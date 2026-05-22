Sal Da Vinci trascinato (suo malgrado) nel divorzio Totti-Blasi. Lo sketch demenziale di Fiorello: “Non devono firmare” Il cantante napoletano è stato coinvolto in una scenetta esilarante nel corso de La Pennicanza. Si parlava della separazione ufficiale tra il calciatore e la showgirl.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Da officiante di matrimoni a divorzista di lusso. Così Sal Da Vinci è finito nel solito turbinio targato Fiorello, vittima dell’ennesimo sketch nuziale, ancora una volta suo malgrado. Il cantante di "Per sempre sì", reduce dal quinto posto all’Eurovision 2026, potrebbe aver sorriso nell’osservare la scenetta che lo ha chiamato in causa insieme a Totti e Ilary Blasi. Oggi il loro divorzio è diventato praticamente ufficiale. E così è arrivata anche la reazione (non ufficiale) dell’artista. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Sal Da Vinci, la scenetta di Fiorello sul divorzio Totti-Ilary

Nel mezzo del marasma de La Pennicanza, anche oggi in onda dalle 13.45 su Radio 2, si è distinto uno sketch con protagonista Sal Da Vinci. Il tema è stato prima introdotto da Fiorello, che ha ironicamente annunciato: "Oggi io l’ho letto sul Times, il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti sarà ufficiale". Oggi in effetti l’ex capitano della Roma e la conduttrice hanno partecipato all’ultima udienza davanti al tribunale di Roma, ed entro un mese dovrebbero essere liberi legalmente di ricominciare. Ecco allora la mossa di Fiorello: "Fabrizio (Biggio, co-conduttore con Fiorello, ndr) è andato davanti al tribunale e ha trovato una sorpresa…".

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La sorpresa, ovviamente, era Sal Da Vinci. Non quello vero ma l’esilarante imitazione ideata da Fiorello stesso. Che si è incatenato davanti al Tribunale del divorzio Totti-Ilary con fare sconsolato. "Ilary e Totti non s’hann a lascià, non devono firmare…", si è lamentato. E Biggio lo ha rincuorato: "Sì ma ognuno ha la sua vita, lei ha un compagno…". Ma alla parola ‘compagno’, da vero amante delle unioni felici quale è, Sal Da Vinci non ha retto ed è scoppiato a piangere.

Fiorello ‘provoca’ Monica Bellucci sulla vecchiaia

A margine, Fiorello ha anche chiamato in causa Monica Bellucci e la sua intervista recente ‘in favore’ della vecchiaia. "Mi ha colpito Monica Bellucci, dice invecchiare è interessante", ha commentato lo showman de La Pennicanza, "ma de che…Monica dai, finiamola, son le cose che diciamo noi che iniziamo a invecchiare, per autocompiacerci…non c’è niente di positivo…io sto malissimo con me stesso. Con l’età arriva la saggezza? Chi se ne fo**e! Io non vorrei essere saggio, vorrei camminare dritto!".

Poi la chiusura lirica e inaspettata: "Cerchiamo di lenire il dolore nostalgico die giorni perduti, della gioventù che è fuggita via…la giovinezza è impagabile…per cui il messaggio che io voglio lanciare ai ragazzi è: la vostra giovinezza tenetevela stretta e curatela oggi, non vi ammazzate di droghe, l’essere giovani è la cosa più bella del mondo…evviva la giovinezza!".

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