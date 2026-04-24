Sal Da Vinci stravolge Bruno Vespa, il duetto su Rai 1 diventa virale: “I 5 minuti più belli di sempre”, cos’è successo Sal Da Vinci è stato ospite di Bruno Vespa a Cinque minuti giovedì 23 aprile 2026, il giornalista ha approfittato dell'occasione e ha provato a fare la sua coreografia

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Sal Da Vinci e Bruno Vespa, un’accoppiata, almeno sulla carta improbabile, visto che si tratta di due personaggi appartenenti a due mondi opposti, che niente hanno a che vedere l’uno con l’altro. E invece sono stati protagonisti di un momento memorabile in Tv, che pochi si aspettavano di poter vedere, ma che invece è davvero piaciuto a tantissimi telespettatori.

Sal Da Vinci e Bruno Vespa insieme in Tv: il siparietto a sorpresa

Bruno Vespa ama sempre avere ospiti di ogni genere nel suo programma "Cinque Minuti", in onda intorno all’ora di cena, così da catalizzare l’interesse di una platea vasta e affrontare argomenti differenti. Nella puntata in onda ieri, giovedì 24 aprile 2026, è stata la volta di Sal Da Vinci, uno dei cantanti del momento, fresco della vittoria al Festival di Sanremo, che ha approfittato dell’occasione per interpretare il suo brano, ormai conosciuto praticamente da tutti, "Per sempre sì".

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Il giornalista ha apprezzato, ma non si è tirato indietro facendo una richiesta particolare, mettersi alla prova con il balletto che accompagna il ritornello. "Mi fai vedere che devo imparare?", ha chiesto il conduttore al cantante, interessato a capire come sia la mimica della sua hit. L’artista non si è ovviamente tirato indietro, anche se il risultato finale, a dire la verità, non è stato dei migliori. Nonostante tutto, Vespa non ci è rimasto male, ma ha commentato: "Meraviglioso".

A gradire l’episodio sono stati anche tantissimi utenti, che hanno commentato su X, dimostrando di amare il fuori programma e il modo di fare del giornalista, spesso troppo ingessato. "Sono stati i cinque minuti più piacevoli …ha cantato dal vivo e la voce molto bella …bravissimo cantante", "I 5 minuti più belli in assoluto", "E’ stata l’intervista più leale che sia stata fatta in tanti anni. Grande Sal Da Vinci", "5 minuti bellissimi, grande uomo, grande artista, grande emozione, grande performance dal vivo, grande padre, voleva offrire il suo talento di cantante per una causa nobile quella della salvezza del figlio. Ti stimo", sono solo alcuni dei pensieri apparsi sui social subito dopo la messa in onda.

C’è però un altro appuntamento sa segnare in agenda per chi apprezza Sal Da Vinci, ed è davvero vicinissimo. Domani sera, infatti, sarà ospite di Milly Carlucci, in occasione della finale di "Canzonissima" in onda su Rai1. La Tv di Stato crede tantissimo in lui, si augura quindi che possa fare bene anche a un altro evento di portata internazionale di cui sarà protagonista, l’Eurovision Song Contest, previsto dal 12 al 16 maggio a Vienna, dove rappresenterà l’Italia con la sua "Per sempre sì".

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