Fiorello e la chiamata a Francesco De Carlo

Si è aperta con un aggiornamento importante, la puntata di oggi de La Pennicanza. Fiorello è infatti tornato sul tema, delicatissimo, della vendita dello storico Teatro delle Vittorie Rai. E dopo aver contattato ieri direttamente il ministro Giuli, oggi ha aggiunto: "Mi scrive Barbara Floridia, presidente commissione vigilanza della Rai, e dice ‘il ministro mi ha chiamata rassicurandomi sul serio’…dice ‘forse per chiamare lui me è una cosa seria’…quindi si sta muovendo qualcosa sul serio!".

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A seguire, Fiorello si è concentrato sull’exploit di Francesco De Carlo al Tonight Show di Jimmy Fallon, negli Stati Uniti. E come al solito ha voluto contattare a sorpresa, in videochiamata, proprio il comico italiano. "Un applauso a Francesco, non ha fatto una cosa da poco", ha esordito il conduttore, "da quando ho visto questa cosa mi sono aperto l’app Duolingo!". Poi la domanda scomoda: "Mi devi dire, cosa senti dentro in quel momento, quando stai entrando nel tempio del mondo dello spettacolo? Perché dopo quello ti deve invitare solo Dio…". E Francesco ha replicato: "Io non soffro di solito di ansie…in quel momento però mi è salita una certa tachicardia…poi entri dentro…quella scena me l’ero vista e rivista, immaginata negli anni, poi quando è successa ero pronto…e mentre inizio la prima battuta si è sentito ‘daje!’…".

"Sono felice", ha quindi chiosato Fiorello, "quando c’è un ragazzo italiano che si fa valere all’estero, soprattutto in America…andarci da comico è la cosa grandissima, incredibile!".

Il duello con Sal Da Vinci e la stoccata a Rocío e Bova

Sul finale, La Pennicanza si è chiusa con una clip improbabile ricondivisa subito sui social del programma. Protagonisti Fiorello, nei panni di Sal Da Vinci, e lo stesso Sal, entrambi agghindati con un enorme papillon e abito bianco. In una scena da duello western, i due si sono sfidati strappando a turno le immagini delle celebri coppie italiane separate, da Ilary Blasi e Totti a Rocío e Bova, passano per gli immancabili Ferragnez. "Via Asiago è troppo piccola per tutti e due", ha sentenziato il vero Sal all’inizio del video. Ma in chiusura i due si sono rappacificati, perché, dopotutto, come ha spiegato Fiorello, "Due Sal is meglio che one".

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