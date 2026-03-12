Morgan (a sorpresa) difende Sal Da Vinci dopo le critiche feroci: "'Per sempre sì? Una canzone carina" Il cantante vincitore di Sanremo 2026 è stato sommerso da critiche di ogni genere e, a grande stupore di tutti, il collega Morgan è intervenuto in sua difesa.

La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 ha generato non poche polemiche e in molti si sono letteralmente scagliati contro il brano Per sempre sì. Tra questi anche volti noti come il giornalista Aldo Cazzullo, che ha definito la canzone del cantante napoletano come "la colonna sonora di un matrimonio della camorra" e "la più brutta che abbia mai vinto il Festival", aggiungendo anche: "Sal Da Vinci è la Napoli che pensano e che vorrebbero coloro che la detestano". Parole molto pesanti che, unite alle frasi altrettanto critiche di Eros Ramazzotti, hanno immediatamente scatenato enormi polemiche, Ad oggi Sal si trova dunque diviso tra chi lo apprezza molto, ama Per sempre sì ed è pronto a tifare per lui all’Eurovision Song Contest 2026, e chi invece la pensa a grandi linee come Cazzullo, disprezzando la sua canzone, e non lo considera adatto a rappresentare l’Italia alla kermesse in eurovisione. Tra le voci a favore è emersa nelle ultime ore, a grande sorpresa, quella di Morgan che è intervenuto proprio in difesa del cantante napoletano: cosa ha detto.

Morgan difende il brano ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci: "La canzone è carina"

Ospite al programma Peppy Night condotto da Peppe Iodice sulla televisione napoletana, il cantante Morgan si è espresso in merito alle numerose polemiche che hanno colpito Sal Da Vinci e la sua canzone Per sempre sì. A grande sorpresa di tutti, il collega ha voluto difendere il cantante napoletano e il suo brano. "Penso che Sal Da Vinci sia stata una bellissima idea, un evento importante, non banale. Non tanto perché la canzone è carina e ricorda gli anni ’70, ma armonicamente è interessante. È giustamente nella tradizione della musica italiana per eccellenza, quella di Domenico Scarlatti. Quella dell’armonia… La canzone melodica napoletana viene da lì, e questo bisogna rivendicarlo come patrimonio della cultura italiana".

Morgan, le belle parole su Sal Da Vinci: "Persona bella come cuore, sensibile e compassionevole"

Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, ha poi proseguito esprimendosi in maniera molto positiva anche nei confronti di Sal Da Vinci come persona.: "L’armonia di Domenico Scarlatti è la più importante musica di tutto il mondo. Le tracce di quella musica ci sono negli accordi della canzone di Sal. Sal Da Vinci è una persona bella come cuore, sensibile e compassionevole. Sono cose che nessuno ha più oggi. Perché ci sono tutte queste guerre, questi genocidi, questa politica orrenda? Perché non c’è più la pietà. Dare potere, quindi far vincere una persona che ha pietà, potrebbe migliorare il mondo".

