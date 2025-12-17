Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola Pugliese: un amore lungo 30 anni e il figlio famoso
Il primo incontro quando erano solo due adolescenti, il grande amore, il matrimonio e i figli: scopriamo di più sulla storia del cantante napoletano.
Il noto cantante e attore italiano Sal Da Vinci, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, nell’ultimo anno ha conquistato e fatto cantare tutti con la sua canzone Rossetto e Caffè, ma la prima ad essere conquistata da lui e dalla sua voce è stata indubbiamente la moglie, Paola Pugliese, una donna lontana dal mondo dello spettacolo che condivide la vita con il cantante ormai da oltre 30 anni. Un amore che ha dato vita ad uno splendido matrimonio, due figli e tre nipotini. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla loro incredibile storia d’amore.
Paola Pugliese, chi è la moglie di Sal Da Vinci
Paola Pugliese è nata a Napoli nel 1968 e, trattandosi di una donna molto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo, queste sono le uniche informazioni che si hanno su di lei. Il primo incontro tra Paola e Sal è avvenuto quando entrambi erano adolescenti, proprio come raccontato dal cantante in una passata intervista: "Le ho provate tutte per fare colpo su di lei. Ha un anno in più e, dalle nostre parti, di solito è l’uomo che deve essere più grande. Lei non mi filava, mi chiamò pure ‘criaturo’, ma io sono testardo. Feci amicizia col padre, che possedeva un acquario. Gli portai delle aragostine, ma fu un disastro con i suoi polipetti! Alla fine, poi, lei cedette".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sal Da Vinci e Paola Pugliese: il matrimonio e i figli
Sal Da Vinci e la moglie Paola Pugliese sono poi convolati a nozze nel 1992 costruendo in seguito la famiglia da sempre desiderata. Nel 1993 è nato il primo figlio, Francesco, che nella vita ha deciso di seguire le orme del padre come cantante e attore. Nel 2019 ha infatti partecipato al talent show The Voice of Italy arrivando in semifinale, e ha preso parte alla serie di successo Gomorra sia come attore che come autore di un paio di brani musicali usati come colonna sonora.
La seconda figlia, Annachiara, è invece nata nel 1998, attualmente lavora nel mondo della moda e dei social network e dal 2022 è sposata con il calciatore Salvatore Santoro. Francesco è a sua volta padre di due figli, mentre Annachiara è madre di una bimba. Questo significa che Sal Da Vinci e Paola Pugliese sono già nonni di tre splendidi nipotini. Il loro amore lungo oltre 30 anni ha dato dunque vita a una splendida famiglia, di cui lo stesso Sal si è detto molte volte orgoglioso.
Potrebbe interessarti anche
Sal Da Vinci - Stasera che sera: ospiti del concerto, scaletta ufficiale e il caso De Martino 'tagliato' da Canale 5
Mercoledì 17 dicembre Sal Da Vinci porta in tv il concerto “Stasera che sera! Specia...
La Ruota della Fortuna, scivolone di Gerry Scotti: Sal Da Vinci tagliato per errore. Poi il disastro finale
Nella puntata del quiz condotto da Gerry Scotti con Samira Lui andata in onda marted...
Processo a Padre Pio da Pietrelcina: l'indagine (definitiva) in onda stasera in TV
Una giornata particolare di Aldo Cazzullo dedicata al santo. Ma stasera battagliano ...
Sanremo 2026, Carlo Conti al Tg1 svela la lista dei Big: da Patty Pravo a Serena Brancale, chi ci sarà
Carlo Conti ha comunicato la lista dei 30 big in gara a Sanremo 2026 tra grandi sorp...
'Gigi e Vanessa - Insieme', D’Alessio e Incontrada sfidano Montalbano con Gerry Scotti: cosa vedremo
Stasera seconda puntata dello show di Canale 5 sull’amicizia: Gerry Scotti spicca in...
Chi vince Sanremo 2026, quote (e polemiche). Fedez, Arisa e Raf: il favorito e il flop già scritto
Dopo l’annuncio ufficiale dei cantanti in gara al prossimo Festival sono già emerse ...
Paola Marella, la scoperta toccante del figlio dopo la morte: “C’era scritto: voglio vivere”
Il figlio dell’architetto e personaggio televisivo ha pubblicato gli scatti che la m...
Paola Perego, caduta rovinosa dalle scale al GialappaShow: cosa è successo (e cosa c'entra il Mago Forest)
La co-conduttrice dello show comico, nella puntata di ieri sera, è caduta durante la...