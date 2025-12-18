Trova nel Magazine
Sal Da Vinci, il concerto su Canale 5 scatena il web: "Solo 3 pezzi". Poi la vera rabbia: "Le ha rovinate"

Il concerto di Sal Da Vinci emoziona e divide il web. Complimenti e critiche sui social

Il concerto di Sal Da Vinci in Piazza del Plebiscito, uno dei luoghi più rappresentativi di Napoli, ha tenuto i telespettatori incollati agli schermi e, grazie alla presenza degli ospiti saliti sul palco per duettare con il cantante, ha scatenato le reazioni dei social. Scopriamo insieme cosa è successo nel concerto-evento dello scorso settembre andato in onda mercoledì 17 dicembre su Canale 5.

Sal Da Vinci, il concerto a Napoli: cosa è successo

Il concerto di Sal Da Vinci registrato in Piazza del Plebiscito a Napoli ha riscosso molto successo grazie alla popolarità del cantante neomelodico e dei tanti ospiti popolari che hanno fatto il loro ingresso sul palco. Sin dai primi momenti con Serena Brancale, il pubblico ha cantato e ballato complice. Non sono mancati i momenti di commozione quando Renato Zero ha duettato con Sal Da Vinci, da sempre fan del celebre cantautore romano. Oltre ai tanti successi del protagonista e ai duetti con i tanti ospiti come Fausto Leali, Raf, Clementino, Federica Abbate, il divertimento è stato assicurato dalla partecipazione di Paolo Bonolis e dai suoi soliti siparietti.

Sal Da Vinci, il concerto divide i social: le reazioni del web

Il concerto di Sal Da Vinci in onda su Canale 5 ha raccolto pareri contrastanti sul web, divisi tra ammirazione e polemica come si legge su X: "Merita questo successo da molto tempo", "Bravissimo artista , e umilissima persona se lo merita tutto il successo ,stasera sto godendo", "Peccato per chi lo scopre solo adesso, è completo, canta balla e recita da anni". C’è chi sottolinea il momento insieme a Renato Zero: "Zero inimitabile. 75 anni e ancora una voce da brividi. Quattro trapper ventenni non fanno la sua voce". E poi ancora: "Droga pura questo passaggio del medley anni 80", "Che emozione stasera, sono commossa".

Dall’altra parte qualcuno critica la scaletta: "Ma non è il concerto di Sal Da Vinci, è il concerto di capodanno, io voglio solo le sue canzoni", "Un album ha 14 canzoni e ne ha fatte solo 3" e poi ancora: "40 anni per scrivere una canzone decente" commenta un utente al successo di Rossetto e caffè." C’è chi scrive: "Sal Da Vinci e Federica Abbate hanno rovinato tre canzoni stupende". Non mancano i commenti ai siparietti con Paolo Bonolis: "Perché con me non piangi? Mitico Paolo", "Sto adorando tutto questo", "L’accento di Paolo in napoletano mi fa morire". "Paolo che dice di non saper fare niente, lo amo". Un mix di positività e negatività che come sempre il mondo web regala e che ha colorato ulteriormente la performance di Sal Da Vinci.

