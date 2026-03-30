Sal Da Vinci, dopo i flop post Sanremo arrivano nuove date del tour: il giro d'Italia di 'Per sempre sì' Mentre le radio e lo streaming non brillano, il vincitore di Sanremo si prepara a un tournée fittissima con nuovi appuntamenti appena fissati.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Mentre l’Eurovision Song Contest si avvicina a grandi passi anche per Sal Da Vinci, dopo il primo posto a Sanremo 2026, l’artista sta affrontando un momento delicato sul fronte discografico. Il suo ultimo progetto, ‘Per sempre sì’, non sta registrando i risultati sperati né sulle piattaforme di streaming né nelle rotazioni radiofoniche, dove i numeri faticano a decollare. Nonostante questo rallentamento inatteso, specie per un artista che negli anni ha costruito un rapporto solido con il pubblico, le date del suo tour continuano ad aumentare. Proprio dai concerti, infatti, arriva la risposta più concreta: lontano dalle logiche degli algoritmi, Sal Da Vinci continua a dimostrare una forte capacità di richiamo nei teatri e nelle piazze italiane, e non a caso nelle ultime ore sono state annunciate nuove tappe dello show live che lo porterà in giro per l’Italia nei prossimi mesi.

Nuove date nel tour estivo di Sal Da Vinci, e a Napoli la grande festa

La tournée estiva di Per sempre sì si arricchisce di nuovi appuntamenti, che si aggiungono a quelli già annunciati e che copriranno diverse regioni italiane: a partire dalla nuova data a Benevento il 15 luglio, Sal Da Vinci porterà il suo show a Golfo Aranci, Sardegna, a Santa Maria di Castellabate (SA) e a San Nicola Arcella (CS) e Lucera (FG), per finire alla grande con i due grandi concerti evento, il 25 e 26 settembre 2026, all’Arena Flegrea di Napoli, prima dell’avvio del tour nei teatri, che si chiuderà il 9 novembre ad Ancona al Teatro delle Muse. Un calendario fittissimo che testimonia la volontà di Da Vinci di rilanciare il progetto proprio attraverso il contatto diretto con il pubblico.

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Sal Da Vinci, il calendario aggiornato del Tour estivo 2026

Mercoledì 15 luglio 2026 | Benevento, BTC Music Festival (Piazza Cardinal Pacca) NUOVA DATA

Sabato 18 luglio 2026 | Cattolica (RN), Arena della Regina

Martedì 21 luglio 2026 |Cervere (CN), Anima Festival (Anfiteatro dell’Anima)

Lunedì 27 luglio 2026 | Este (PD), Este Music Festival

Giovedì 30 luglio 2026 | Agrigento, Festival Il Mito (Live Arena)

Sabato 1 agosto 2026 | Francavilla al Mare (CH), Piazza Sant’Alfonso

Mercoledì 5 agosto 2026 | Golfo Aranci (SS), Golfo Aranci Mon Amour (gratuito) NUOVA DATA

Venerdì 7 agosto 2026 | Giovinazzo (BA), Levante Arena

Sabato 8 agosto 2026 | San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

Lunedì 10 agosto 2026 | Santa Maria di Castellabate (SA), Villa Matarazzo NUOVA DATA

Mercoledì 12 agosto 2026 | Cirò Marina (KR), KrimiSound Festival (Arena Saracena)

Giovedì 13 agosto 2026 | San Nicola Arcella (CS), Arcella Open Air NUOVA DATA

Sabato 15 agosto 2026 | Lucera (FG), Lucera Music Lights Festival (gratuito) NUOVA DATA

Martedì 18 agosto 2026 | Sabaudia (LT), Arena del Mare BCC Roma

Giovedì 20 agosto 2026 | Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

Giovedì 3 settembre 2026 |Roma, Roma Summer Fest (Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)

Venerdì 25 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea

Sabato 26 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea

TEATRI 2026

Mercoledì 7 ottobre 2026 | San Marino, Teatro Nuova Dogana

Venerdì 9 ottobre 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione

Lunedì 12 ottobre 2026 | Brescia, Teatro Clerici

Mercoledì 14 ottobre 2026 | Torino, Teatro Colosseo

Venerdì 16 ottobre 2026 | Padova, Gran Teatro Geox

Domenica 18 ottobre 2026 | Bologna, Europauditorium

Martedì 20 ottobre 2026 | Milano, Teatro Arcimboldi

Venerdì 23 ottobre 2026 | Bitritto (BA), Palatour

Martedì 3 novembre 2026 | Firenze, Teatro Verdi

Giovedì 5 novembre 2026 | Catania, Teatro Metropolitan

Sabato 7 novembre 2026 | Avellino, Teatro Gesualdo

Lunedì 9 novembre 2026 | Ancona, Teatro delle Muse NUOVA DATA

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