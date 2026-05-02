Sal Da Vinci in crisi a pochi giorni dall'Eurovision: sempre più lontano dal podio Spotify, scende in Italia e all'estero Tra il boom post Sanremo e il raffreddamento delle classifiche, il percorso di Sal Da Vinci verso l’Eurovision si fa più complesso del previsto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo la vittoria a Sanremo 2026, Sal Da Vinci sembrava destinato a mantenere una presenza stabile e dominante nelle classifiche streaming italiane, ma nelle settimane successive la traiettoria di "Per Sempre Sì" ha iniziato a mostrare un andamento meno esplosivo rispetto alle aspettative iniziali. Non si tratta di un crollo né di una performance negativa, anzi il brano continua a registrare numeri solidi con oltre 18 milioni di stream, ma il ritmo di crescita si è chiaramente affievolito.

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Sal Da Vinci e "Per sempre sì": numeri solidi ma non i migliori di Sanremo

Se si osserva la classifica generale dei brani usciti da Sanremo 2026 su Spotify, il quadro è interessante. Sal Da Vinci resta tra i nomi più ascoltati, ma non occupa le posizioni di vertice assoluto, superato da tracce che hanno saputo intercettare un pubblico più ampio o più costante nel tempo. Samurai Jay, Sayf e Ditonellapiaga infatti performano meglio del nostro Sal.

Questo elemento alimenta una riflessione inevitabile: i numeri di "Per Sempre Sì" sono buoni, ma non completamente in linea con l’idea di un vincitore che domina anche lo streaming a distanza di mesi. Il confronto con altri artisti dello stesso Festival evidenzia infatti una competizione più serrata del previsto, con brani che stanno dimostrando una maggiore resistenza nelle playlist. L’impressione generale è che l’enorme esposizione mediatica nei giorni del Festival e nel periodo immediatamente successivo abbia concentrato l’attenzione del pubblico in modo molto intenso, ma anche piuttosto rapido, generando un picco iniziale che oggi sta fisiologicamente rientrando. In altre parole, il brano ha vissuto una fase di consumo accelerato, tipica delle hit sanremesi più "esplosive", che però non sempre garantisce una tenuta lunga nel tempo.

Eurovision e il nodo dell’attenzione internazionale

Il tema si fa ancora più delicato se si guarda all’Eurovision, dove Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia. Attualmente, infatti, risulta l’artista italiano più ascoltato tra i partecipanti alla competizione, un dato che sulla carta potrebbe sembrare un vantaggio importante. Tuttavia, questa lettura è solo parziale. Gli streaming arrivano in larga parte dal pubblico italiano, mentre all’Eurovision il voto e l’attenzione si spostano su dinamiche internazionali molto diverse. Essere forti nel proprio Paese non garantisce automaticamente una spinta decisiva nel contesto europeo, dove spesso contano di più la viralità transnazionale e la capacità di emergere in mercati differenti. Nel frattempo, alcuni concorrenti stanno iniziando a guadagnare terreno proprio fuori dai confini nazionali. È il caso della francese Monroe con "Regarde!", che sta registrando una crescita graduale ma costante a livello internazionale, attirando sempre più attenzione al di fuori del proprio Paese.

Un rallentamento che può pesare

In questo scenario, la lieve frenata di Sal Da Vinci assume un significato più ampio. Non è il calo in sé a preoccupare, quanto il timing, perché arriva in una fase cruciale di avvicinamento all’Eurovision, quando l’attenzione internazionale inizia a consolidarsi e le gerarchie tra i brani tendono a stabilizzarsi. Se il brano non dovesse ritrovare slancio anche fuori dall’Italia, il rischio è che la forte base iniziale si traduca in un impatto meno incisivo sul pubblico europeo. Al contrario, una nuova spinta promozionale potrebbe ancora ribaltare la situazione, ma il margine per farlo si restringe progressivamente.

Il quadro nelle classifiche streaming italiane

Se si allarga lo sguardo alla classifica generale italiana degli streaming, la situazione di Sal Da Vinci appare ancora più sfumata e, in un certo senso, meno favorevole rispetto a qualche settimana fa. Infatti, considerando il ranking complessivo dei brani più ascoltati in Italia, "Per Sempre Sì" scivola ulteriormente e risulta oggi addirittura fuori dalla Top 10, un dettaglio che contribuisce a ridimensionare la percezione di dominio che si era creata subito dopo Sanremo. Nonostante la buona tenuta in termini assoluti, il brano si trova in undicesima posizione, superato da una serie di hit che stanno mostrando una maggiore resistenza nel tempo e una crescita più costante. La classifica aggiornata evidenzia infatti un panorama estremamente competitivo.

Di seguito il recap della Top 20 streaming in Italia:

Ossessione – Samurai Jay Bad Bad Bad – Shiva, Geolier Questa insensata voglia di te – Ultimo Tu mi piaci tanto – Sayf La testa gira – Fred De Palma, Emis Killa e Anitta Via dei Mille – Dipinto, Fresh Beatz 2 GIORNI DI FILA (feat. Sfera Ebbasta, ANNA) – Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA VOLEVO CAPIRE CON MARRACASH – Madame, Marracash I romantici – Tommaso Paradiso AMOR – Achille Lauro Per sempre sì – Sal Da Vinci Labirinto – Luchè Questa domenica – Olly Stupida sfortuna – Fulminacci Al mio paese – Serena Brancale feat. Levante & Delia Poesie clandestine – LDA, Aka 7even Che fastidio! – Ditonellapiaga Male necessario – Fedez, Marco Masini Italia Starter Pack – J-AX NEON – Sfera Ebbasta, Shiva

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