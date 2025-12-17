Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola Pugliese: un amore lungo 30 anni e il figlio famoso Il primo incontro quando erano solo due adolescenti, il grande amore, il matrimonio e i figli: scopriamo di più sulla storia del cantante napoletano.

Il noto cantante e attore italiano Sal Da Vinci, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, nell’ultimo anno ha conquistato e fatto cantare tutti con la sua canzone Rossetto e Caffè, ma la prima ad essere conquistata da lui e dalla sua voce è stata indubbiamente la moglie, Paola Pugliese, una donna lontana dal mondo dello spettacolo che condivide la vita con il cantante ormai da oltre 30 anni. Un amore che ha dato vita ad uno splendido matrimonio, due figli e tre nipotini. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla loro incredibile storia d’amore.

Paola Pugliese, chi è la moglie di Sal Da Vinci

Paola Pugliese è nata a Napoli nel 1968 e, trattandosi di una donna molto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo, queste sono le uniche informazioni che si hanno su di lei. Il primo incontro tra Paola e Sal è avvenuto quando entrambi erano adolescenti, proprio come raccontato dal cantante in una passata intervista: "Le ho provate tutte per fare colpo su di lei. Ha un anno in più e, dalle nostre parti, di solito è l’uomo che deve essere più grande. Lei non mi filava, mi chiamò pure ‘criaturo’, ma io sono testardo. Feci amicizia col padre, che possedeva un acquario. Gli portai delle aragostine, ma fu un disastro con i suoi polipetti! Alla fine, poi, lei cedette".

Sal Da Vinci e Paola Pugliese: il matrimonio e i figli

Sal Da Vinci e la moglie Paola Pugliese sono poi convolati a nozze nel 1992 costruendo in seguito la famiglia da sempre desiderata. Nel 1993 è nato il primo figlio, Francesco, che nella vita ha deciso di seguire le orme del padre come cantante e attore. Nel 2019 ha infatti partecipato al talent show The Voice of Italy arrivando in semifinale, e ha preso parte alla serie di successo Gomorra sia come attore che come autore di un paio di brani musicali usati come colonna sonora.

La seconda figlia, Annachiara, è invece nata nel 1998, attualmente lavora nel mondo della moda e dei social network e dal 2022 è sposata con il calciatore Salvatore Santoro. Francesco è a sua volta padre di due figli, mentre Annachiara è madre di una bimba. Questo significa che Sal Da Vinci e Paola Pugliese sono già nonni di tre splendidi nipotini. Il loro amore lungo oltre 30 anni ha dato dunque vita a una splendida famiglia, di cui lo stesso Sal si è detto molte volte orgoglioso.

